Hollywoodschaukel in Kassel: 16.000-Euro-Blick auf die B3

Eine Hollywoodschaukel sorgt in Kassel für Missfallen: Von ihr aus blickt man über die B3 hinweg in ein Naherholungsgebiet. Und das für 16.000 Euro Baukosten.

Als Teil eines neuen Parks in Kassel sollen Besucher auf einer 16.000 Euro teuren Schaukel den Blick auf die Bundesstraße 3 "genießen". Der Bund der Steuerzahler kritisiert das Projekt. 06.10.2025 | 2:26 min

Im Juni hat die Stadt Kassel den neuen Stadtpark Schönfeld-Ost eröffnet. Ein Highlight sollte eine riesige öffentliche Hollywoodschaukel auf einem aufgeschütteten Aussichtshügel werden. Allerdings blicken die Besucher von der Schaukel direkt auf eine vierspurige Bundesstraße, inklusive Autos, deren Lärm und Abgasen.

Bund der Steuerzahler kritisiert teure Hollywoodschaukel

16.000 Euro hat der Bau der Hollywoodschaukel den Steuerzahler gekostet. Damit hat es Kassel ins aktuelle Schwarzbuch des Bundes der Steuerzahler geschafft, das vor wenigen Tagen vorgestellt worden ist. Dort werden in jedem Jahr die größten Verschwendungen öffentlicher Gelder angeprangert.

"Teils sorgloser Umgang" mit öffentlichen Geldern

Im Bericht 2025/26 nennt der Bund der Steuerzahler rund 100 neue Beispiele für einen "teils sorglosen Umgang" mit öffentlichen Geldern. So kostete im sächsischen Radeberg eine Brücke ohne Anbindung 900.000 Euro.

In Baden-Baden wurde eine kaum genutzte Fahrradstraße nach weniger als einem Jahr wieder entfernt. Und in Koblenz musste eine neue Kläranlage für 17,5 Millionen Euro nach kurzer Zeit stillgelegt werden, weil der benötigte Klärschlamm fehlte.

Für Kassel hat der Bund der Steuerzahler bereits einen Lösungsvorschlag formuliert:

Damit sich die Sache nicht weiter aufschaukelt, sollte die Stadt (…) das Objekt um 180 Grad zum Park hindrehen. „ Bund der Steuerzahler

Stadt Kassel verteidigt die Hollywoodschaukel

Laut der Stadt ist der Platz absichtlich so gewählt, und zwar gerade wegen der Bundesstraße. Die Stadt wolle mit dem Blick über die Bundesstraße hinweg den Ausblick in die rund 600 Meter entfernte Fuldaaue ermöglichen, einem Naherholungsgebiet in Kassel.

Die Schaukel steht symbolisch für einen Brückenschlag, der hier vielleicht in der Zukunft einmal entstehen könnte. „ Stadt Kassel

Der Park solle demnach nicht an der Bundesstraße enden, sondern "gedanklich und real weitergehen", so die Stadt Kassel.

Mit Material von dpa.