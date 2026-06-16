Fußball-WM: Das ist in der Nacht passiert und das steht heute an

Zwei Torwart-Helden, der erste Auftritt des Iran und reichlich Hohn für Spaniens Topstars. Die Highlights der Fußball-WM im Überblick.

Das ist in der WM-Nacht passiert und das steht heute an

sportstudio live: FIFA Fußball-WM 2026 Quelle: ZDF/motor

Guten Morgen liebe Fußball-Fans,

unter politisch enorm aufgeladenen Rahmenbedingungen ist der Iran in die Fußball-WM gestartet. Die Partie gegen Neuseeland endete mit einem 2:2-Unentschieden und wurde von Protestbekundungen begleitet. Im Stadion in Inglewood waren zahlreiche historische Flaggen des Iran zu sehen, beim Abspielen der Nationalhymne gab es Pfiffe.

Vor dem WM-Stadium in Los Angeles gab es Proteste zahlreicher iranischer Anhänger gegen das Regime in Teheran. Im kalifornischen Süden lebt die größte iranische Gemeinde außerhalb des Iran. 16.06.2026 | 3:09 min

Rein sportlich hatte auch die letzte Begegnung der Nacht keinen Sieger. Dafür avancierten gleich zwei Torhüter zum Helden bei den Spielen zwischen Saudi-Arabien und Uruguay sowie Spanien gegen Kap Verde. Nach der größten Sensation des bisherigen Turnierverlaufs mussten die spanischen Stars dann auch noch einiges an Hohn und Spott ertragen - inklusive eines unfreiwilligen Rekords.

Schlagzeilen

Das ist in der Nacht passiert

Riesenerfolg für Kap Verde, Blamage für Europameister Spanien: Zwar kommen die insgesamt ideenlosen Iberer im Spielverlauf zu einigen guten Möglichkeiten, immer wieder scheitern sie aber am herausragenden Torwart des WM-Debütanten aus Afrika.

WM-Sensation: Europameister Spanien um Superstar Lamine Yamal hat einen Fehlstart in seine Titelmission hingelegt. Gegen Turnierneuling Kap Verde blamierte sich das viel zu harmlose Team. 15.06.2026 | 7:27 min

Ein Eigentor verwehrt Ägypten einen historischen ersten WM-Sieg. Gegen Belgien gehen die Nordafrikaner zunächst in Führung. Im zweiten Durchgang bugsiert Mohamed Hany den Ball in höchster Bedrängnis zum Endstand ins eigene Netz.

Belgien hat einen Fehlstart in die Fußball-WM noch abwenden können. Gegen Ägypten kamen die "Roten Teufel" nach Pausenrückstand noch zu einem 1:1. 15.06.2026 | 7:54 min

Kap Verdes Torwart Vozinha ist der Mann des Tages, Saudi-Arabiens Schlussmann Mohammed Al-Owais aber auch nicht schlecht. Die Angreifer Uruguays lässt der Keeper in der zweiten Halbzeit regelrecht verzweifeln. Einzig Maxi Araujo trifft und rettet den Südamerikanern einen Punkt.

Saudi-Arabien hat Uruguay einen Dämpfer verpasst. Die favorisierten Südamerikaner kamen trotz einer Vielzahl an Chancen nicht über ein 1:1 hinaus. 16.06.2026 | 3:59 min

Der erste Auftritt Irans steht vor allem aus nicht-sportlichen Gründen im Fokus. Auf dem Rasen kommen die Iraner gegen Neuseeland nach zweimaligem Rückstand jeweils zurück und erkämpfen sich zumindest einen Zähler.

Iran und Neuseeland haben sich in Gruppe G ein packendes Spiel geliefert. Das 2:2 geht in Ordnung, die Partie hatte keinen Verlierer verdient. 16.06.2026 | 8:18 min

Diese Spiele stehen an

Der große Turnierfavorit startet in Gruppe I in New York gegen den Sénégal. Mit dem Trio Kylian Mbappé von Real Madrid, Ousmane Dembélé von Champions-League-Sieger Paris Saint-Germain und Michael Olise vom FC Bayern München scheint ein Offensivspektakel programmiert. Zur WM-Generalprobe gab es jüngst ein 3:1 gegen Nordirland.

Erster Auftritt für den Titelverteidiger: Argentinien trifft zum Auftakt in Kansas City auf Algerien. Vor vier Jahren in Katar war die Albiceleste mit einer Niederlage gestartet. Entsprechend ist Trainer Lionel Scaloni auch bemüht, den Druck von seiner Mannschaft zu nehmen. Lionel Messi ist wohl einsatzbereit.

Der Hingucker

Was für ein Spiel, was für eine Geschichte: Kap Verdes Torwart Vozinha ist der gefeierte Held beim sensationellen Remis der Afrikaner gegen Spanien. Nach der Partie kämpft der 40-Jährige mit den Tränen - und wird gleichzeitig im Netz zur Berühmtheit.

Gegen Spanien macht Kap Verdes Keeper Vozinha das Spiel seines Lebens - und jetzt kennt ihn die ganze Welt. 16.06.2026 | 0:15 min

Spruch des Tages

Apropos Spanien: Für den amtierenden Europameister und einen der WM-Topfavoriten hagelt es nach der Nullnummer Spott und Kritik. Insbesondere die heimische Presse ist in ihren Kommentaren zum Auftaktspiel nicht zimperlich.

Ein Desaster zum Auftakt. Die spanische Nationalmannschaft, nicht wiederzuerkennen, ohne Fußball, Ideen und Mittel. „ Kommentar der Sportzeitung "Marca"

Sportliche Grüße von der

ZDFsportstudio-Redaktion