Digitaler Führerschein:So kommt der Führerschein aufs Handy
von Bonnie Kruse
Der digitale Führerschein fürs Smartphone soll Ende November 2026 kommen. Welche technischen Voraussetzungen notwendig sind, wo er gelten soll und wie Sie die i-Kfz-App einrichten.
Wer in Zukunft in eine Verkehrskontrolle gerät, kann Handy statt Plastikkarte vorzeigen. Geplant ist, dass Autofahrer ab Ende November 2026 über die kostenlose i-Kfz-App den digitalen Führerschein nutzen können. ADAC-Unternehmenssprecher Alexander Römer erklärt, worauf es ankommt.
Voraussetzungen für den digitalen Führerschein
Für die Verwendung des digitalen Führerscheins sind ein gültiger deutscher Kartenführerschein, ein NFC-fähiges Smartphone sowie die i-Kfz-App des Kraftfahrt-Bundesamts (KBA) notwendig, die im Auftrag des Bundesministeriums für Verkehr entwickelt wurde. Zur Identifizierung in der Anwendung wird ein Personalausweis mit aktivierter Online-Ausweisfunktion samt sechsstelliger PIN benötigt.
Ein NFC-fähiges Smartphone unterstützt die sogenannte "Near Field Communication" (Nahfeldkommunikation). Der Funkstandard für den drahtlosen Datenaustausch ermöglicht unter anderem kontaktloses Bezahlen, die Nutzung digitaler Tickets und die AusweisApp des Bundes. Ob das eigene Smartphone NFC-fähig ist, können Nutzer entweder über offizielle Datenbanken wie beispielsweise die AusweisApp des Bundes prüfen oder in den Einstellungen des Geräts nachsehen.
Digitalen Führerschein in der i-Kfz-App einrichten
Um die kostenlose i-Kfz-App des Kraftfahrt-Bundesamts nutzen zu können, muss sie zunächst auf das Smartphone installiert oder - wenn bereits vorhanden - aktualisiert werden. "Unterstützt werden derzeit iPhones ab iOS 17 sowie Android-Smartphones ab Android 12", erklärt ADAC-Sprecher Römer.
Wer die App erfolgreich installiert hat, wählt die Funktion "Digitaler Führerschein" aus. Anschließend muss die Identität nachgewiesen werden. "Nach erfolgreicher Identifizierung werden die Fahrerlaubnisdaten aus dem entsprechenden Register abgerufen und in der i-Kfz-App bereitgestellt", so Römer.
Bis die neue Funktion freigeschaltet ist, muss der Kartenführerschein mitgeführt werden. Die Nutzung des digitalen Führerscheins stellt eine Ergänzung zur Plastikkarte dar.
Digitaler Führerschein gilt zunächst nur in Deutschland
Der Ansatz hinter der i-Kfz-App ist weniger Bürokratie, um den Alltag einfacher zu gestalten. Wer überwiegend mit dem Smartphone unterwegs ist und aufs Portemonnaie verzichtet, profitiert am meisten von der Digitalisierung.
"Allerdings sind Nutzer darauf angewiesen, dass das Handy funktioniert", sagt Römer. Das heißt: Ist der Akku leer, kann der digitale Führerschein nicht vorgezeigt werden - im Offlinemodus allerdings schon. Für das Vorzeigen ist keine Internetverbindung nötig.
Was Nutzer der i-Kfz-App außerdem beachten sollten: Zum geplanten Start soll der digitale Führerschein nur in Deutschland und nicht im Ausland gelten. Römer betont, dass vor allem Pendler, die regelmäßig mit dem Auto ins benachbarte Ausland fahren, den physischen Kartenführerschein mitführen sollten. Ein europaweit einheitlicher digitaler Führerschein soll voraussichtlich bis 2030 in allen EU-Mitgliedsstaaten verfügbar sein.
Bei allen Personalausweisen, die nach Juli 2017 ausgestellt wurden, ist ein kontaktloser Funkchip im Inneren der Karte bereits technisch eingeschaltet. Darauf sind die Ausweisdaten gespeichert. Um die Online-Ausweisfunktion zu nutzen, muss die AusweisApp geöffnet und die vorgegebene fünfstellige Transport-PIN aus dem PIN-Brief in eine eigene, sechsstellige PIN geändert werden.
Wie lange der digitale Führerschein gültig ist
Das Ablaufdatum des physischen Kartenführerscheins ist dasselbe wie in der digitalen Version. "Läuft die Karte ab, muss auch das digitale Dokument aktualisiert werden", betont ADAC-Sprecher Alexander Römer.
Auf den Fahrzeugschein (Zulassungsbescheinigung Teil I) trifft das nicht zu: Dieser behält seine Gültigkeit bis zur Ab- oder Ummeldung des Fahrzeugs. Bereits seit dem 6. November 2025 ist der Fahrzeugschein digital verfügbar und gilt ebenfalls ausschließlich in Deutschland. Digitale Führer- und Fahrzeugscheine funktionieren nach demselben Prinzip.
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