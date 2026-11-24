Großeinsatz der Polizei in NRW:Unbekannter stürmt Grünen-Sitzung - Personen im Krankenhaus
Nach einem Vorfall bei einer Grünen-Sitzung in Schwerte kamen mehrere Menschen ins Krankenhaus. Der Staatsschutz ermittelt. Die Fahndung nach dem mutmaßlichen Täter läuft.
Ein Unbekannter hat eine Sitzung in einem Büro der Grünen in Schwerte (Kreis Unna) in Nordrhein-Westfalen gestört und damit einen Großeinsatz der Polizei ausgelöst. Mehrere Menschen seien ins Krankenhaus gekommen, teilte ein Sprecher der Dortmunder Polizei mit. Ob sie verletzt wurden und wie schwer, konnte er zunächst nicht sagen.
Verdacht einer politisch motivierten Straftat
Der Staatsschutz des Polizeipräsidiums Dortmund hat wegen des Verdachts einer politisch motivierten Straftat die Ermittlungen übernommen. Vor Ort sind unter anderem Ermittler und Kräfte der Spurensicherung sowie der Rettungsdienst im Einsatz. Die Polizei fahndet nach dem mutmaßlichen Täter.
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