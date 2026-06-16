Fußball-WM: Das ist in der Nacht passiert und das steht heute an

Newsletter zur Fußball-WM:Das ist in der WM-Nacht passiert und das steht heute an
Zwei Torwart-Helden, der erste Auftritt des Iran und reichlich Hohn für Spaniens Topstars. Die Highlights der Fußball-WM im Überblick.
Guten Morgen liebe Fußball-Fans,
unter politisch enorm aufgeladenen Rahmenbedingungen ist der Iran in die Fußball-WM gestartet. Die Partie gegen Neuseeland endete mit einem 2:2-Unentschieden und wurde von Protestbekundungen begleitet. Im Stadion in Inglewood waren zahlreiche historische Flaggen des Iran zu sehen, beim Abspielen der Nationalhymne gab es Pfiffe.
Rein sportlich hatte auch die letzte Begegnung der Nacht keinen Sieger. Dafür avancierten gleich zwei Torhüter zum Helden bei den Spielen zwischen Saudi-Arabien und Uruguay sowie Spanien gegen Kap Verde. Nach der größten Sensation des bisherigen Turnierverlaufs mussten die spanischen Stars dann auch noch einiges an Hohn und Spott ertragen - inklusive eines unfreiwilligen Rekords.
Schlagzeilen
Das ist in der Nacht passiert
Riesenerfolg für Kap Verde, Blamage für Europameister Spanien: Zwar kommen die insgesamt ideenlosen Iberer im Spielverlauf zu einigen guten Möglichkeiten, immer wieder scheitern sie aber am herausragenden Torwart des WM-Debütanten aus Afrika.
Ein Eigentor verwehrt Ägypten einen historischen ersten WM-Sieg. Gegen Belgien gehen die Nordafrikaner zunächst in Führung. Im zweiten Durchgang bugsiert Mohamed Hany den Ball in höchster Bedrängnis zum Endstand ins eigene Netz.
Kap Verdes Torwart Vozinha ist der Mann des Tages, Saudi-Arabiens Schlussmann Mohammed Al-Owais aber auch nicht schlecht. Die Angreifer Uruguays lässt der Keeper in der zweiten Halbzeit regelrecht verzweifeln. Einzig Maxi Araujo trifft und rettet den Südamerikanern einen Punkt.
Der erste Auftritt Irans steht vor allem aus nicht-sportlichen Gründen im Fokus. Auf dem Rasen kommen die Iraner gegen Neuseeland nach zweimaligem Rückstand jeweils zurück und erkämpfen sich zumindest einen Zähler.
Diese Spiele stehen an
Der große Turnierfavorit startet in Gruppe I in New York gegen den Sénégal. Mit dem Trio Kylian Mbappé von Real Madrid, Ousmane Dembélé von Champions-League-Sieger Paris Saint-Germain und Michael Olise vom FC Bayern München scheint ein Offensivspektakel programmiert. Zur WM-Generalprobe gab es jüngst ein 3:1 gegen Nordirland.
Erster Auftritt für den Titelverteidiger: Argentinien trifft zum Auftakt in Kansas City auf Algerien. Vor vier Jahren in Katar war die Albiceleste mit einer Niederlage gestartet. Entsprechend ist Trainer Lionel Scaloni auch bemüht, den Druck von seiner Mannschaft zu nehmen. Lionel Messi ist wohl einsatzbereit.
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Der Hingucker
Was für ein Spiel, was für eine Geschichte: Kap Verdes Torwart Vozinha ist der gefeierte Held beim sensationellen Remis der Afrikaner gegen Spanien. Nach der Partie kämpft der 40-Jährige mit den Tränen - und wird gleichzeitig im Netz zur Berühmtheit.
Spruch des Tages
Apropos Spanien: Für den amtierenden Europameister und einen der WM-Topfavoriten hagelt es nach der Nullnummer Spott und Kritik. Insbesondere die heimische Presse ist in ihren Kommentaren zum Auftaktspiel nicht zimperlich.
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ZDFsportstudio-Redaktion
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