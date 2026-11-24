Libyen-Affäre:Zeugen beeinflusst? Sarkozy und Bruni müssen vor Gericht
In der Affäre um mögliche Wahlkampfgelder aus Libyen muss Frankreichs Ex-Präsident Nicolas Sarkozy erneut vor Gericht. Diesmal sitzt auch Ehefrau Carla Bruni auf der Anklagebank.
Frankreichs Ex-Präsident Nicolas Sarkozy und seine Ehefrau Carla Bruni müssen sich wegen einer möglichen Zeugenbeeinflussung in der Libyen-Affäre vor Gericht verantworten. Dabei gehe es um den früheren Hauptbelastungszeugen in der Affäre um angebliche Wahlkampfgelder aus Libyen für den früheren Präsidenten, teilte die Pariser Finanzstaatsanwaltschaft mit. Der Prozess soll Ende 2027 beginnen.
Libyen-Affäre: Zeugenaussagen sorgen für Zweifel
Der inzwischen verstorbene französisch-libanesische Geschäftsmann Ziad Takieddine hatte 2016 gesagt, er habe Ende 2006 oder Anfang 2007 mehrere - von der libyschen Regierung vorbereitete - Koffer mit Millionen Euro ins Pariser Innenministerium gebracht, das damals von Sarkozy geführt wurde.
In einem Interview sagte er später jedoch, dass Sarkozy kein libysches Geld für den Wahlkampf erhalten habe. Wiederum später sagte Takieddine, die Aussage sei verfälscht worden. Vor dem Hintergrund wurden Ermittlungen gegen Sarkozy, die frühere Première Dame von Frankreich und weitere mutmaßlich Beteiligte eingeleitet.
Sarkozy wehrt sich derzeit gegen Haftstrafe
In einem Berufungsverfahren wegen der Libyen-Affäre wehrt sich Sarkozy derzeit gegen seine Verurteilung zu fünf Jahren Haft in erster Instanz. Das Urteil des Berufungsgerichts wird am kommenden Montag erwartet. In erster Instanz war Sarkozy wegen Mitgliedschaft in einer kriminellen Vereinigung schuldig gesprochen worden. In einem einmaligen Vorgang kam der Ex-Präsident per Haftbefehl mit vorläufiger Vollstreckung der Strafe zwischenzeitlich rund drei Wochen ins Gefängnis, bevor er dieses unter Auflagen wieder verlassen durfte.
Der umtriebige Geschäftsmann Takieddine galt zunächst als Hauptbelastungszeuge in dem Prozess gegen Sarkozy. Seine Schilderung von Millionen von Euro, die er in Koffern nach Paris gebracht haben will, stufte das Gericht aber letztlich als kaum belegbar ein und verwertete sie nicht weiter.
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