Fußball-WM: Das ist in der Nacht passiert und das steht heute an

Kap Verde zwingt Argentinien in die Verlängerung. Beim DFB gehen Bewerbungsschreiben für die Trainerbank ein - und Ägypten nutzt Mbappé, um gegen Australien zu bestehen.

Das ist in der Nacht passiert und das steht heute an

Alle Spiele, alle Tore der Fußball-WM immer nach Abpfiff im ZDF streamen. Quelle: ZDF/motor

Guten Morgen liebe Fußball-Fans,

beinahe hätte Kap Verde die Sensation geschafft: Der Titelverteidiger Argentinien braucht gegen den afrikanischen Küstenstaat die Verlängerung, um sich letztlich aber doch mit 3:2 (2:2, 1:1, 1:0) durchzusetzen. Den Torreigen eröffnete WM-Rekordtorschütze Lionel Messi, der nun bei insgesamt 20 WM-Turniertoren in seiner Karriere steht.

Das schönste Tor kam allerdings von einem ehemaligen Viertligisten: Lopes Cabral, einst bei Viktoria Köln und Rot-Weiß Erfurt unter Vertrag, traf mit einem sehenswerten Schlenzer vom linken Strafraumrand zum zwischenzeitlichen 2:2-Ausgleich.

Beim DFB hingegen bringen sich allmählich Nachfolge-Kandidaten für die Trainerbank und den Sportdirektor-Posten ins Spiel: Sowohl Jürgen Klopp als auch Per Mertesacker seien "bereit" und stünden "zur Verfügung", sofern sich der Verband meldete. Es scheint, als bekäme der Transfersommer eine neue Ebene.

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Das ist in der Nacht passiert

Im letzten Sechzehntelfinale dieser WM hat Ghana Favorit Kolumbien einen harten Fight geboten. Die Partie war bis zum Ende ganz eng. 04.07.2026 | 7:41 min

Geheimfavorit Kolumbien mit Bayern-Star Luis Diaz darf weiter auf den ersten Viertelfinal-Einzug bei einer Fußball-WM seit 2014 hoffen. Die Südamerikaner gewannen ihr Sechzehntelfinale gegen Ghana mit 1:0 (1:0) und treffen nun am Dienstag in Vancouver auf die Schweiz.

Vor 69.045 Zuschauern im vollen Stadion von Kansas City erzielte Offensivmann Jhon Arias in der 14. Minute den frühen Siegtreffer für den Favoriten. 2014 war Kolumbien im Viertelfinale knapp an Gastgeber Brasilien gescheitert, der wiederum wenige Tage danach im Halbfinale gegen den späteren Weltmeister Deutschland legendär mit 1:7 verloren hatte.

Kap Verde ist die große Überraschung dieser Fußball-WM. Auch gegen den amtierenden Weltmeister Argentinien begeistert der WM-Debütant. 04.07.2026 | 11:53 min

Lange sah es so aus, dass Fußballzwerg Kap Verde auch Argentinien ärgern könnte. Im ersten Durchgang dominierte der amtierende Weltmeister das Spiel und ging folgerichtig durch Lionel Messi in Führung. In Hälfte zwei witterte der WM-Neuling seine Chance, glich nach gut einer Stunde in Person von Deroy Duarte aus und blieb auch im vierten Spiel nach 90 Minuten ungeschlagen.

In der Verlängerung boten sich die beiden Kontrahenten einen packenden Schlagabtausch: Nach nur zwei Minuten brachte Lisandro Martínez Argentinien in Front, ehe Sidny Lopes Cabral durch ein Traumtor wieder auf remis stellte. Den Schlusspunkt setzte dann aber Cristian Romero, der für die Albiceleste in der 111. Minute einköpfte.

