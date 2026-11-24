Klimarisiken entwickeln sich mehr und mehr zum Wirtschaftsfaktor. Das spürt auch die Versicherungswirtschaft. Wie sie ihre Geschäftsmodelle anpassen muss.

Starkregen und Hochwasser können Wohngebäude schwer beschädigen. Die Elementarversicherung soll ausgeweitet werden. Was ist geplant, und bleibt der Schutz bezahlbar? 09.11.2026 | 5:15 min

Es sind gar nicht mal die Megakatastrophen wie schwere Hurrikans. Der weltgrößte Rückversicherer Munich Re nennt vor allem die lokaleren und aus weltweiter Sicht kleineren Klimagefahren wie Waldbrände, Schwergewitter und Hochwasser, die 2025 die Haupttreiber von Klimaschäden waren.

Prognosen zufolge werden sie durch den Klimawandel in vielen Regionen häufiger und heftiger ausfallen.

Wir stehen vor einer historischen Belastungsprobe der Versicherungswirtschaft. „ Prof. Dr. Reimund Schwarze, Leiter der Abteilung "Klimaökonomie" am Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung

Laut Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) nehmen die finanziellen Folgen von Naturgefahren wie Überschwemmungen und Starkregen erheblich zu.

Die Folgen des Klimawandels treffen auch Deutschland massiv. Bei der Weltklimakonferenz in Antalya berieten die Staaten über mehr Klimaschutz und die Finanzierung der Folgen. 17.11.2026 | 1:33 min

Während die Schäden zwischen 2000 und 2009 im Jahresdurchschnitt bei rund 1,4 Milliarden Euro gelegen hätten, seien es zwischen 2016 und 2025 bereits 2,4 Milliarden Euro gewesen, was einem Anstieg von gut 70 Prozent entspricht. Infolge des Klimawandels könnten sich laut GDV die Schäden bis 2050 mindestens verdoppeln.

Starkregen und Hochwasser: Die Risiken gemeinsam tragen?

Um die Kosten kontrollierbar zu halten, könnten Versicherungen künftig viele Klimarisiken ausschließen oder stark verteuern. Damit aber für Betroffene Versicherungsschutz bezahlbar bleibt, hat Ende Oktober die Bundesregierung ein Eckpunktepapier vorgelegt. Der Vorschlag soll mehr Wohngebäude in Deutschland mit einer Elementarschadenversicherung ausstatten.

Versicherung für Elementarschäden soll jeder angeboten bekommen Das Eckpunktepapier ist ein gemeinsamer Vorschlag des Bundesministeriums der Justiz und für Verbraucherschutz und des Bundesministeriums der Finanzen. Das Papier sieht unter anderem vor, dass jeder, der eine neue Wohngebäudeversicherung abschließt, künftig eine Versicherung angeboten bekommt, die auch gegen Elementarschäden absichert. Zu Elementarschäden zählen beispielsweise Schäden durch Hochwasser, Erdrutsche oder Lawinen, die über "normale" Naturereignisse hinausgehen. Bestehende Verträge sollen entsprechend erweitert werden.



Der Selbstbehalt darf für die Standardversicherung 20.000 Euro nicht überschreiten. Mieterinnen und Mieter sollen vor hohen Kosten geschützt werden. Geprüft wird außerdem eine günstigere Mindestversicherung mit bis zu 100.000 Euro Selbstbehalt.

Eine solche Versicherung deckt zum Beispiel auch Überschwemmungsschäden ab. Bislang sind in Deutschland nur knapp 60 Prozent der Wohngebäude gegen Elementargefahren versichert. Die Katastrophe im Ahrtal vor Augen fordern unter anderem die Bundesländer schon länger eine eigenständige Pflicht zur Elementarschadenabsicherung für alle Eigentümer. Denn wenn alle versichert sind - unabhängig, ob Risikogebiet oder nicht - werden die Risiken auf mehr Versicherte verteilt, so der Gedanke.

