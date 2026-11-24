Bei der Ministerpräsidentenwahl in Sachsen-Anhalt will Guido Heuer als einziger CDUler im Plenarsaal bleiben, während seine Fraktionskollegen rausgehen. Wählt er Ulrich Siegmund?

Die deutsche Eiche bleibe im Herbststurm stehen, sagt Guido Heuer. Bei der Ministerpräsidentenwahl in Magdeburg will er als einziger CDU-Mann sitzen bleiben. Quelle: Maxi Wied / ZDF

Guido Heuer von der CDU pflanzt einen Baum - einen Tag, nachdem Ulrich Siegmund siegesgewiss verkündet hat, die Ministerpräsidentenwahl um eine Woche vorzuverlegen.

Wannefeld in Sachsen-Anhalt. Die "Schutzgemeinschaft Deutscher Wald" hat zu einer "Pflanzaktion" der Letzlinger Heide geladen. Grund: Der Klimawandel habe auch vor Sachsen-Anhalt nicht Halt gemacht, heißt es in der Einladung. Bäume pflanzen fürs Vaterland. Deshalb ist Heuer hier. Sein Lieblingsbaum? Die deutsche Eiche, sagt er, denn "die bleibt auch im Herbststurm stehen".

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Heuer will im Plenarsaal bleiben - als einziger CDU-Mann

Guido Heuer, CDU-Landtagsabgeordneter, hat entschieden, dass er sich in der Rolle der deutschen Eiche gefällt. Er will als einziger CDU-Mann festentschlossen sitzen bleiben. Seine Fraktion hat ebenso festentschlossen angekündigt, den Plenarsaal zu verlassen. Wird Heuer in geheimer Wahl für Siegmund stimmen? Gefällt er sich in der Rolle des Querulanten? Wer ist dieser Mann, den auf einmal die halbe Republik kennt?

Nachfrage beim dritten Eichensetzling: "Schließen Sie aus, bei der Ministerpräsidentenwahl die Saat für die erste extrem rechte Regierung in Deutschland zu legen?" Denn klar ist: Bekommt Siegmund mehr Stimmen, als die AfD Sitze hat, fällt der Verdacht zwangsläufig auf den CDUler Heuer. Das weiß er und sagt:

Ich werde mich weder vorher noch hinterher erklären. Ich gehe in die Wahlkabine und weiß, was ich als Christdemokrat zu tun habe. „ Guido Heuer (CDU), Landtagsabgeordneter

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"Für dieses Wahlrecht sind wir 1989 auf die Straße gegangen"

Viel lieber würde Heuer, während er Eichen pflanzt, über die Gefahren des Borkenkäfers sprechen, die fatalen Folgen des Klimawandels, Flächen, die veröden. Heuer ist Landesvorsitzender der "Schutzgemeinschaft Deutscher Wald". Bewahrung der Schöpfung, Heimatschutz, den Planeten retten - alles urkonservative Prinzipien, so Heuer:

Da ist der Schwarze der wahre Grüne. „ Guido Heuer (CDU), Landtagsabgeordneter

Die Klimaleugner der AfD? Hat er kein Verständnis für. Die Forderung der sachsen-anhaltischen AfD, die Schulpflicht abzuschaffen? "Völlig irre". Bei der Baumpflanzaktion ist auch eine Schulklasse mit vor Ort. Das sei wichtig, sagt Heuer, dass Kinder den Wald kennenlernen, mitanpacken in der Gemeinschaft.

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Klingt so einer, der für die AfD den Steigbügelhalter macht? Einem Siegmund ins Amt verhilft im Geheimen? Guido Heuer sagt, es gehe ihm ums demokratische Prinzip: "Für dieses Wahlrecht sind wir 1989 auf die Straße gegangen. Freie, geheime Wahlen - das ist ein hohes Gut." Nichts, das man leichtfertig aufgibt als freier Abgeordneter, um den Beweis zu liefern, dass die CDU der AfD auch wirklich keine einzige Stimme gegeben hat.

Beim Bäumepflanzen sucht Heuer Abstand zur AfD

Und dann taucht plötzlich die AfD im Wald auf. Sebastian Koch und Simon Lansmann sind aus der Gegend, sitzen für die AfD im Landtag. Gegen beide ermittelt die Staatsanwaltschaft Halle wegen Verstoßes gegen das Vereinigungsverbot. Sie sollen in der verbotenen rechtsextremen "Artgemeinschaft" aktiv sein. Im Sommer fand eine Razzia statt, bei der Koch und Lansmann im Fokus standen. Sie selbst bestreiten, dort Mitglied zu sein und der Ideologie nahezustehen.

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Jetzt drückt der Revierförster den AfDlern jeweils einen Spaten in die Hand, schlägt vor, "die Politiker" könnten ja gemeinsam als Gruppe Bäume pflanzen. Heuer stutzt kurz, buddelt stur weiter im Boden. Die AfDler kommen dazu, graben mit. Für einen kurzen Moment pflanzen ein CDUler und zwei AfDler schweigend nebeneinander deutsche Eichen. Bis Heuer nochmal stutzt, sich dann ein paar Meter entfernt, Abstand sucht und sagt: "Genau so entstehen Kuschelfotos".

Heuer will rote Linien statt einer Brandmauer

Schon im Wahlkampf produzierte ein Foto von ihm und Ulrich Siegmund deutschlandweit Schlagzeilen. Die beiden lachend. Heuers Hand auf Siegmunds Schulter. "Ich kenne den Ulli seit der Jungen Union", sagt Heuer. Ein falscher Eindruck von Nähe sei mit diesem Bild vermittelt worden. Blöd gelaufen.

Wie nah steht Heuer der AfD? Die Brandmauer hält er für unsinnig, fordert stattdessen eine "Politik der roten Linien". Wo verläuft diese Linie? In dem Moment, in dem Simon Lansmann und Sebastian Koch von der AfD einen Mitgliedsantrag für Heuers Verein ausfüllen?

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Zur AfD überlaufen? "Komplett ausgeschlossen"

"Da stehe ich jetzt wie ne bunte Kuh vorm Tor", sagt Heuer: "Grundsätzlich kann jeder Mitglied im Verein werden, aber Extremisten will ich nicht haben. Da muss ich erstmal in die Satzung gucken." Spricht so jemand, der überlegt, zur AfD überzulaufen? "Das ist komplett ausgeschlossen", sagt Heuer: "Das schwöre ich beim Leben meiner Tochter".

Und was, wenn etwa SPD und Grüne noch einen eigenen überparteilichen Ministerpräsidenten vorschlagen? Die Suche läuft nach Informationen von ZDFfrontal. Oder die CDU schlägt noch einen eigenen Kandidaten vor? Gut möglich also, dass Guido Heuer dann doch nicht mehr der einzige CDUler im Plenarsaal ist und seine Stimme abgibt.