Bei vielen Kfz-Versicherungen endet die reguläre Kündigungsfrist am 30. November. Wann sich ein Wechsel der Autoversicherung lohnt und was bei einer Kündigung zu beachten ist.

Was beim Wechsel der Kfz-Versicherung zu beachten ist

Steigende Beiträge belasten viele Kfz-Versicherte. Mit einem Tarifvergleich und einem Wechsel lässt sich oft Geld sparen. 22.10.2026 | 0:41 min

Wer zum Jahresende seine Kfz-Versicherung wechseln will, muss diese bis spätestens 30. November kündigen. Denn in der Regel beträgt die Kündigungsfrist einen Monat zum Ablauf des Versicherungsjahres. Was beim Wechsel, der Kündigung und dem Tarifvergleich wichtig ist, erklärt Elena Marcus-Engelhardt vom Auto Club Europa (ACE).

Neue Beitragsmitteilung der Kfz-Versicherung genau prüfen

Dem ACE zufolge sollten Versicherte ihre Beitragsrechnung auf mehrere Aspekte hin überprüfen: Neben dem neuen Jahresbeitrag für die Versicherung lohnt auch ein Blick auf einzelne Vertragsbestandteile, die Einstufungen der Typ- und Regionalklasse sowie die Berücksichtigung der korrekten Schadenfreiheitsklasse.

Darüber hinaus sollten Versicherte checken, ob es Veränderungen bei der Selbstbeteiligung oder den Versicherungsleistungen gibt. Auch gespeicherte Angaben zu Fahrleistung und Fahrerkreis sollten kontrolliert werden. Eine Änderung der Zahlungsweise wie dem Wechsel von jährlicher auf monatliche Zahlung kann ebenfalls die Höhe des Versicherungsbeitrags beeinflussen.

Die Kosten für die Kfz-Versicherung dürften im kommenden Jahr weiter zulegen. Wann lohnt sich ein Wechsel? Philipp Opfermann von der Verbraucherzentrale NRW im Gespräch. 22.10.2026 | 5:29 min

Warum sich der Leistungsvergleich bei Kfz-Versicherungen lohnt

ACE-Pressesprecherin Marcus-Engelhardt rät vor einem Wechsel, Leistungen zu vergleichen: Selbstbeteiligung, Folgeschäden, Entschädigungsfristen oder Ausschlüsse insbesondere bei grober Fahrlässigkeit, könnten im Ernstfall mehrere Tausend Euro ausmachen. Auch können Klauseln relevant sein, die erst im Schadenfall finanzielle Folgen haben - wie Werkstattbindung, Tierunfälle, Neupreis- oder Kaufpreisentschädigung sowie der Auslandsschutz.

Nicht jede Zusatzleistung ist für jeden Haushalt notwendig. „ Elena Marcus-Engelhardt, Pressesprecherin Auto Club Europa

Vor einem Versicherungswechsel sollten daher die persönlichen Mindestanforderungen an die Kfz-Versicherung definiert werden. So kann beispielsweise ein Basistarif für ein älteres Fahrzeug mit geringem Wiederbeschaffungswert sinnvoll sein. "Ein niedriger Beitrag bedeutet nicht automatisch schlechten Versicherungsschutz", betont Marcus-Engelhardt. Entscheidend sei, dass Verbraucher bewusst entscheiden, welche Risiken sie selbst tragen können.

Telematiktarife: Beitragsrabatte durch Fahrdaten Bei einem Telematiktarif wird der Versicherungsbeitrag anhand des analysierten Fahrverhaltens berechnet. Ein sicherer Fahrstil kann zu einem Rabatt führen. Je nach Anbieter werden auch Standort, gefahrene Strecken, Geräte- und Nutzungsdaten erfasst. Zugriff auf die Daten haben neben der Versicherung auch der technische Dienstleister und mitunter weitere Vertragspartner. Der Auto Club Europa rät, sich vorab genau zu informieren, welche Daten wie an wen übermittelt werden und wie lange sie gespeichert bleiben. Die DSGVO gewährt Rechte auf Auskunft und - unter bestimmten Voraussetzungen - Löschung.

Der Bundesgerichtshof in Karlsruhe stärkt Kasko-Versicherer: Überhöhte oder unnötige Werkstattkosten müssen sie in der Regel nicht erstatten. Was das Urteil für Versicherungsnehmer bedeutet. 09.09.2026 | 1:59 min

Was bei Kündigung der Kfz-Versicherungen zu beachten ist

Kfz-Versicherungen beginnen oft unterjährig mit der Anmeldung des Fahrzeugs und laufen in der Regel ein Jahr. Ist vereinbart, dass Kalender- und Versicherungsjahr übereinstimmen, endet die Laufzeit am 31. Dezember. Ist dies nicht der Fall, endet der Vertrag unterjährig.

Bei einer Kündigung zählt nicht das Absendedatum, sondern das Eingangsdatum beim Versicherer. Der rechtzeitige Zugang sollte dokumentiert werden. Versicherungsnehmer sollten zudem darauf achten, dass keine Lücke zwischen Vertragsende und -beginn der neuen Autoversicherung entsteht.

Fahren ohne Versicherungsschutz stellt eine Straftat dar und kann auch ohne Unfall geahndet werden. „ Elena Marcus-Engelhardt, Pressesprecherin Auto Club Europa

Kommt es in dieser Zeit zu einem Unfall, zahlt dem ACE zufolge die ursprüngliche Versicherung den entstandenen Schaden Dritter. Das gilt zumindest während der einmonatigen sogenannten Nachhaftungszeit. Unter Umständen kann das Geld aber vom ehemaligen Versicherungsnehmenden zurückgefordert werden.

Wann Fahrzeugnehmer ein Sonderkündigungsrecht haben Wie bei einem Autoverkauf oder Halterwechsel besteht auch bei einer Beitragserhöhung ohne Mehrleistung ein Sonderkündigungsrecht. Die Kündigung muss laut ACE in der Regel innerhalb eines Monats erfolgen und wird zum Zeitpunkt der geplanten Beitragserhöhung wirksam. Auch nach einem regulierten oder anderweitig abgewickelten Schadenfall greift je nach Versicherungsbedingungen ein Sonderkündigungsrecht.

Wenn sich Lebensumstände ändern oder der Unterhalt zu teuer wird, überlegen manche Autobesitzer, ihren Pkw zu verkaufen. Dabei gibt es einige Dinge zu beachten. 29.07.2025 | 5:58 min

Welche Folgen fehlerhafte Angaben haben können

Laut ACE-Pressesprecherin Elena Marcus-Engelhardt können fehlerhafte Angaben unter bestimmten Umständen Konsequenzen haben: Zu niedrig angesetzte Jahresfahrleistung oder ein unvollständiger Fahrerkreis können zu Leistungskürzungen oder einer Prämiennachforderung führen.

Auch werden Rabattschutz und Schadenfreiheitsrabatte des alten Versicherers nicht automatisch auf den neuen Vertrag übertragen. Der ACE rät daher grundsätzlich: Erst den neuen Tarif prüfen und den Versicherungsschutz verbindlich herstellen, dann den alten Vertrag kündigen.

Wer im Urlaub mobil sein will, greift oft zum Mietwagen. Doch viele zahlen am Ende drauf, weil wichtige Details übersehen werden. Diese Tipps helfen, Abzocke am Urlaubsort zu vermeiden. 09.06.2026 | 5:35 min

Quelle: dpa-Custom Content