Vergleichen, kündigen und sparen:Was beim Wechsel der Kfz-Versicherung zu beachten ist
von Nicole Wehr
Bei vielen Kfz-Versicherungen endet die reguläre Kündigungsfrist am 30. November. Wann sich ein Wechsel der Autoversicherung lohnt und was bei einer Kündigung zu beachten ist.
Wer zum Jahresende seine Kfz-Versicherung wechseln will, muss diese bis spätestens 30. November kündigen. Denn in der Regel beträgt die Kündigungsfrist einen Monat zum Ablauf des Versicherungsjahres. Was beim Wechsel, der Kündigung und dem Tarifvergleich wichtig ist, erklärt Elena Marcus-Engelhardt vom Auto Club Europa (ACE).
Neue Beitragsmitteilung der Kfz-Versicherung genau prüfen
Dem ACE zufolge sollten Versicherte ihre Beitragsrechnung auf mehrere Aspekte hin überprüfen: Neben dem neuen Jahresbeitrag für die Versicherung lohnt auch ein Blick auf einzelne Vertragsbestandteile, die Einstufungen der Typ- und Regionalklasse sowie die Berücksichtigung der korrekten Schadenfreiheitsklasse.
Darüber hinaus sollten Versicherte checken, ob es Veränderungen bei der Selbstbeteiligung oder den Versicherungsleistungen gibt. Auch gespeicherte Angaben zu Fahrleistung und Fahrerkreis sollten kontrolliert werden. Eine Änderung der Zahlungsweise wie dem Wechsel von jährlicher auf monatliche Zahlung kann ebenfalls die Höhe des Versicherungsbeitrags beeinflussen.
Warum sich der Leistungsvergleich bei Kfz-Versicherungen lohnt
ACE-Pressesprecherin Marcus-Engelhardt rät vor einem Wechsel, Leistungen zu vergleichen: Selbstbeteiligung, Folgeschäden, Entschädigungsfristen oder Ausschlüsse insbesondere bei grober Fahrlässigkeit, könnten im Ernstfall mehrere Tausend Euro ausmachen. Auch können Klauseln relevant sein, die erst im Schadenfall finanzielle Folgen haben - wie Werkstattbindung, Tierunfälle, Neupreis- oder Kaufpreisentschädigung sowie der Auslandsschutz.
Vor einem Versicherungswechsel sollten daher die persönlichen Mindestanforderungen an die Kfz-Versicherung definiert werden. So kann beispielsweise ein Basistarif für ein älteres Fahrzeug mit geringem Wiederbeschaffungswert sinnvoll sein. "Ein niedriger Beitrag bedeutet nicht automatisch schlechten Versicherungsschutz", betont Marcus-Engelhardt. Entscheidend sei, dass Verbraucher bewusst entscheiden, welche Risiken sie selbst tragen können.
Bei einem Telematiktarif wird der Versicherungsbeitrag anhand des analysierten Fahrverhaltens berechnet. Ein sicherer Fahrstil kann zu einem Rabatt führen. Je nach Anbieter werden auch Standort, gefahrene Strecken, Geräte- und Nutzungsdaten erfasst. Zugriff auf die Daten haben neben der Versicherung auch der technische Dienstleister und mitunter weitere Vertragspartner. Der Auto Club Europa rät, sich vorab genau zu informieren, welche Daten wie an wen übermittelt werden und wie lange sie gespeichert bleiben. Die DSGVO gewährt Rechte auf Auskunft und - unter bestimmten Voraussetzungen - Löschung.
Was bei Kündigung der Kfz-Versicherungen zu beachten ist
Kfz-Versicherungen beginnen oft unterjährig mit der Anmeldung des Fahrzeugs und laufen in der Regel ein Jahr. Ist vereinbart, dass Kalender- und Versicherungsjahr übereinstimmen, endet die Laufzeit am 31. Dezember. Ist dies nicht der Fall, endet der Vertrag unterjährig.
Bei einer Kündigung zählt nicht das Absendedatum, sondern das Eingangsdatum beim Versicherer. Der rechtzeitige Zugang sollte dokumentiert werden. Versicherungsnehmer sollten zudem darauf achten, dass keine Lücke zwischen Vertragsende und -beginn der neuen Autoversicherung entsteht.
Kommt es in dieser Zeit zu einem Unfall, zahlt dem ACE zufolge die ursprüngliche Versicherung den entstandenen Schaden Dritter. Das gilt zumindest während der einmonatigen sogenannten Nachhaftungszeit. Unter Umständen kann das Geld aber vom ehemaligen Versicherungsnehmenden zurückgefordert werden.
Wie bei einem Autoverkauf oder Halterwechsel besteht auch bei einer Beitragserhöhung ohne Mehrleistung ein Sonderkündigungsrecht. Die Kündigung muss laut ACE in der Regel innerhalb eines Monats erfolgen und wird zum Zeitpunkt der geplanten Beitragserhöhung wirksam. Auch nach einem regulierten oder anderweitig abgewickelten Schadenfall greift je nach Versicherungsbedingungen ein Sonderkündigungsrecht.
Welche Folgen fehlerhafte Angaben haben können
Laut ACE-Pressesprecherin Elena Marcus-Engelhardt können fehlerhafte Angaben unter bestimmten Umständen Konsequenzen haben: Zu niedrig angesetzte Jahresfahrleistung oder ein unvollständiger Fahrerkreis können zu Leistungskürzungen oder einer Prämiennachforderung führen.
Auch werden Rabattschutz und Schadenfreiheitsrabatte des alten Versicherers nicht automatisch auf den neuen Vertrag übertragen. Der ACE rät daher grundsätzlich: Erst den neuen Tarif prüfen und den Versicherungsschutz verbindlich herstellen, dann den alten Vertrag kündigen.
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