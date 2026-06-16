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Fußball-WM: Schiedsrichter erklärt sich nach Wirbel um Handgeste

"White Power"-Gruß vor DFB-Spiel?:Video-Schiedsrichter erklärt sich nach Wirbel um Handgeste

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Zeigte ein Video-Schiedsrichter bei der Fußball-WM ein rechtsextremes Handzeichen? Referee Shaun Evans beteuert seine Unschuld - und bekommt Unterstützung von der FIFA.

Shaun Evans am 14.06.26

Schiedsrichter Shaun Evans (l.) zeigt mit der rechten Hand ein auffälliges Handzeichen.

Quelle: zdf

Der australische Videoschiedsrichter Shaun Evans hat sich nach seiner ungewöhnlichen Handgeste im Vorfeld des Deutschland-Spiels gegen Curacao bei der Fußball-WM verteidigt - und ist vom Weltverband FIFA entlastet worden.

Ich möchte klarstellen, dass ich keineswegs absichtlich eine Handbewegung oder ein Symbol gemacht habe, um eine Botschaft, eine Zugehörigkeit, ein Spiel oder eine Weltanschauung jeglicher Art zu vermitteln.

Shaun Evans

Man habe "keine Beweise für Verstöße gegen den FIFA-Disziplinarkodex" gefunden, erklärte der Weltverband nach Prüfung des Sachverhalts.

Auffälliges Handzeichen vor Anpfiff des DFB-Spiels

Vor dem Anpfiff der Partie in Houston war Evans im Videoraum in Dallas gezeigt worden. In der Sequenz, die einige Sekunden dauerte, formte er mit dem Daumen und Zeigefinger einen Kreis und streckte die übrigen Finger aus.

Shaun Evans am 14.06.26
16.06.2026 | 0:12 min

In sozialen Netzwerken wurde danach spekuliert, ob Evans ein Zeichen gemacht habe, das von rechtsextremen Gruppen als Symbol für "White Power" verwendet wird. 

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14.06.2026 | 10:45 min

Evans: Geste nicht wissentlich oder absichtlich

"Die Berichterstattung über diesen Vorfall spiegelt einfach nicht wider, wer ich bin", sagte Evans: "Natürlich verstehe ich, wie die Geste interpretiert wurde, und das bedauere ich. Ich möchte jedoch ganz klar und kategorisch sagen, dass ich das vorgeschlagene Handzeichen nicht wissentlich oder absichtlich gemacht habe."

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"Die einzige Erklärung, die ich dafür anbieten kann, ist, dass es sich bei der Bewegung um ein unwillkürliches, unbewusstes Zucken handelte und mir in diesem Moment gar nicht bewusst war, dass ich dies getan hatte", so Evans weiter.

"Bilder, die später während des Spiels aufgenommen wurden, zeigten, dass ich diese Bewegung viele Male wiederholte, während ich einen Stift zwischen den Fingern hielt."

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