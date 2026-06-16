Fußball-WM: Iran und Neuseeland trennen sich mit Remis

Aufgeladene Partie in Inglewood:Iran und Neuseeland trennen sich mit Remis
Das war kein normales WM-Spiel. Der erste Auftritt der iranischen Mannschaft in den USA steht unter besonderen Vorzeichen - einen Sieger gibt es nicht.
Die iranische Fußball-Nationalmannschaft hat in ihrem politisch stark aufgeladenen ersten Spiel bei der Fußball-WM einen sportlichen Rückschlag vermieden. Vor dem Hintergrund des Rahmenabkommens im Krieg der USA gegen den Iran kam das Team in Inglewood nach zweimaligem Rückstand zu einem 2:2 (1:1) gegen Neuseeland.
Iranische Fans deutlich in der Mehrheit
Elijah Just brachte Neuseeland in der 7. und 54. Minute jeweils in Führung - in Phasen, in denen eigentlich die iranische Auswahl die Spielkontrolle übernommen hatte.
An den Kräfteverhältnissen auf den Rängen änderte das aber nichts: Südkalifornien gilt als Heimat der größten iranischen Gemeinschaft außerhalb des Landes, entsprechend groß war die Unterstützung. Der Jubel über die Ausgleichstreffer durch Ramin Rezaeian (32.) und Mohammad Mohebi (64.) war deutlich lauter.
Proteste rund um das Stadion
Schon vor dem Anstoß war rund um das riesige Stadion eine besondere Atmosphäre zu spüren gewesen. Zahlreiche iranische Fahnen aus der Zeit vor der Islamischen Revolution waren zu sehen, die ein Protestsymbol der Opposition darstellen.
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In der Arena hatte der Weltverband FIFA per Gerichtbeschluss das Recht, die sogenannte "Löwe-und-Sonne"-Flagge einzukassieren - immer wieder waren Ordner bei entsprechenden Maßnahmen zu sehen.
Stimmung in der Arena friedlich und ausgelassen
Etliche Fans schwenkten auch die aktuelle iranische Fahne, beschlagnahmt wurden auch den Kurs Teherans unterstützende Plakate. Bei der Nationalhymne waren Pfiffe der Exil-Iraner zu hören. Zu Zwischenfällen kam es aber nicht, die Stimmung im Stadion mit 70.108 Zuschauerinnen und Zuschauern war friedlich und teils sogar ausgelassen.
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