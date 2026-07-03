  3. Merkliste
  4. Suche
Sport
Fußball-WM

WM 2026 im Liveticker: Australien gegen Ägypten

Fußball-WM 2026:Im Liveticker: Australien gegen Ägypten

|

Spannung bei der WM 2026: Australien spielt im Sechzehntelfinale gegen Ägypten in Dallas (Dallas-Stadion). Anpfiff ist am 03.07.2026 um 20 Uhr. Alle Tore, Aufstellungen, Highlights und das Ergebnis live.

Sechzehntelfinale: Australien - Ägypten

Australien trifft im Sechzehntelfinale der Fußball-WM 2026 auf Ägypten. Die Partie live im Stream. Spielbeginn: 20:00 Uhr.

03.07.2026
Fr, 03.07., 20:00 Uhr
Dallas
ZDF
Australien
AUS
Australien
-:-
Ägypten
Ägypten
EGY

Liveticker

18:59
Hossam Hassan tauscht bei Ägypten im Vergleich zum 1:1 gegen den Iran auf fünf Positionen. Abdelmonem, El Fotouh und Lasheen fehlen heute im Kader. Außerdem sitzen Saber und Trézéguet zunächst auf der Bank. Dafür starten Ibrahim, Hafez, Attia, Fathy und der ehemalige Frankfurter Marmoush.
18:56
Zum Personal: Tony Popovic schickt bei Australien dieselbe Startelf wie beim 0:0 gegen Paraguay auf den Platz. Heißt: Auch Irvine und Metcalfe vom FC St. Pauli spielen erneut von Beginn an.
18:53
Ägypten landete in Gruppe G punktgleich mit Belgien auf Platz 2. Die Nordafrikaner ließen den Iran und Neuseeland hinter sich. Das Duell zwischen Australien und Ägypten ist eines von nur vier Sechzehntelfinals, an denen kein Gruppenerster beteiligt ist.
18:51
Australien hat es etwas überraschend durch Platz 2 in Gruppe D in die Runde der letzten 32 geschafft. Paraguay und die Türkei landeteten hinter den Socceroos. Mit Ruhm bekleckert haben sie sich zwar nicht, dafür aber viel aus ihren begrenzten Möglichkeiten herausgeholt.
Hallo und herzlich willkommen zum Sechzehntelfinale der Weltmeisterschaft 2026 zwischen Australien und Ägypten. Für Ägypten ist es das erste K.o.-Spiel der Verbandsgeschichte, Australien hat diese Erfahrung jeweils in den Achtelfinals 2006 und 2022 gemacht.

Aufstellung

Aufstellung

18
Beach
3
Circati
19
Souttar
25
Herrington
5
Bos
13
O’Neill
22
Irvine
16
Behich
20
Volpato
17
Irankunda
8
Metcalfe
23
Shobeir
3
Hany
5
Rabia
2
Ibrahim
15
Hafez
14
Fathy
19
Attia
8
Ashour
10
Salah
11
Zico
22
Marmoush
Australien
Ersatzbank
12
Izzo
1
Ryan
21
Burgess
2
Degenek
6
Geria
15
Trewin
14
Devlin
10
Hrustić
24
Okon-Engstler
11
Mabil
9
Touré
23
Velupillay
26
Yengi
Trainer
Popovic
Ägypten
Ersatzbank
26
Alaa
1
El Shenawy
16
Soliman
4
Abdelmaguid
24
Alaa
18
Dunga
21
Saber
9
Abdelkarim
20
Adel
12
Hassan
7
Trézéguet
25
Zizo
Trainer
Hassan

Australien
Australien

18
Patrick Beach
3
Alessandro Circati
5
Jordan Bos
16
Aziz Behich
19
Harry Souttar
25
Lucas Herrington
8
Connor Metcalfe
13
Aiden O’Neill
22
Jackson Irvine
17
Nestory Irankunda
20
Cristian Volpato

Ägypten
Ägypten

23
Oufa Shobeir
2
Yasser Ibrahim
3
Mohamed Hany
5
Rami Rabia
15
Karim Hafez
8
Emam Ashour
14
Hamdy Fathy
19
Marwan Attia
10
Mohamed Salah
11
Mostafa Zico
22
Omar Marmoush

Reservespieler

12
Paul Izzo
1
Mathew Ryan
21
Cameron Burgess
2
Miloš Degenek
6
Jason Geria
15
Kai Trewin
14
Cameron Devlin
10
Ajdin Hrustić
24
Paul Okon-Engstler
11
Awer Mabil
9
Mohamed Touré
23
Nishan Velupillay
26
Tete Yengi

Reservespieler

26
Mohamed Alaa
1
Mohamed El Shenawy
16
El Mahdi Soliman
4
Hossam Abdelmaguid
24
Tarek Alaa
18
Nabil Dunga
21
Mahmoud Saber
9
Hamza Abdelkarim
20
Ibrahim Adel
12
Haissem Hassan
7
Trézéguet
25
Zizo

Statistik

    Direkter Vergleich

    Begegnungen
    2
    Siege Australien
    0
    Siege Ägypten
    1
    Torverhältnis
    0 : 3
    Quelle: ZDF
    Über die Fußball-WM berichtet das ZDF seit dem 01.06.2026 täglich in verschiedenen Sendungen.
    Themen
    Fußball-WMSport

    Fußball-WM: Spiele im Liveticker

    Alle Spiele, alle Tore der Fußball-WM 2026

    sportstudio Fußball-Dokus