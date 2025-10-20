  3. Merkliste
  4. Suche
Panorama

Frachtflugzeug verunglückt in Hongkong - zwei Tote

Jumbo rutscht über Landebahn ins Meer:Zwei Tote bei Unglück mit Frachtflugzeug in Hongkong

|

Ein Flugzeug kommt von der Landebahn in Hongkong ab und stürzt ins Meer. Dabei rammt es ein Fahrzeug, das ebenfalls ins Wasser fällt. Zwei Menschen sterben.

Ein Flugzeug, das neben einem Frachtflugzeug landet, liegt teilweise im Meer, nachdem es bei der Landung auf dem Hongkong International Airport am 19.10.2025 in Hongkong von der Landebahn abgekommen ist.

In Hongkong ist ein Transportflugzeug von der Landebahn abgekommen und ins Meer gerutscht. Ein mitgerissenes Fahrzeug stürzte ebenfalls ins Meer, beide Insassen kamen ums Leben.

20.10.2025 | 0:20 min

Ein Frachtflugzeug ist am frühen Morgen von einer Landebahn des internationalen Flughafens in Hongkong abgekommen und ins Meer gestürzt. Dabei kollidierte es mit einem Sicherheitsfahrzeug, das ebenfalls von der Piste ins Meer schlitterte.

Dabei kamen zwei Menschen ums Leben, die sich zum Zeitpunkt des Unglücks in dem Fahrzeug befanden, wie die Flughafenbehörde mitteilte. Die vier Besatzungsmitglieder seien aus dem Flugzeug gerettet und in ein Krankenhaus gebracht worden, hieß es weiter.

Crew aus Frachtmaschine in Hongkong gerettet

Beim Eintreffen der Rettungskräfte sei das Flugzeug bereits in zwei Teile zerbrochen gewesen und habe im Wasser getrieben, berichtete der Feuerwehrbeamte Yiu Men-yeung. Die vier Crewmitglieder hätten unverletzt an der geöffneten Tür auf Rettung gewartet, bestätigte Tong Sze-ho von der Rettungsdienstleitung. Nach etwa 40 Minuten konnten Taucher die beiden Sicherheitsmitarbeiter tot aus dem Fahrzeug bergen.

Bei dem Flugzeug handelt es sich um eine Boeing 747 der in der Türkei ansässigen ACT Airlines, die im Auftrag der Fluggesellschaft Emirates aus Dubai im Leasingbetrieb flog. Die Maschine war um 3:50 Uhr aus Dubai kommend am Hongkonger Internationalen Flughafen gelandet.

Der Unfall ereignete sich auf der Nordbahn des Flughafens. Hongkong zählt zu den verkehrsreichsten Drehkreuzen Asiens. Die betroffene Landebahn wurde gesperrt, die beiden anderen Start- und Landebahnen blieben jedoch in Betrieb. Der Flugverkehr sei nicht beeinträchtigt, sagte Yiu.

"Hightech Revolution - Sternstunden der Technik: Flugzeug": Zu sehen sind mehrere Gates von oben, die von Flugzeugen angefahren und verlassen werden.

Den Traum vom Fliegen gibt es schon immer. Um ihn zu verwirklichen, wurde viel versucht – oft mit unglücklichem Ausgang. Doch zwei Brüder aus Ohio entdeckten das Geheimnis des stabilen Fluges.

30.09.2020 | 41:51 min

Boeing 747 offenbar bei Landung außer Kontrolle geraten

Zum Zeitpunkt der Landung herrschten nach Angaben der Behörden gute Wetterbedingungen. Die Flughafenbehörde geht nach eigenen Angaben davon aus, dass das Flugzeug beim Landen außer Kontrolle geraten war. Nähere Angaben zur Unfallursache machte sie nicht. Der Stimmenrekorder im Cockpit sowie der Flugdatenschreiber werden derzeit gesucht.

