45′ +4 Halbzeitfazit:

Schiedsrichter Fischer bittet zur Pause. Argentinien führt zur Halbzeit gegen Außenseiter Kap Verde mit 1:0. Von Beginn an hielten die Westafrikaner mutig dagegen, verloren ab der Trinkpause aber etwas an Stabilität. Argentinien spielt bislang eine sehr seriöse Partie, macht nur wenige Fehler und lässt vor allem hinten kaum etwas zu. Den Unterschied in der Offensive machte bislang der umtriebige Messi, der auch das 1:0 technisch überragend erzielen konnte. Für den zweiten Durchgang bleibt noch alles drin, bei der momentanen Marschrichtung der Albiceleste dürfte es für die Blauen Haie allerdings schwierig werden.

45′ +4 Ende 1. Halbzeit

45′ +3 Laros Duarte wird auf dem rechten Flügel angespielt, hat dort gegen zwei Verteidiger aber keine Möglichkeiten. Argentinien macht bislang ein nahezu makelloses Spiel.

45′ Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 4

45′ Enzo Fernández nimmt sich den Abschluss aus der zweiten Reihe und zwingt Vózinha mit seinem Flachschuss ins rechte Eck zu einer starken Parade.

42′ Der Außenseiter versucht es weiter, häufig über Jovane Cabral auf der linken Seite. Es fehlen aber meist die klaren Anspielstationen im vorderen Drittel, sodass aussichtsreiche Offensivaktionen nur selten entstehen können.

39′ López wird rechts im Strafraum von einem tollen Steckpass gefunden, seine Flanke gerät dann aber etwas zu lang und die Chance verläuft sich. Vielleicht wäre ein Torschuss die bessere Option gewesen.

37′ Kap Verde tritt weiter mutig auf und versucht dagegenzuhalten, es will dem Team von Bubista nach vorne aber noch nichts gelingen.

34′ Nach einem Ballverlust der Argentinier am kapverdischen Strafraum versuchen die Blauen Haie zu kontern, Argentiniens Restverteidigung steht aber und mit vereinten Kräften erobert man den Ball schnell zurück.

32′ Die Albiceleste sind jetzt natürlich obenauf, wie reagiert Kap Verde auf diesen herben Rückschlag?

29′ Tooor für Argentinien, 1:0 durch Lionel Messi

Messi knackt den Abwehrriegel der Kapverdier und stellt auf 1:0! Lisandro Martínez sieht den Superstar starten und schickt ihn mit einem perfekt temperierten Ball von der Mittellinie ans rechte Fünfereck. Dort nimmt der WM-Rekordtorschütze den Ball herausragend an und überwindet Vózinha dann mit einem Schuss unter die Latte.

28′ Die Akteure sind zurück auf dem Rasen, es geht weiter.

25′ Den ersten Abschnitt haben die Blauen Haie überstanden, es geht in die gewohnte Hydration Break- kurze Pause.

23′ Messi wird mit einem Heber halbrechts an der Strafraumkante gesucht, kann sich gegen drei Verteidiger aber nicht durchsetzen.

21′ Die Drangphase der Albiceleste scheint erst einmal überstanden, jetzt versucht sich Kap Verde an etwas Ballbesitz. Der Außenseiter tritt in diesem Spiel durchaus mutig auf.

18′ Der Freistoß segelt über die Mauer, kann von Vózinha aber sicher abgefangen werden.

17′ Messi bleibt der Dreh- und Angelpunkt des argentinischen Spiels und dementsprechend sind die Kapverdier eng an ihm dran. Dieses Mal zu nah, es gibt Freistoß gut 26 Meter vor dem Tor. Messi legt sich den Ball halblinks vor der Box zurecht.

15′ Die Albiceleste finden eine Lücke halblinks im Strafraum und dort taucht natürlich Messi auf. Sein Flachschuss rauscht knapp am langen Eck vorbei. Sofort ist das Publikum in Miami wieder da.

13′ Argentinien bringt jetzt etwas Ruhe ins Spiel, die Südamerikaner versuchen über viel Ballbewegung eine Lücke im Defensivblock der Kapverdier zu schaffen.

10′ Romero reißt nahe der Mittellinie seinen Gegenspieler in taktischer Manier zu Boden und hat Glück, dass er nicht schon früh die Gelbe Karte sieht.

