Fußball-WM 2026:Im Liveticker: Australien gegen Ägypten
|
Spannung bei der WM 2026: Australien spielt im Sechzehntelfinale gegen Ägypten in Dallas (Dallas-Stadion). Anpfiff ist am 03.07.2026 um 20 Uhr. Alle Tore, Aufstellungen, Highlights und das Ergebnis live.
Fr, 03.07., 20:00 Uhr
Dallas
Australien
AUS
-:-
Ägypten
EGY
Liveticker
18:59
Hossam Hassan tauscht bei Ägypten im Vergleich zum 1:1 gegen den Iran auf fünf Positionen. Abdelmonem, El Fotouh und Lasheen fehlen heute im Kader. Außerdem sitzen Saber und Trézéguet zunächst auf der Bank. Dafür starten Ibrahim, Hafez, Attia, Fathy und der ehemalige Frankfurter Marmoush.
18:56
Zum Personal: Tony Popovic schickt bei Australien dieselbe Startelf wie beim 0:0 gegen Paraguay auf den Platz. Heißt: Auch Irvine und Metcalfe vom FC St. Pauli spielen erneut von Beginn an.
18:53
Ägypten landete in Gruppe G punktgleich mit Belgien auf Platz 2. Die Nordafrikaner ließen den Iran und Neuseeland hinter sich. Das Duell zwischen Australien und Ägypten ist eines von nur vier Sechzehntelfinals, an denen kein Gruppenerster beteiligt ist.
18:51
Australien hat es etwas überraschend durch Platz 2 in Gruppe D in die Runde der letzten 32 geschafft. Paraguay und die Türkei landeteten hinter den Socceroos. Mit Ruhm bekleckert haben sie sich zwar nicht, dafür aber viel aus ihren begrenzten Möglichkeiten herausgeholt.
Hallo und herzlich willkommen zum Sechzehntelfinale der Weltmeisterschaft 2026 zwischen Australien und Ägypten. Für Ägypten ist es das erste K.o.-Spiel der Verbandsgeschichte, Australien hat diese Erfahrung jeweils in den Achtelfinals 2006 und 2022 gemacht.
Aufstellung
Aufstellung
Ersatzbank
Trainer
Popovic
Popovic
Ersatzbank
Trainer
Hassan
Hassan
Australien
Ägypten
Reservespieler
Reservespieler
Statistik
Direkter Vergleich
- Begegnungen
- 2
- Siege Australien
- 0
- Siege Ägypten
- 1
- Torverhältnis
- 0 : 3
Quelle: ZDF
Über die Fußball-WM berichtet das ZDF seit dem 01.06.2026 täglich in verschiedenen Sendungen.
Themen