  3. Merkliste
  4. Suche
Panorama

Hollywoodschaukel in Kassel: 16.000-Euro-Blick auf die B3

Kritik vom Bund der Steuerzahler:Hollywoodschaukel in Kassel: 16.000-Euro-Blick auf die B3

von Luise Sophie Reinke und Markus Wollsiffer
|

Eine Hollywoodschaukel sorgt in Kassel für Missfallen: Von ihr aus blickt man über die B3 hinweg in ein Naherholungsgebiet. Und das für 16.000 Euro Baukosten.

Riesenschaukel mit Blick auf B3

Als Teil eines neuen Parks in Kassel sollen Besucher auf einer 16.000 Euro teuren Schaukel den Blick auf die Bundesstraße 3 "genießen". Der Bund der Steuerzahler kritisiert das Projekt.

06.10.2025 | 2:26 min

Im Juni hat die Stadt Kassel den neuen Stadtpark Schönfeld-Ost eröffnet. Ein Highlight sollte eine riesige öffentliche Hollywoodschaukel auf einem aufgeschütteten Aussichtshügel werden. Allerdings blicken die Besucher von der Schaukel direkt auf eine vierspurige Bundesstraße, inklusive Autos, deren Lärm und Abgasen.

Bund der Steuerzahler kritisiert teure Hollywoodschaukel

16.000 Euro hat der Bau der Hollywoodschaukel den Steuerzahler gekostet. Damit hat es Kassel ins aktuelle Schwarzbuch des Bundes der Steuerzahler geschafft, das vor wenigen Tagen vorgestellt worden ist. Dort werden in jedem Jahr die größten Verschwendungen öffentlicher Gelder angeprangert.

"Teils sorgloser Umgang" mit öffentlichen Geldern

Im Bericht 2025/26 nennt der Bund der Steuerzahler rund 100 neue Beispiele für einen "teils sorglosen Umgang" mit öffentlichen Geldern. So kostete im sächsischen Radeberg eine Brücke ohne Anbindung 900.000 Euro.

In Baden-Baden wurde eine kaum genutzte Fahrradstraße nach weniger als einem Jahr wieder entfernt. Und in Koblenz musste eine neue Kläranlage für 17,5 Millionen Euro nach kurzer Zeit stillgelegt werden, weil der benötigte Klärschlamm fehlte.

kaputte Straße

Bürokraten-Irrsinn, Steuergeldverschwendung - jede Woche gibt es im "Länderspiegel" den "Hammer der Woche". Wir schauen zurück auf 2024.

20.12.2024 | 1:49 min

Für Kassel hat der Bund der Steuerzahler bereits einen Lösungsvorschlag formuliert:

Damit sich die Sache nicht weiter aufschaukelt, sollte die Stadt (…) das Objekt um 180 Grad zum Park hindrehen. 

Bund der Steuerzahler 

Stadt Kassel verteidigt die Hollywoodschaukel

Laut der Stadt ist der Platz absichtlich so gewählt, und zwar gerade wegen der Bundesstraße. Die Stadt wolle mit dem Blick über die Bundesstraße hinweg den Ausblick in die rund 600 Meter entfernte Fuldaaue ermöglichen, einem Naherholungsgebiet in Kassel.

Die Schaukel steht symbolisch für einen Brückenschlag, der hier vielleicht in der Zukunft einmal entstehen könnte.

Stadt Kassel 

Der Park solle demnach nicht an der Bundesstraße enden, sondern "gedanklich und real weitergehen", so die Stadt Kassel.

Mit Material von dpa.

Mehr aktuelle Nachrichten

  1. Flugzeuge der polnischen Luftwaffe fliegen über einer Militärparade am Tag der polnischen Streitkräfte im August 2023.
    Liveblog

    Russland greift die Ukraine an:Aktuelles zum Krieg in der Ukraine

  2. Eine Totalaufnahme einer zerstörten Landschaft in Gaza, Rauch steigt herab.
    Liveblog

    Nahost-Konflikt:Aktuelle Nachrichten zur Eskalation in Nahost

  3. Fußball: Keeper Noah Atubolu.

    Nagelsmann will zwei Siege:DFB: Baumann vor WM-Quali erkrankt - Atubolu nachnominiert

  4. Griechenland, Athen: Die schwedische Klimaaktivistin Greta Thunberg hebt ihre Faust

    Kritik an Haftbedingungen:Israel schiebt Thunberg und weitere 170 Gaza-Aktivisten ab

    mit Video
  5. Emmanuel Macron

    Regierungskrise in Frankreich:Macron beauftragt Lecornu mit "letzten Verhandlungen"

    mit Video
  6. Hollywoodschaukel an der B3 in Kassel

    Kritik vom Bund der Steuerzahler:Hollywoodschaukel in Kassel: 16.000-Euro-Blick auf die B3

    von Luise Sophie Reinke und Markus Wollsiffer
    mit Video
  7. Pflege, Symbolbild
    Interview

    Care-Arbeit in Deutschland:Bentele: "Pflegende Angehörige sind am Limit"

    mit Video
  8. Ali Muhammad Ali Abd-Al-Rahman, ICC, Den Haag

    Kriegsverbrechen im Sudan:Massaker in Darfur: Ex-Milizenchef verurteilt

    mit Video
  9. David Metzmacher
    Update

    Update am Abend:Was ist da in Frankreich los?

    von David Metzmacher
    mit Video
  10. "Terra Xplore: Jan Ullrich: Hochleistung trotz Depression?": Leon Windscheid (links) und dem ehemaligen Radrenn-Profi Jan Ullrich (rechts) posieren für die Kamera. Beide haben ihr Fahrrad in der Hand und haben den Blick in die Kamera gerichtet. Leon trägt eine Sonnenbrille.

    Radprofi über Depressionen:Jan Ullrich: "Hilfe zulassen, möglichst früh"

    von Stephan Klemm
    mit Video
  11. Alexander Zverev schlägt beim Shanghai Masters im Spiel gegen Valentin Royer eine Vorhand

    Tennis:Frühes Aus in Shanghai für angeschlagenen Zverev

  12. Berlin: Kerzen stehen zur Eröffnung in der Ausstellung "Nova Music Festival Exhibition" im ehemaligen Flughafen Tempelhof.

    "Nova Exhibition" in Berlin:Das Grauen des Hamas-Angriffs auf Nova-Feiernde

    mit Video
  13. Israel, Tel Aviv: Außenminister Johann Wadephul (CDU) kommt auf dem Flughafen Ben Gurion an und steigt in die Limousine ein.

    Friedensverhandlungen zu Gaza:Wadephul: "Die Welt muss den USA dankbar sein"

    mit Video