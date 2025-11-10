Sarkozy in Haft: Staatsanwaltschaft fordert Freilassung

Kommt Nicolas Sarkozy schon heute frei? Drei Wochen nach Haftantritt fordert die Staatsanwaltschaft seine Entlassung - ein Pariser Gericht entscheidet noch heute.

Es ist vorstellbar, dass Sarkozys Freiheitsstrafe in Hausarrest und das Tragen einer elektronischen Fußfessel umgewandelt wird. Quelle: dpa

Die französische Generalstaatsanwaltschaft hat die Freilassung unter Auflagen des seit knapp drei Wochen inhaftierten Ex-Präsidenten Nicolas Sarkozy gefordert. Das Pariser Berufungsgericht verhandelt zur Stunde über den Antrag von Sarkozys Anwälten auf dessen vorzeitige Haftentlassung.

Mit einer Entscheidung wird am frühen Nachmittag gerechnet. Sein Gefängnisaufenthalt sei "sehr hart" und "anstrengend", sagte Sarkozy, der per Video in den Gerichtsaal zugeschaltet war. Es war das erste Mal, dass der inhaftierte Ex-Präsident sich öffentlich zu seiner Haft äußerte. Die Staatsanwaltschaft befürwortete seine Freilassung "unter Auflagen". Es ist vorstellbar, dass Sarkozys Freiheitsstrafe in das Tragen einer elektronischen Fußfessel umgewandelt wird und er noch am selben Tag das Gefängnis verlassen kann.

Wie verlief seine Zeit hinter Gittern bisher? Und wie kann es weitergehen? Fragen und Antworten zu Sarkozys Verurteilung.

Frankreichs Ex-Präsident Sarkozy hat seine Haftstrafe angetreten. Er wurde im Prozess um angebliche Wahlkampfgelder schuldig gesprochen, Teil einer kriminellen Vereinigung zu sein. 21.10.2025 | 0:21 min

Wieso sitzt Sarkozy in Haft?

In der Affäre um mutmaßliche illegale Finanzhilfen aus Libyen für den Präsidentschaftswahlkampf 2007 hatte ein Pariser Gericht Sarkozy wegen Mitgliedschaft in einer kriminellen Vereinigung zu fünf Jahren Haft verurteilt. Das Gericht ging davon aus, dass der ehemalige Präsident Frankreichs und enge Vertraute versucht hatten, sich Gelder des damaligen libyschen Machthabers Muammar Gaddafi zu verschaffen.

Das Gericht erließ einen Haftbefehl und ordnete an, die Strafe vorläufig zu vollstrecken. Sarkozy ging in Berufung, er bestreitet die Vorwürfe.

Der ehemalige französische Präsident Nicolas Sarkozy wurde wegen der Beteiligung an einer kriminellen Vereinigung zu fünf Jahren Haft verurteilt. Sarkozy kündigte Berufung an. 25.09.2025 | 1:30 min

Wieso könnte er wieder aus dem Gefängnis kommen?

Weil Sarkozy das Urteil anficht, gilt er nicht als verurteilter Straftäter, sondern lediglich als Verdächtiger. In Haft musste er wegen des Haftbefehls mit vorläufiger Vollstreckung trotzdem. Mit Haftantritt konnten seine Anwälte dann aber einen Antrag stellen, dass Sarkozy vorerst wieder aus dem Gefängnis kommt.

Wie stehen die Chancen des französischen Ex-Präsidenten?

Fachleute halten es für sehr wahrscheinlich, dass Sarkozy seine Zelle bald wird verlassen können. Das liegt daran, dass für den Haftbefehl mit vorläufiger Vollstreckung und die Entlassung aus der Haft unterschiedliche Rechtsgrundlagen gelten.

Das Gericht hatte seine Entscheidung mit der Schwere der Taten und der Störung der öffentlichen Ordnung begründet. Die Schwere der Tat ist kein Grund, einen Menschen in Gewahrsam zu behalten. Stattdessen geht es bei dieser Frage um das Fluchtrisiko, die Gefahr, dass Verdächtige sich untereinander absprechen, ihre Taten erneut begehen, Beweise vernichten, Zeugen oder Opfer unter Druck setzen oder nicht vor Gericht erscheinen.

Da die Ermittlungen gegen Sarkozy abgeschlossen sind und der frühere Staatschef stets vor Gericht erschienen ist, stehen seine Chancen nicht schlecht, das Gefängnis La Santé bald zu verlassen.

Sarkozy wurde Ende September zu fünf Jahren Haft verurteilt. ZDF-Korrespondent Thomas Walde berichtet aus Paris. 25.09.2025 | 0:59 min

Wie wird Sarkozys Sicherheit hinter Gittern gewährleistet?

Der 70-Jährige ist in einem isolierten und besonders geschützten Bereich des Gefängnisses untergebracht, was jeden Kontakt mit anderen Häftlingen verhindert. In einer Nachbarzelle sind zwei bewaffnete Polizisten zu seinem Schutz positioniert.

Wie verbringt der Ex-Präsident seine Zeit hinter Gittern?

Sarkozy bleibt praktisch rund um die Uhr in seiner Zelle, wie der Sender Europe 1 berichtete. Bis zu sieben Stunden am Tag schreibt er demnach an dem Buch, das er über seine Haftzeit verfassen will. Eine Stunde pro Tag macht er Sport, seine sonst übliche morgendliche Joggingrunde kann er im Gefängnis aber nicht drehen.

In Frankreich stand Ex-Präsident Sarkozy seit Januar vor Gericht. 2007 soll er mehrere Millionen aus Libyen vom damaligen Machthaber Gaddafi für den Wahlkampf erhalten haben. 06.01.2025 | 0:24 min

Was bekommt Sarkozy im Gefängnis zu essen?

Als ehemaliger Präsident verfügte Sarkozy bislang über einen vom Staat bezahlten Koch. Mit so viel Luxus ist hinter Gittern Schluss. Für den Häftling Sarkozy gibt es Anstaltsessen.

Ansonsten kann er sich im Gefängnisladen weiteres Essen kaufen. Laut "Paris Match" hat Sarkozy sich Konserven mit Thunfisch in Öl sowie Joghurt bestellt, um das Gefängnismenü ein wenig aufzuwerten. Wie der Sender RTL berichtete, hat seine Frau Carla Bruni ihm auch Sandwiches mit ins Gefängnis gebracht.