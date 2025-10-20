Ein Flugzeug kommt von der Landebahn in Hongkong ab und stürzt ins Meer. Dabei rammt es ein Fahrzeug, das ebenfalls ins Wasser fällt. Zwei Menschen sterben.

Ein Frachtflugzeug ist am frühen Morgen von einer Landebahn des internationalen Flughafens in Hongkong abgekommen und ins Meer gestürzt. Dabei kollidierte es mit einem Sicherheitsfahrzeug, das ebenfalls von der Piste ins Meer schlitterte.

Dabei kamen zwei Menschen ums Leben, die sich zum Zeitpunkt des Unglücks in dem Fahrzeug befanden, wie die Flughafenbehörde mitteilte. Die vier Besatzungsmitglieder seien aus dem Flugzeug gerettet und in ein Krankenhaus gebracht worden, hieß es weiter.

Crew aus Frachtmaschine in Hongkong gerettet

Beim Eintreffen der Rettungskräfte sei das Flugzeug bereits in zwei Teile zerbrochen gewesen und habe im Wasser getrieben, berichtete der Feuerwehrbeamte Yiu Men-yeung. Die vier Crewmitglieder hätten unverletzt an der geöffneten Tür auf Rettung gewartet, bestätigte Tong Sze-ho von der Rettungsdienstleitung. Nach etwa 40 Minuten konnten Taucher die beiden Sicherheitsmitarbeiter tot aus dem Fahrzeug bergen.

Bei dem Flugzeug handelt es sich um eine Boeing 747 der in der Türkei ansässigen ACT Airlines, die im Auftrag der Fluggesellschaft Emirates aus Dubai im Leasingbetrieb flog. Die Maschine war um 3:50 Uhr aus Dubai kommend am Hongkonger Internationalen Flughafen gelandet.

Der Unfall ereignete sich auf der Nordbahn des Flughafens. Hongkong zählt zu den verkehrsreichsten Drehkreuzen Asiens. Die betroffene Landebahn wurde gesperrt, die beiden anderen Start- und Landebahnen blieben jedoch in Betrieb. Der Flugverkehr sei nicht beeinträchtigt, sagte Yiu.

Boeing 747 offenbar bei Landung außer Kontrolle geraten

Zum Zeitpunkt der Landung herrschten nach Angaben der Behörden gute Wetterbedingungen. Die Flughafenbehörde geht nach eigenen Angaben davon aus, dass das Flugzeug beim Landen außer Kontrolle geraten war. Nähere Angaben zur Unfallursache machte sie nicht. Der Stimmenrekorder im Cockpit sowie der Flugdatenschreiber werden derzeit gesucht.

Der Unfall markiert seit langem wieder einen ernsten tödlichen Zwischenfall auf dem Flughafen. Im August 1999 missglückte einer Maschine von China Airlines auf dem Weg von Bangkok nach Taipeh bei einer Zwischenlandung in Hongkong während eines Taifuns der Anflug. Die Maschine setzte beim Landen hart auf, stürzte aufs Dach und fing Feuer. 3 der insgesamt 315 Menschen an Bord verloren damals ihr Leben.