7′ Der erste Hauch eines Torschusses gehört tatsächlich dem Außenseiter. Mendes wird mit einem langen Diagonalschlag angespielt und zieht von der rechten Seite in den Strafraum. Sein Schussversuch kann aber abgefälscht werden und so von Emiliano Martínez locker aufgenommen werden.

7′ Auch hinten wird bei den Kap Verden gezaubert, Torhüter Vózinha lässt Lautaro Martínez ins Leere laufen- nicht ganz ungefährlich.

5′ Die Westafrikaner verstecken sich nicht. Mendes taucht in seinem 100. Länderspiel auf dem rechten Flügel auf, sein Flankenversuch kann schließlich aber abgeblockt werden.

3′ Nach misslungenem Pressing der Kapverdier im Mittelfeld ist mal Platz für Argentinien, die Blauen Haie rücken aber schnell wieder hinter den Ball und können den laufenden Angriff unterbunden- disziplinierte Defensivarbeit des Underdogs!

1′ Der Ball läuft in Miami, Kap Verde läuft in Dunkelblau auf und wird von den Albiceleste im typischen weiß-hellblauen Trikot empfangen.

1′ Spielbeginn

Das Schiedsrichterteam vereint heute Referees aus allen Gastgebernationen. Der Schiedsrichter Drew Fischer und seine Assistenten Michael Barwegen und Lyes Arfa kommen allesamt aus Kanada. Die Vierte Offizielle Katia Garcia kommt aus Mexiko und der VAR Armando Villareal aus den USA. Außerdem untertützt am Bildschirm der Kroate Ivan Bebek.

Die Kapverdier nehmen im Vergleich zum 0:0 gegen Saudi-Arabien gleich fünf Änderungen in der Startelf vor. Lopes Cabral kehrt nach seiner Gelbsperre auf die linke Außenverteidigerposition zurück und ersetzt damit João Paulo in der 4-1-4-1-Formation der Afrikaner. Auf der rechten Verteidigerposition spielt heute Moreira anstelle von Wagner Pina. Semedo bleibt erst einmal auf der Bank, für ihn besetzt Mendes das rechte Mittelfeld, Jovane Cabral rückt in die Startelf und übernimmt dessen Rolle auf der linken Außenbahn. In der offensiven Zentrale spielt Laros Duarte heute neben seinem Bruder Deroy anstelle von Monteiro. Außerdem stürmt Nuno Da Costa anstatt Livramento.

Nachdem Lionel Scaloni gegen Jordanien gewissermaßen den Reservisten Spielzeit gönnte und auf neun Positionen durchrotierte, kehrt man heute ins gewohnte 4-4-2 zurück, das schon beim 2:0-Sieg gegen Österreich startete. Damit bleiben Torhüter Emiliano Martínez und Stürmer Lautaro Martínez die einzigen Spieler, die aus der Startelf des 3:1 im letzten Gruppenspiel erhalten bleiben.

Doch auch die Abwehrarbeit der Albiceleste bedarf eines Lobes. Beim abschließenden 3:1-Sieg gegen Jordanien kassierte man das einzige Gegentor in der Gruppenphase und ließ damit eine Serie von fünf Siegen ohne Gegentor abreißen. Kap Verde ist in seinen letzten sechs Spielen ungeschlagen und verlor das letzte Mal im März- wohlgemerkt gegen ein südamerikanisches Team, nämlich gegen Chile.

Auf der Gegenseite qualifizierte sich Kap Verde als Gruppenzweiter. In einer starken Gruppe H mit Spanien, Uruguay und Saudi-Arabien verlor man dabei keine einzige Partie. Damit zählt man zwar zu den Überraschungen des Turniers, allerdings konnten die Blauen Haie auch noch keine WM-Partie gewinnen, alle drei Gruppenspiele gingen Unentschieden aus. Vor allem auf eine stabile Defensive, die nur zwei Gegentore zuließ, konnten sich die Inselafrikaner dabei verlassen.

Es werden nun mitunter die letzten Plätze für die Runde der besten 16 vergeben, heute steht dafür ein wahres David-gegen-Goliath-Duell an. Mit Argentinien empfängt der Weltranglistenerste Platz 67 der FIFA-Rangliste Kap Verde. Die Südamerikaner sind amtierender Weltmeister und konnten mit einer perfekten Neun-Punkte-Ausbeute in die Hauptunde einziehen. Man setzte sich dadurch in Gruppe J gegen Österreich, Algerien und Jordanien durch.