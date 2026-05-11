Update am Abend:Gewalt gegen Frauen, mehr Schulden, der Fall Emde - der Tag
von Thorsten Duin
Guten Abend,
Schläge vom Partner, digitale Gewalt, sexuelle Übergriffe, Mord: Die Zahl erfasster weiblicher Gewaltopfer wächst. Bei häuslicher Gewalt steigt sie gar auf ein Allzeithoch, so jüngste Daten des Bundeskriminalamts. Im Bundestag dreht sich in dieser Woche alles um den Haushalt. Wir gehen der Frage nach, wie viele Schulden zu viel sind. Und in der Berliner Linken-Fraktion geht es um die Personalie Emde.
Gewalt gegen Frauen: Zahl der Opfer steigt
- Das ist passiert: Die Zahl erfasster Übergriffe auf Frauen ist im vergangenen Jahr erneut gestiegen, und zwar deutlich. Das geht aus einem Lagebild des Bundeskriminalamts hervor.
- Konkrete Zahlen: Fast 198.000 Frauen oder Mädchen wurden demnach Opfer häuslicher Gewalt - 2,8 Prozent mehr als 2024. Bei Sexualstraftaten stieg die Zahl der weiblichen Opfer um 2,3 Prozent auf fast 55.000. Bei sogenannter digitaler Gewalt erfasst das Lagebild mehr als 31.000 weibliche Opfer - 15,7 Prozent mehr.
- Bundesjustizministerin Stefanie Hubig sagt: Das Dunkelfeld sei "extrem hoch". Ein Grund: Nur wenige Frauen würden sich "wirklich auch entscheiden, Anzeige zu erstatten". Oft spielten dabei Ängste mit Blick auf die familiäre Situation und die Kinder eine Rolle. Ziel sei es, die Anzeigebereitschaft zu erhöhen. Die SPD-Politikerin verweist im ZDF-Morgenmagazin etwa auf neue Regelungen zur psychosozialen Prozessbegleitung:
Hier berichtet eine Frau, wie sie jahrelang unter der Gewalt ihres Ex-Partners litt. Bis heute muss sie sich und ihre Kinder vor ihm verstecken.
Haushalt: Mehr als ein Drittel auf Pump
- Das passiert: Gut 560 Milliarden Euro Ausgaben - die sieht der Haushalt des Bundes fürs kommende Jahr vor. 36 Milliarden mehr als im laufenden und so viel wie noch nie in einem Jahr. Der Bundestag berät aktuell über den Etat. Wegen der geplanten Stromsteuersenkung stehen nachträglich aber noch Änderungen an.
- Wie das finanziert wird: Steuern und weitere Einnahmen reichen jedenfalls nicht. 123 Milliarden Euro an Krediten sind geplant - im Kernhaushalt. Samt Sondertöpfen für Infrastruktur und Bundeswehr liegt die Neuverschuldung bei 210 Milliarden Euro. Die Opposition spricht von einer "Schuldenorgie" und "windschiefen Bretterbude ohne Fundament".
- Das sagen Ökonomen: Im Vergleich zu anderen Industrienationen stehe Deutschland zwar noch verhältnismäßig gut da, sagt DIW-Expertin Kristina van Deuverden. Aber es zähle nicht nur die Schuldenquote, sondern auch die Entwicklung. Und die steige. Mit welchen Auswirkungen, das hänge nicht zuletzt von der wirtschaftlichen Entwicklung ab. Noch nicht abschätzbar sei, inwiefern die Investitionen das potenzielle Wachstum befeuern.
Berliner Linke: Entscheidung über Emde-Rauswurf
- Das ist passiert: Die Berliner Linken-Fraktion berät zur Stunde über den Ausschluss ihrer Abgeordneten Vanessa Emde. Die 45-Jährige steht seit Wochen in der Kritik.
- Das ist der Hintergrund: Ihr wird unter anderem vorgeworfen, das Existenzrecht Israels in Zweifel zu ziehen. Von einer Erklärung der Linken-Abgeordneten zum Thema Antisemitismus hatte sich Emde zudem nachträglich distanziert. Auch nahm sie am Rande eines Parteitags an einer Demo gegen den Kurs der eigenen Parteispitze teil.
- Das sagen die möglichen Koalitionspartner: Die Personalie überschattet auch die Regierungsbildung. SPD-Landeschef Steffen Krach hatte mehrfach deutlich gemacht, dass die SPD nicht mit Emde zusammenarbeiten könne. Für den Fall eines Verbleibs sagte er bei Markus Lanz: "Dann werden wir keine Koalition haben."
Die Entscheidung zu Vanessa Emde - ZDFheute live berichtet.
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