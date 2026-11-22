Die Pegel am Rhein erholen sich nach Monaten extremer Trockenheit. Binnenschiffe können wieder mehr laden. Wirtschaft und Natur bleiben dennoch unter Druck.

Der Rheinpegel erholt sich deutlich - aber reicht das aus?

Der Wasserstand des Rheins hat sich nach den jüngsten Regenfällen erholt - das bedeutet eine Entlastung für Binnenschifffahrt und Natur, wenn auch nur eine leichte. Quelle: dpa

Nach monatelangem Niedrigwasser steigen die Pegelstände am Rhein durch die anhaltenden Regenfälle wieder deutlich. Das Bundesamt für Gewässerkunde (BfG) in Koblenz erwartet für die großen Flüsse im Westen Deutschlands in den kommenden Tagen Wasserstände im Mittelwasserbereich oder sogar darüber.

Am Pegel Kaub, der als Engpass im Mittelrhein gilt und an dem das Niedrigwasser die Schifffahrt zwischenzeitlich nahezu zum Erliegen brachte, könnten rund 3,30 Meter erreicht werden. Das wären mehr als drei Meter über den zuletzt beobachteten extremen Niedrigwasserständen.

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Mehr Ladung für Binnenschiffe möglich

Die steigenden Wasserstände verbessern die Bedingungen für die Schifffahrt erheblich. "Durch die ergiebigeren Regenfälle in den vergangenen Tagen sind die Wasserstände am Rhein deutlich gestiegen und steigen auch in den nächsten Tagen deutlich weiter an, so dass pro Schiff wieder deutlich mehr Transportkapazität erreicht wird", sagte Fabian Spieß, stellvertretender Geschäftsführer des Bundesverbands der Deutschen Binnenschifffahrt (BDB).

Ab 150 Zentimetern sei für die meisten Schiffe wieder eine volle Beladung möglich, sagte Spieß.

Der niedrige Wasserstand hatte zuletzt auch Bauarbeiten am Rhein ausgebremst. So mussten beispielsweise die für Ende September geplanten Einhubarbeiten an der Pfaffendorfer Brücke in Koblenz verschoben werden. Nun können die beiden jeweils rund 475 Tonnen schweren Stahlsegmente per Schiff angeliefert werden.

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Nachholen im Jahresendspurt?

Ob die Branche nun einen Teil der während des Niedrigwassers ausgefallenen Transporte nachholen könne, lasse sich derzeit nicht sagen. Erst die Güterverkehrsstatistik im Frühjahr 2027 werde zeigen, welche Mengen im November und Dezember tatsächlich transportiert worden seien.

Spieß geht allerdings nicht davon aus, dass sich die wirtschaftlichen Schäden kurzfristig ausgleichen lassen. Das habe bereits das Jahr 2018 gezeigt, als ebenfalls monatelang extremes Niedrigwasser geherrscht habe. Die volkswirtschaftlichen Verluste einer solchen Phase ließen sich nicht durch bessere Wasserstände zum Jahresende kompensieren.

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Niedrigwasser belastet die Wirtschaft

Bereits im Sommer hatten Ökonomen vor erheblichen wirtschaftlichen Folgen des Niedrigwassers gewarnt. Stefan Kooths, Direktor der Forschungsgruppe Konjunktur und Wachstum am Kieler Institut für Weltwirtschaft, schätzte Anfang August, dass die Einschränkungen das Bruttoinlandsprodukt im dritten Quartal um 0,1 bis 0,2 Prozent dämpfen könnten. Den möglichen Wertschöpfungsausfall bezifferte er auf ein bis zwei Milliarden Euro.

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Der Ökonom Simon Gerards Iglesias vom Institut der deutschen Wirtschaft (IW) hielt sogar Auswirkungen ähnlich wie im Dürrejahr 2018 für möglich. Damals hatte das Niedrigwasser die Wirtschaftsleistung nach einer Schätzung des Kieler Instituts um rund 0,4 Prozent verringert.

Besonders betroffen seien Unternehmen wie BASF, die auf den Transport über den Rhein angewiesen sind.

Nicole Rabold, verkehrspolitische Sprecherin der IHK-Arbeitsgemeinschaft Rheinland-Pfalz, merkte an, dass viele Unternehmen aus dem Jahr 2018 gelernt hätten. Es seien beispielsweise Investitionen getätigt und die Logistik optimiert worden - etwa durch den Einsatz von Niedrigwasserschiffen.

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Warum der Regen nicht alle Probleme löst

Das BfG warnt davor, die aktuelle Entwicklung mit einer nachhaltigen Entspannung gleichzusetzen. Dafür müsse es über längere Zeit ausreichend Niederschläge geben, damit sich neben den Flüssen auch natürliche Wasserspeicher wie Grundwasser und Seen wieder auffüllen könnten. Diese könnten die Flüsse später auch in trockeneren Phasen stützen.

Ähnlich bewertet der Naturschutzbund Deutschland (Nabu) die Regenfälle. Sie seien eine kurzfristige Entlastung, könnten die Folgen der Trockenheit aber nicht rückgängig machen. Entscheidend sei, wie viel Wasser tatsächlich in der Landschaft gehalten werde, erklärte der Verband.

Über versiegelte Flächen, Drainagen und ausgebaute Gewässer fließe vielerorts zu viel Wasser schnell wieder ab, statt Böden, Moore, Auen und Grundwasser zu versorgen.

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Folgen für Lebensräume bleiben

Besonders betroffen von anhaltender Trockenheit seien Arten, die auf Kleingewässer und feuchte Lebensräume angewiesen seien. Dazu zählten Amphibien und Wasserinsekten, erklärte der Nabu.

Auch das BfG verweist auf längerfristige ökologische Folgen. Während sich Temperatur und Sauerstoffgehalt in den Gewässern inzwischen wieder normalisiert hätten, könnten Schäden an Lebensräumen und der ökologischen Vernetzung über Jahre hinweg bestehen bleiben. Stark veränderte Flüsse seien für solche Extremereignisse besonders anfällig und erholten sich häufig langsamer.

Quelle: dpa