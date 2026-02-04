Altersvorsorge im Umbruch:Lebensversicherung im Kommen - auch für Gen Z?
von Manuela Christ
Die Jungen verändern den Markt: Sie fordern digitale, verständliche und flexible Vorsorgelösungen. Passen Lebensversicherungen in diese Lebenswelt?
Obwohl der Gen Z finanzielle Sicherheit wichtig ist, hat die klassische Lebensversicherung, über Jahrzehnte ein zentraler Baustein privater Absicherung, für sie wenig Bedeutung.
Lebensversicherungen boomen
Die deutsche Versicherungswirtschaft hatte ein starkes Jahr: 2025 stiegen die Beitragseinnahmen um 6,6 Prozent auf 254 Milliarden Euro, getragen vor allem vom boomenden Einmalbeitragsgeschäft in der Lebensversicherung.
Für jüngere Zielgruppen bleibt die klassische Lebensversicherung dennoch ein schwer zugängliches Produkt.
Klassische Policen weniger relevant
Laut einer Studie von Capgemini und LIMRA lehnen 45 Prozent der unter 40-Jährigen klassische Lebensversicherungen ab. Diese seien zu teuer, zu kompliziert, unpassend zum Lebensmodell, erläutert Klaus Thummert, Senior Director bei Capgemini Invent.
Die Jungen bauten sich zunächst ein eigenes Vermögen auf, Heirat und Kinder kämen erst später - wenn überhaupt. Damit verlören zentrale Lebensereignisse, an die Policen lange anknüpften, an Bedeutung.
Digitale Anbieter prägen Erwartungen der Gen Z
Sie orientieren sich stärker an digitalen Finanzdienstleistern. Neobanken und Neobroker überzeugen mit einfachen Preismodellen, intuitiver App-Nutzung und geringen Einstiegshürden.
Klassische Banken und Versicherer liefen Gefahr, eine ganze Generation zu verpassen, heißt es in einer Analyse der Boston Consulting Group. Die Gen Z vergleiche der Analyse zufolge häufiger, sei weniger loyal gegenüber Anbietern und erwarte digitale, personalisierte Kommunikation - Anforderungen, die etablierte Institute oft nur teilweise anbieten.
Trotz ihrer Skepsis sehen 68 Prozent der Jungen Lebensversicherungen grundsätzlich als wichtiges Vorsorgeinstrument. Sie schließen aber selten Verträge ab. Auch, weil die komplexe Sprache vieler Policen abschreckt: Jeder vierte Befragte verzichtet allein deshalb auf einen Abschluss.
Gen Z will schnell verfügbares Geld
Die Gen Z fordert laut Studie von Capgemini und LIMRA Vorsorgeprodukte, die im Alltag spürbaren Nutzen bieten und nicht erst im Todesfall relevant werden. Thummert betont: "Die Branche kann sich nicht länger ausschließlich auf den klassischen Todesfallschutz verlassen." Gefragt seien daher Angebote, die finanzielle Unterstützung in Notlagen, Gesundheitsboni oder Hilfe bei Themen wie Familienplanung und Fruchtbarkeitstherapien bieten.
Auch flexible Beitragshöhen oder Entnahmemöglichkeiten spielen für junge Menschen eine größere Rolle als lange, festgeschriebene Laufzeiten.
Branche steht unter Anpassungsdruck
Während das Einmalbeitragsgeschäft bei den Lebensversicherungen 2025 boomte, ist die langfristige Bindung jüngerer Kundengruppen schwierig.
Für das laufende Jahr 2026 erwartet Norbert Rollinger vom GDV eine Abkühlung: "Wenn weniger gebaut, investiert und konsumiert wird, trifft das langfristig auch die Versicherungswirtschaft." Die Lebensversicherung soll lediglich um 1,1 Prozent wachsen und wird damit wohl der am schwächsten expandierende Bereich der Branche sein. Thummert betont, dass Produkte und Beratung stärker an den Lebensrealitäten der Gen Z ausgerichtet werden müssten, um die junge Kundengeneration langfristig zu erreichen.
Manuela Christ ist Reporterin im ZDF-Team Wirtschaft und Finanzen.