Der Unfall markiert seit langem wieder einen ernsten tödlichen Zwischenfall auf dem Flughafen. Im August 1999 missglückte einer Maschine von China Airlines auf dem Weg von Bangkok nach Taipeh bei einer Zwischenlandung in Hongkong während eines Taifuns der Anflug. Die Maschine setzte beim Landen hart auf, stürzte aufs Dach und fing Feuer. 3 der insgesamt 315 Menschen an Bord verloren damals ihr Leben.

Quelle: AP, dpa

Weitere aktuelle Nachrichten

  1. Israelische Soldaten arbeiten an ihrem Panzer

    Nach Angaben der Streitkräfte:Israel will Waffenruhe wiederherstellen

    mit Video
  2. 19.10.2025, Großbritannien, Liverpool: Liverpools Fußballer Florian Wirtz (2.v.r.) sitzt auf der Auswechselbank vor dem Spiel.

    Pleitenserie für Englands Meister:FC Liverpool reist als Krisenteam nach Frankfurt

    von Florian Vonholdt
    mit Video
  3. Flugzeuge der polnischen Luftwaffe fliegen über einer Militärparade am Tag der polnischen Streitkräfte im August 2023.
    Liveblog

    Russland greift die Ukraine an:Aktuelles zum Krieg in der Ukraine

  4. Ein beschädigtes Fahrzeug im Gazastreifen
    Liveblog

    Waffenruhe im Gazastreifen:Liveblog: Aktuelle Nachrichten zum Nahost-Konflikt

  5. 06.09.2025, Schleswig-Holstein, Sylt: Ein Flaschenpost liegt in einem Korb.

    Aus Normandie angeschwemmt:Sylt: Absender von Flaschenpost nach Jahren gefunden

    mit Video
  6. Max Verstappen wirft vor Freude seine Arme in die Luft - er gewinnt die "F1 United States Grand Prix" am 19.10.2025. in Austin, Texas.

    Kampfansage nach Sieg in Texas:Verstappen meldet sich zurück: WM-Chance "sicherlich da"

    mit Video
  7. Ein Flugzeug, das neben einem Frachtflugzeug landet, liegt teilweise im Meer, nachdem es bei der Landung auf dem Hongkong International Airport am 19.10.2025 in Hongkong von der Landebahn abgekommen ist.

    Jumbo rutscht über Landebahn ins Meer:Zwei Tote bei Unglück mit Frachtflugzeug in Hongkong

    mit Video
  8. Die 5. Motorisierte Schützenbrigade der 51. Kombinierten Waffen-Armee Donezk, Truppenverband „Zentr“ (Zentrum), kämpft an der Front von Krasnoarmeysk (Pokrowsk) im Rahmen der militärischen Sonderoperation.
    Analyse

    Misslungene Offensive bei Pokrowsk:Ukraine stoppt Panzerangriffe Russlands

    von Christian Mölling und András Rácz
    mit Video
  9. Louvre-Museum in Paris nach Raubüberfall geschlossen Französische Polizeibeamte stehen nach einem Raubüberfall in Paris, Frankreich, am 19.10.2025 vor dem Louvre-Museum.

    Beute von unschätzbarem Wert:Louvre-Einbruch: Frankreich fahndet nach Juwelenräubern

    mit Video
  10. Eine Maschine der Lufthansa landet am Flughafen in Frankfurt am Main.

    Luftfahrt klagt über hohe Standortkosten:Deutsche Flugbranche im Sinkflug

    von Stefan Schlösser
    mit Video
  11. Dieses Bild zeigt ein beschädigtes Fahrzeug nach einem israelischen Angriff, der Berichten zufolge am 19.10.2025 ein von Journalisten genutztes Haus in der Stadt Al-Zawayda in der Nähe von Deir al-Balah im Zentrum des Gazastreifens getroffen hat.

    Bei Raketenangriff Israels:Mitarbeiter von ZDF-Partnerfirma im Gazastreifen getötet

    mit Video
  12. Lars Bohnsack
    Update

    Update am Morgen:CDU-Problem - Wie umgehen mit der AfD?

    von Lars Bohnsack
  13. Rohöltanker A.M.P.T.C-Sea Jewel

    Umweltgefahr und Sicherheitsrisiko:EU will stärker gegen Russlands Schattenflotte vorgehen

    mit Video