Hossam Hassan tauscht bei Ägypten im Vergleich zum 1:1 gegen den Iran auf fünf Positionen. Abdelmonem, El Fotouh und Lasheen fehlen heute im Kader. Außerdem sitzen Saber und Trézéguet zunächst auf der Bank. Dafür starten Ibrahim, Hafez, Attia, Fathy und der ehemalige Frankfurter Marmoush.

Zum Personal: Tony Popovic schickt bei Australien dieselbe Startelf wie beim 0:0 gegen Paraguay auf den Platz. Heißt: Auch Irvine und Metcalfe vom FC St. Pauli spielen erneut von Beginn an.

Ägypten landete in Gruppe G punktgleich mit Belgien auf Platz 2. Die Nordafrikaner ließen den Iran und Neuseeland hinter sich. Das Duell zwischen Australien und Ägypten ist eines von nur vier Sechzehntelfinals, an denen kein Gruppenerster beteiligt ist.

Australien hat es etwas überraschend durch Platz 2 in Gruppe D in die Runde der letzten 32 geschafft. Paraguay und die Türkei landeteten hinter den Socceroos. Mit Ruhm bekleckert haben sie sich zwar nicht, dafür aber viel aus ihren begrenzten Möglichkeiten herausgeholt.