Junge Erwachsene sind nur bedingt über ihre Familie versichert. Sie stehen oft vor einer Vielzahl an Angeboten - dabei reichen laut Experten schon wenige Versicherungen aus.

ZDF-Finanzreporterin Sina Mainiz erklärt, welche Versicherungen Menschen zwischen 20 und 30 Jahren abschließen sollten. Nicht immer ist die Mitversicherung bei den Eltern möglich. 18.07.2026 | 1:51 min

Es ist eine Art Welpenschutz: Viele junge Menschen machen sich wenig Gedanken über ihre Versicherungen. Warum auch, schließlich laufen die wichtigsten Policen in der Regel noch über die Eltern. Doch mit zunehmendem Alter entfällt dieser Schutz und eigene Tarife stehen an.

Etwa bei der Krankenversicherung. Bis zum 18. Lebensjahr sind Jugendliche über ihre Familie abgesichert. Danach kommt es auf den persönlichen Lebensweg an. Wer eine nicht-schulische Ausbildung oder Anstellung beginnt, teilt sich die Kosten mit seinem Arbeitsgeber.

Lebensversicherungen werden in Deutschland immer seltener genutzt. Studien zeigen, dass vor allem Menschen unter 40 Jahren diese Form der Altersvorsorge zunehmend ablehnen. 04.02.2026 | 0:35 min

Krankenversicherung im Studium: Diese Optionen gibt es

Studierende können bis zum Ende ihres 25. Lebensjahres in der Familienversicherung bleiben. Haben sie ein Freiwilliges Soziales Jahr oder Wehrdienst geleistet, kann die Frist um ein Jahr verlängert werden. Wer während des Studiums mehr als 565 Euro im Monat verdient, muss sich als Student selbst versichern. Bei einem Minijob dürfen es bis zu 603 Euro monatlich sein.

Ab dem 26. Lebensjahr müssen sich dann alle Studierenden selbst krankenversichern, unabhängig von ihrem Einkommen. Eine Ausnahme gibt es für die erwähnten Dienstjahre, die angerechnet werden können. Die Kosten dafür liegen 2026 bei etwa 145 Euro monatlich bei einer gesetzlichen Kasse. Eine Wahl haben sie nicht, denn eine Krankenversicherung ist in Deutschland Pflicht. Aussuchen können sie sich lediglich, welche gesetzliche Krankenkasse oder private Krankenversicherung sie wählen.

Auch die junge Generation sorgt sich um die Rente. Um für die Zukunft vorzusorgen, investieren einige junge Arbeitnehmer bereits zusätzlich in Aktien. 23.06.2026 | 1:29 min

Warum eine Haftpflichtversicherung notwendig ist

Anders sieht es bei der freiwilligen, privaten Haftpflichtversicherung aus. Sie übernimmt die Kosten für Schäden, die Privatpersonen verursachen; zum Beispiel, wenn man das Handy eines Freundes fallen lässt oder ein fremdes Auto touchiert. Mit viel Pech können hohe Beträge anfallen, für die man mit dem Privatvermögen haftet - unter Umständen auch lebenslang: "Jeder haftet für Schäden, die er einem anderen zufügt, mit allem, was er hat und zukünftig erwirtschaftet", sagt die Versicherungsexpertin Anna Follmann von der Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz. Eine Privathaftpflichtversicherung sei daher unverzichtbar.

Bis zum Ende der Erstausbildung - egal ob Berufsausbildung oder Studium - läuft der Haftpflicht-Schutz meistens über die Familie. Ab dann muss ein eigener Tarif abgeschlossen werden. Den gibt es oft schon für ein paar Euro im Monat.

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Berufsunfähigkeit: Frühe Versicherung lohnt sich

Deutlich früher hingegen kann es Sinn machen, über eine Berufsunfähigkeitsversicherung nachzudenken. Sie sichert den Fall ab, dass eine Person durch Krankheit oder einen Unfall nicht mehr in ihrem Beruf arbeiten kann. "In diesem Fall steht man oft vor existenziellen Problemen", sagt die Expertin Anna Follmann.

Die Verbraucherzentrale empfiehlt, schon früh über eine mögliche Berufsunfähigkeit nachzudenken.

Je früher die Versicherung abgeschlossen wird, desto geringer sind die Beiträge. „ Anna Follmann, Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz

Auch Schüler und Studierende sollten sich bereits um einer erste Berufsunfähigkeitsversicherung kümmern, rät Anna Follmann.

Da junge Menschen oft noch keinem Beruf nachgehen, profitieren sie von einer vorteilhaften Risiko-Einstufung der Berufsgruppe, da ein Studium per se weniger gesundheitliche Risiken birgt als etwa ein Dach zu decken. "Außerdem spielen Vorerkrankungen eine große Rolle für den Abschluss. Wer in jungen und hoffentlich gesunden Jahren bereits einen Vertrag hat, ist auf der sicheren Seite und kann diesen nach und nach ausbauen", so Follmann.

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Wovon der Abschluss weiterer Versicherungen abhängt

Natürlich gibt es darüber hinaus dutzende weitere Versicherungen auf dem Markt. Welche davon sinnvoll sind, hängt von der persönlichen Situation ab. Die Liste der Optionen ist lang: Wer viel außerhalb Europas reist, sollte über eine Auslandskrankenversicherung nachdenken. Wer einen Hund hält, sollte eine Haftpflicht als Hundehalter abschließen, für den Fall, dass das Tier anderen Schaden zufügt.

Orientierung können die eigenen Prioritäten geben. Die Frage laute: "Was brauche ich wirklich - und was kann ich im Moment ausgeben", sagt Anna Follmann.