Ein Unbekannter hat eine Sitzung in einem Büro der Grünen in Schwerte (Kreis Unna) in Nordrhein-Westfalen gestört und damit einen Großeinsatz der Polizei ausgelöst. Mehrere Menschen seien ins Krankenhaus gekommen, teilte ein Sprecher der Dortmunder Polizei mit. Ob sie verletzt wurden und wie schwer, konnte er zunächst nicht sagen.