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Aus Sicht von Reimund Schwarze, Leiter der Abteilung "Klimaökonomie" am Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung (UFZ), ist dieser Pflichtcharakter wichtig, denn er zwinge die Gesellschaft zu einer notwendigen Auseinandersetzung mit den Klimarisiken.

Vom Starkregen kann heute jeder betroffen sein. „ Prof. Dr. Reimund Schwarze, Leiter der Abteilung „Klimaökonomie“ am Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung

Schwarze wünscht sich dabei auch eine offene Diskussion über das wachsende Sturmflutenrisiko an Nord- und Ostsee bedingt durch den steigenden Meeresspiegel.

Naturgefahren: Warum Prävention entscheidend bleibt

Der GDV unterstützt den Vorstoß, mehr Gebäude gegen Naturgefahren abzusichern. Gleichzeitig wendet er sich aber gegen eine Pflichtversicherung und fordert verbindliche Prävention gegen Klimarisiken.

Welche Versicherungen sind sinnvoll - und worauf kommt es an? Versicherungsexpertin Susanne Meunier von Stiftung Warentest gibt Tipps zu Auswahl, Kombination und Einsparpotenzial. 06.08.2026 | 5:24 min

Das ist auch für Heidi Kreibich der entscheidende Punkt. Sie leitet die Arbeitsgruppe "Hochwasserrisiko und Klimaanpassung" am Helmholtz-Zentrum für Geoforschung (GFZ). Alleine eine Pflichtversicherung führe schließlich nicht zu geringeren Schäden.

Wichtig sei, dass sich die Versicherten mit ihrer individuellen Verantwortung auseinandersetzen müssten. Dazu gehöre zum Beispiel auch die Bauplanung in Risikogebieten. "Wir brauchen ein Gesamtkonzept, um zu verhindern, dass die Schäden immer weiter steigen", so Heidi Kreibich auf Nachfrage von ZDFheute.

Wie sich die finanziellen Folgen teilen lassen Neben der Diskussion über eine verpflichtende Elementarschadenversicherung ist auch weiteres Modell im Gespräch: ein öffentlich-privates Versicherungssystem zur Absicherung von Klimaschäden, in dem sich der Staat und private Versicherer das Risiko teilen. Spätestens seit der Flutkatastrophe im Ahrtal gibt es eine verstärkte Debatte darüber. In Ländern wie Frankreich oder der Schweiz existieren bereits ähnliche Modelle. Zu den offenen Fragen gehört unter anderem, wie die Risiken zwischen Staat und Versicherungen aufgeteilt sind.

Laut dem Wissenschaftlichen Beirat der EU ist der Staatenverbund nicht genügend auf den Klimawandel vorbereitet. Einsätze gegen Überschwemmungen und Co. müssten besser koordiniert werden. 17.02.2026 | 0:28 min

Versicherer: Raus aus der fossilen Wirtschaft?

Anna Lena Samborski von der Umwelt- und Menschenrechtsorganisation Urgewald fordert die Versicherungswirtschaft auf, auch selbst zur Prävention von Klimaschäden beizutragen, indem sie Geschäfte mit der Öl-, Gas- und Kohleindustrie beende. "Versicherungen haben einen großen Hebel beim Thema Klimaschutz", so Anna Lena Samborski von Urgewald zu ZDFheute. Der GDV allerdings verweist auf einen rückläufigen CO2-Fußabdruck bei Kapitalanlagen deutscher Versicherer.

Der fortschreitende Klimawandel stellt das Versicherungsgeschäft auf die Probe. Die eigentliche Herausforderung ist aber nicht nur eine faire Verteilung der Kosten, sondern die gemeinsame Bekämpfung der Ursachen.

Eva Schmidt ist Redakteurin im ZDF-Team Umwelt.

Zwischen Krediten und Zuschüssen : Die Billionen-Frage: Wer zahlt für die Klimakrise? Die Haushalte der Industrieländer sind leer. Arme Länder verschulden sich weiter für eine Klimakrise, zu der sie wenig beitragen. Einer der größten Konflikte der Klimakonferenzen. Elisa Miebach, Antalya mit Video 2:50