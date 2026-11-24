Vanessa Emde ist raus aus der Berliner Linksfraktion - und auf dem Weg zu Rot-Grün-Rot haben Linke, Grüne und SPD ein Problem weniger. Das letzte wird es wohl nicht bleiben.

Vanessa Emde wurde aus ihrer Fraktion ausgeschlossen. Sie war wegen ihrer Haltung zu Israel unter Druck geraten. Für die Regierungsbildung in Berlin ist es ein wichtiger Schritt. 24.11.2026 | 2:39 min

Vor Raum 311 im Berliner Abgeordnetenhaus herrscht ein gewaltiger Medienrummel. Drinnen im großen Sitzungssaal diskutiert die Linksfraktion lebhaft über den Ausschluss von Vanessa Emde. Es scheint, als würde die halbe Republik auf ein Zeichen warten. Schafft es die Fraktionsführung, die aus ihrer Sicht widerspenstige Abgeordnete rauszuschmeißen?

Nach zweieinhalb Stunden steht fest: Vanessa Emde ist nicht mehr Mitglied der Fraktion Die Linke. 33 Abgeordnete stimmen für ihren Ausschluss, sechs stimmen mit Nein, es gibt vier Enthaltungen. Die nötige Mehrheit von 30 Stimmen wird erreicht.

Sichtlich angespannt verkündet der Fraktionschef der Linken, Tobias Schulz: "Wir haben keine Möglichkeit mehr gesehen, mit Frau Emde weiter zusammenzuarbeiten." Sie habe sich nicht an Partei- und Fraktionsbeschlüsse zum Thema Antisemitismus gehalten. "Ihr Ausschluss ist folgerichtig", so Schulz weiter.

ZDF-Korrespondent Stephan Merseburger ordnet aus Berlin den Fraktionsausschluss Vanessa Emdes ein. 24.11.2026 | 1:27 min

Unterstützer empfangen Emde mit Jubel

Als Vanessa Emde den Fraktionssaal verlässt, wartet schon ein zwölfköpfiges Unterstützerkomitee auf sie. Es gibt Jubelrufe, als sie erscheint, Umarmungen und Zeichen der Solidarität. Emde bezeichnete ihren Ausschluss in einem Statement als Ergebnis einer "medialen Hetzkampagne".

Ihre Fraktion habe offenbar dem Druck von SPD und Grünen nachgegeben. Sie wolle ihr Mandat behalten. Ihre Unterstützer ruft sie dazu auf, sich zu "organisieren". Kämpferisch ihr Schlusswort:

Wir sehen uns im Kiez und wir sehen uns am Streikposten! In diesem Sinne: Yalla, yalla, Klassenkampf, Freiheit für Palästina! „ Vanessa Emde

Grüne und SPD sehen positives Signal

Die möglichen Koalitionspartner SPD und Grüne begrüßten den Ausschluss von Vanessa Emde. Werner Graf, Co-Chef der Grünenfraktion, gab sich zufrieden: "Die Entscheidung zeigt, dass für israelbezogenen Antisemitismus in einer rot-grün-roten Regierung kein Platz ist" . Steffen Krach, Co-Chef der SPD-Fraktion, der zuvor vehement einen Ausschluss Emdes gefordert hatte, ergänzte:

Die Entscheidung der Linksfraktion ist eine gute Nachricht für die weiteren Koalitionsverhandlungen. „ Steffen Krach, Co-Chef der Berliner SPD-Fraktion

Die Berliner Linke hat die Abgeordnete Vanessa Emde aus ihrer Fraktion ausgeschlossen. Den Schritt hat man sich laut dem Fraktionsvorsitzenden Schulze nicht leicht gemacht. 24.11.2026 | 10:03 min

Antisemitismus-Vorwürfe gegen Emde

Vanessa Emde, mit über 46 Prozent direkt gewählte Abgeordnete in Neukölln, hatte zuvor mit ihren israelkritischen Aussagen immer wieder für Diskussionen gesorgt. Zuletzt hatte Emde in einem Instagram-Post das Existenzrecht Israels als jüdischer Staat angezweifelt. Ihre Kritiker werteten das als antisemitisch.

Der Zentralrat der Juden zeigte sich tief besorgt und forderte die Linke zum Handeln auf. Auch SPD und Grüne, die möglichen Koalitionspartner, waren verstimmt und machten den Ausschluss Emdes zur Bedingung.

Bei den Grünen schaltete sich zuletzt sogar die Bundespitze ein. "Wenn das scheitert, kann ich allen nur abraten, in eine Regierung mit einer politischen Führung zu gehen, die in der eigenen Fraktion keine Macht hat" , hatte die Grünen-Co-Vorsitzende Franziska Brantner noch der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" vom Dienstag gesagt.

Die Berliner Linke hat die Abgeordnete Vanessa Emde aus der Fraktion ausgeschlossen. Was bedeutet die Entscheidung für die Partei und die Regierungsbildung in Berlin? ZDFheute live analysiert. 24.11.2026 | 46:36 min

Misstrauen bei SPD und Grünen bleibt

Mit dem Ausschluss Vanessa Emdes ist eine der größten Hürden auf dem Weg zu Rot-Grün-Rot in Berlin aus dem Weg geräumt. Doch Entwarnung bedeutet das nicht. SPD und Grüne bleiben misstrauisch. Der Vorwurf, in Teilen der Linken gebe es ein strukturelles Problem mit antisemitischen Tendenzen, ist längst nicht ausgeräumt.

Auch innerparteilich ist der Konflikt keineswegs beendet. Sechs Gegenstimmen und vier Enthaltungen zeigen, dass Emde weiterhin Rückhalt in der Fraktion hat. Wie sich ihr Unterstützerlager künftig positioniert, dürfte für die Koalitionsgespräche entscheidend werden. Der Politikwissenschaftler Thorsten Faas findet: "Der Ausschluss ist nicht so überzeugend, dass jegliche Diskussion innerhalb der Linken beendet ist." Das Bündnis bleibe in einem Schwebezustand.

Vorerst aber können alle Beteiligten aufatmen: Die Gespräche gehen weiter. Bis zum Jahreswechsel soll ein Koalitionsvertrag stehen. Anschließend müssen Linke und SPD noch ihre Mitglieder überzeugen. Doch bis dahin ist es ein weiter Weg - und das nächste Personalproblem womöglich nur eine Frage der Zeit.

Markus Gross ist Redakteur im ZDF-Landesstudio Berlin.