Das WM-Sechzehntelfinale Australien gegen Ägypten bot Spannung bis zum Schluss. In der zweiten Halbzeit fiel ein historisches Eigentor. 03.07.2026 | 10:23 min

Australiens Traum vom ersten gewonnenen K.-o.-Runden-Duell ist geplatzt, der von Ägypten wurde erfüllt. Bereits in der 13. Minute gingen die Pharaonen durch Emam Ashour in Führung und brachten das Ergebnis in die Halbzeit. Im zweiten Abschnitt sorgte Mohamed Hany mit seinem zweiten Eigentor bei dieser WM für den Ausgleich und eine historische Bestmarke, auf die der Verteidiger wohl gerne verzichtet hätte.

Am 1:1 änderte sich in der regulären Spielzeit nichts und auch in der Verlängerung fielen keine Tore mehr. Im Elfmeterschießen behielten die Ägypter die besseren Nerven und verwandelten, inklusive Panenka von Mohamed Salah, alle Elfmeter, da die Socceroos zweimal vom Punkt verfehlten.

Schlagzeilen des Tages

Der Ex-Bundestrainer und sein möglicher Nachfolger: Nagelsmann und Klopp. Quelle: AFP

Diese Spiele stehen an

Co-Gastgeber Kanada eröffnet das Achtelfinale erneut "auswärts". Wie schon beim Sechzehntelfinal-Erfolg über Südafrika trägt das Ahornblatt sein Duell auf US-amerikanischem Boden aus. Im texanischen Houston erwartet das Team von Coach Jesse Marsch Marokko.

Die Marokkaner schafften 2022 als erste afrikanische Nation jemals den Sprung ins Halbfinale einer WM und überzeugen auch bei diesem Turnier. In der Gruppenphase teilten sich "die Löwen vom Atlas" mit Rekord-Weltmeister Brasilien die Punkte und besiegten die Niederlande in der ersten K.-o.-Runde.

Paraguay sorgte bei seiner ersten WM-Teilnahme seit 2010 durch den Sieg gegen die deutsche Nationalmannschaft für die bisher größte Überraschung im Turnier.

Nun treffen die Südamerikaner auf Frankreich mit seiner übermächtig wirkenden Offensive um Kylian Mbappé, Michael Olise und Ousmane Dembélé. Les Bleus haben ihre Titelambitionen im Turnierverlauf eindrucksvoll unterstrichen - in jeder Partie trafen die Franzosen mindestens drei Mal und kassierten dabei nie mehr als ein Tor.

Unsere Analyse / Hintergründe





Warum die Probleme des DFB nicht beim Bundestrainer enden Als Konsequenz des WM-Desasters muss Julian Nagelsmann als Bundestrainer gehen. Die Probleme des DFB und der Nationalmannschaft liegen aber wohl tiefer. Unser Kollege Frank Hellmann hat das analysiert:

Hingucker der Nacht

Ägypten ist gegen Australien ins WM-Achtelfinale eingezogen. Eine bestimmte Sache vor dem Elfmeterschießen verschaffte ihnen einen Vorteil. 04.07.2026 | 0:21 min

Australiens Trainer Tony Popovic wechselte für das bevorstehende Elfmeterschießen in der 119. Minute Ersatztorhüter Mathew Ryan ein. Der Staff der Ägypter zeigte den Schützen der Pharaonen Elfmeter von Kylian Mbappe, der für Real Madrid in der abgelaufenen Saison zwei Elfmeter gegen Ryan im Trikot von UD Levante verwandelte.

Ins Elfmeterschießen hätte es auch gern Kap Verde geschafft, Lopes Cabral erzielte dafür ein Traumtor zum zwischenzeitlichen 2:2-Ausgleich. Sie erinnern sich, das Tor vom Anfang:

Am Ende verlor Kap Verde ein Sechzehntelfinale für die WM-Geschichtsbücher. Sidny Lopes Cabral verewigte sich mit einem Traumtor zum 2:2. 04.07.2026 | 2:33 min

Zitat des Tages

Man hat sich schnell und richtig entschieden und den Weg frei gemacht für Jürgen Klopp. „ ZDF-Experte Per Mertesacker über den Rücktritt von Julian Nagelsmann

Sportliche Grüße von der

ZDFsportstudio-Redaktion