"Jugendwort" 2026: Die Top Ten und was sie bedeuten

Von "67" bis "Süper": Diese zehn Begriffe haben es in die Top Ten der "Jugendwort"-Wahl geschafft. Und das bedeuten sie.

Auf einen Blick: die Top 10 Jugendwörter 2026 Quelle: ZDF

Einmal im Jahr entscheiden Menschen zwischen elf und 20 Jahren darüber, welche Sprachfloskel sie besonders angesagt finden. Die Endauswahl für das "Jugendwort des Jahres" steht nun fest. Eine Jury des Langenscheidt-Verlags hat sie aus eingereichten Vorschlägen ausgesucht. Drei Wochen lang kann nun online abgestimmt werden. Was die Begriffe in den Top Ten bedeuten:

"67"

Was die Zahlenfolge - gesprochen "six seven" - genau bedeutet, können nicht einmal die Jugendlichen selbst erklären. Sie wird häufig als Insider verwendet und passt eigentlich bei jeder Gelegenheit - inklusive der abwägenden Handbewegung. Entstanden ist der Hype in den USA durch TikTok, Basketball-Memes und den Song "Doot Doot (67)" des Rappers Skirlla.

"Crashout"

Verliert man komplett die Fassung, rastet aus oder reagiert extrem emotional, dann erlebt man einen "Crashout". Kann laut Langenscheidt-Verlag sowohl ernsthaft als auch ironisch verwendet werden. Beispiel: "Wenn mein Akku gleich ausgeht, gehe ich Crashout."

"Digga"

Der Ausruf ist ein absoluter Klassiker unter den Jugendwörtern. Immer wieder schafft er es in die Endauswahl. Kann je nach Situation Bruder, Kumpel, Bro bedeuten - oder als Anrede für jedermann herhalten: "Digga, was war das denn?!"

"Du bist gut genug"

Die Passage aus dem viralen Song des Produzentenduos Kitschkrieg mit Blumengarten und Shirin David hat sich nicht nur auf TikTok rasant verbreitet. Inzwischen gibt es dazu zahllose Memes, Interpretationen und Parodien. In sozialen Medien wird der charakteristisch mit Kopfstimme gesungene Refrain etwa abgewandelt zu "Arbeitszeitbetruuuuug" oder "Es ist warm genuuuuug."

"Gute Käse"

Wenn etwas nicht nur gut genug ist, sondern richtig gut oder sogar stabil, dann ist es laut Langenscheidt-Verlag "gute Käse". Eine wörtliche Bedeutung hat die Floskel demnach nicht. Sie wird als Lob oder Zustimmung verwendet. Zum Beispiel: "Der Song ist wirklich gute Käse."

Der Begriff wird in der öffentlichen Kommunikation genutzt, um die wirkliche Bedeutung zu verschleiern. Dabei handelt es sich um die Aufnahme von Schulden. 2024 war es der Begriff "biodeutsch". 13.01.2026 | 0:21 min

"Macker"

Der Begriff sagt sogar den Älteren etwas und erlebt nun mit eigentlich derselben Bedeutung ein Revival. Er wird je nach Kontext für Freund, Crush oder Kumpel verwendet, oft ironisch oder liebevoll: "Mein Macker kommt später noch vorbei."

"Peak"

Bedeutet im Englischen "Gipfel" und wird auch in der Jugendsprache so verwendet. Ist etwas "peak", dann ist es das Beste vom Besten oder der absolute Höhepunkt. Beispiel: "Das Konzert war echt Peak."

"Ragebait"

Wer Clickbait kennt, der kann sich auch Ragebait gut erklären. Gemeint sind Inhalte in sozialen Medien, die absichtlich triggern sollen. Etwa mit provokanten Thesen, Falschbehauptungen oder wilden Meinungen soll versucht werden, Wut auszulösen. Das wird bekanntlich vom Algorithmus belohnt und bringt Kommentare, Likes und Reichweite.

"Schere"

Bedeutet so viel wie "Mein Fehler." Der Begriff kommt aus der Gaming-Szene und wird dort verwendet, um sich nach einem blöden Fehler zu entschuldigen. Kann aber auch in allen anderen Alltagssituationen verwendet werden. Beispiel: "Schere. Habe mich wochenlang nicht gemeldet."

"Süper"

Stammt aus dem Türkischen und bedeutet "super". Bekannt geworden ist die Floskel laut Langenscheidt-Verlag durch ein virales Video eines Ultramarathonläufers, der nach seinen Rennen auf die Frage, wie es ihm gehe, mit "Süper!" antwortete.

Bis zum 20. August kann über die Top Ten des Jugendworts abgestimmt werden, danach dann über die Top Drei. Der Sieger soll am 10. Oktober verkündet werden.

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Quelle: dpa