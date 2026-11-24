Deutscher Konkurrent für Elon Musk:Hirnchip verpflanzt: Deutsche Firma will Neuralink schlagen
von Julian Schmidt-Farrent und Christoph Söller, München
Mit Gehirnchips will die deutsche Firma Futrue Lähmungen heilen und nebenbei den Menschen optimieren. Ein Schritt in die Zukunft - oder ein Eingriff in unsere Gedanken?
Der Mann, der Elon Musk entthronen will, hat seinen großen Moment mit dem Handy gefilmt. Strahlend wischt Clemens Fischer durch seine Foto-App und zeigt die Aufnahmen der Operation: Ein Gehirn liegt in einem geöffneten Schädel frei, vorsichtig legen Mediziner ein hauchdünnes Chip-Pflaster darauf. Wird einer der kühnsten Silicon-Valley-Träume nun auch in Deutschland Realität?
Das ist die Idee hinter deutschen Hirnchips
Zum ersten Mal hat Fischers Unternehmen einen Gehirnchip bei einer Patientin verpflanzt, zumindest vorübergehend. Während der Operation habe der Chip rund 20 Minuten auf dem offenen Gehirn einer Patientin gelegen, erzählt Fischer. Die Frau war bei der OP wach - und spürte Berührungen an ihrer Hand, die ihr allein der Chip simulierte. "Wir hatten alle Gänsehaut", erzählt Fischer.
Mit der Technologie könnten Gelähmte ihre Glieder bewegen, verspricht der CEO, sehbehinderten Menschen werde man vielleicht irgendwann das Augenlicht schenken. Und dann ist da noch die Sache mit dem verbesserten Kopfrechnen, die das Geschäft neben der Medizin ankurbeln soll.
Mit seinem Unternehmen will Clemens Fischer dem Tech-Milliardär Elon Musk und dem von ihm gegründeten Unternehmen Neuralink Konkurrenz machen. Milliarden fließen in die Erforschung von Gehirnchips, die neuartige Therapien ermöglichen sollen und nebenbei den Menschen optimieren könnten.
Hirnchips sollen Menschen "enhancen"
Die Operation mit Fischers Chip führten Mediziner der Technischen Universität München durch. "Ein Meilenstein für das Unternehmen war es mit Sicherheit", erzählt der durchführende Neurochirurg Bernhard Meyer. "Allerdings auch für uns." Mit dem Chip konnten die Mediziner ein Kribbeln im Zeigefinger der Patientin auslösen. Solch ein haptisches Feedback sei wichtig bei der Behandlung von Menschen mit Lähmungen, erklärt Mediziner Meyer.
Die Mediziner der Universität und Fischers Unternehmen arbeiten zusammen - das müssten sie auch, so Meyer. Immerhin sei die Medizin inzwischen hoch technologisiert, zwischen beiden Seiten bestünde Vertrauen. Mit der Partnerschaft wollen sie der milliardenschweren Konkurrenz aus dem Silicon Valley den Kampf ansagen, aber auch Wettbewerbern in Deutschland. Schon 2025 verpflanzte das Freiburger Unternehmen Cortec ein Implantat in den USA.
Pharmaunternehmer Clemens Fischer will mit 100 Millionen Euro eine eigene Chip-Entwicklung in München aufbauen. Für ihn geht es um mehr als nur eine medizinische Revolution: Die Chips sollen künftig Menschen "enhancen", also optimieren. Die Nutzer seien über die Chips direkt mit Computern vernetzt, könnten komplexe Rechnungen im Kopf lösen oder ganze Sprachen innerhalb von wenigen Minuten lernen. "Ein Hirn ohne Grenzen", wirbt Fischers Unternehmen Futrue online.
Ethiker: Hirnchips könnten Ungleichheiten verschärfen
Eine neue Beziehung zwischen Mensch und Maschine - für Ethikprofessor Georg Marckmann werfen die Chips Fragen auf. So ermögliche der neue Blick in die Gedankenwelt der Nutzer ein Missbrauchspotenzial. Die Firmen müssten sicherstellen, dass die Daten - und damit die Gedanken - ihrer Patienten nicht an Dritte weitergegeben werden. Und wer ist am Ende für die Handlungen verantwortlich: der Mensch oder der Chip?
Vor allem könnten die Chips aber auch Ungleichheit verschärfen, kritisiert der Medizinethiker. Die Technologie könnte bestehende Vorteile wohlhabender Menschen weiter verstärken.
"Ich glaube, am Ende des Tages wird es Ungleichheiten eher aufheben", entgegnet Unternehmer Fischer. Wie viel der Chip einmal kosten werde, könne er noch nicht genau sagen. Vielleicht ein paar Tausend Euro zum Start - vielleicht auch mal so viel wie ein Smartphone.
Julian Schmidt-Farrent und Christoph Söller sind Reporter im ZDF-Landesstudio Bayern.
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