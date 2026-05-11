Update am Abend: Waldbrand in der Eifel und Streit um Brombeere

Flucht vor Feuer in der Eifel und Streit um die Brombeere

Guten Abend,

fast 2.000 Menschen wurden heute am frühen Morgen wachgeklingelt. In Teilen von Hürtgenwald in der Eifel hieß es: Evakuieren, der Waldbrand nähert sich! Seitdem kämpfen Einsatzkräfte von Feuerwehr, Bundeswehr und Bundespolizei gegen die Flammen. In Thüringen eskaliert derweil ein schon länger schwelender politischer Streit zwischen dem BSW und - dem BSW. Die Bundesspitze der Partei fordert vom Landesverband nicht weniger als einen Regierungsbruch. Außerdem: Das US-Militär dementiert Berichte über schlechte Zustände auf einem seiner Flugzeugträger im Nahen Osten.

Waldbrand in der Eifel bedroht Gemeinde

Das ist passiert: Im Kreis Düren in Nordrhein-Westfalen wütet ein Waldbrand. Die Flammen rücken immer näher an bewohnte Gebiete der Gemeinde Hürtgenwald heran. Ein Ortsteil musste bereits in der Nacht evakuiert werden. Die Feuerwehr ist mit vielen Kräften im Einsatz, der Kreis hat einen Krisenstab eingerichtet. Bundeswehr und Bundespolizei unterstützen vor Ort.

Im Kreis Düren in Nordrhein-Westfalen wütet ein Waldbrand. Die Flammen rücken immer näher an bewohnte Gebiete der Gemeinde Hürtgenwald heran. Ein Ortsteil musste bereits in der Nacht evakuiert werden. Die Feuerwehr ist mit vielen Kräften im Einsatz, der Kreis hat einen Krisenstab eingerichtet. Bundeswehr und Bundespolizei unterstützen vor Ort. Das ist der Hintergrund: Die starke Hitze und niedrige Luftfeuchtigkeit begünstigen eine schnelle Ausbreitung des Feuers. Zudem erschwert Weltkriegsmunition die Löscharbeiten: Hürtgenwald war 1944 und 1945 Schauplatz schwerer Kämpfe zwischen deutschen und US-Truppen.

Die starke Hitze und niedrige Luftfeuchtigkeit begünstigen eine schnelle Ausbreitung des Feuers. Zudem erschwert Weltkriegsmunition die Löscharbeiten: Hürtgenwald war 1944 und 1945 Schauplatz schwerer Kämpfe zwischen deutschen und US-Truppen. Das sagt ZDF-Reporter Thomas Münten: "Die Lage ist hier immer noch sehr dynamisch und entwickelt sich ununterbrochen weiter", berichtete Münten am Nachmittag bei ZDFheute live. Das Feuer sei in der Nacht bis auf 200 Meter an einen Ortsteil von Hürtgenwald mit etwa 1.800 Einwohnern herangekommen, daher sei dieser evakuiert worden. Bisher sei der Ortsteil aber erfolgreich vor dem Feuer bewahrt worden - unter anderem, indem die Bundeswehr mit zwei Panzern Schneisen in den Wald gerissen habe. Die Lage sei aber "noch lange nicht unter Kontrolle", das Gelände fast nur mit Löschhubschraubern zu erreichen. Ständig würden neue Brandherde entstehen.

ZDFheute live berichtet ab 17:15 Uhr erneut über die Lage vor Ort. Über die aktuellen Entwicklungen vor Ort informieren wir Sie laufend in unserem Liveblog zum Waldbrand in der Eifel.

heute in Deutschland, 14.08.2026, ab 14 Uhr 14.08.2026 | 3:49 min

BSW streitet über "Brombeer-Koalition" in Thüringen

Das ist passiert: Der Streit im Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) zwischen der Parteiführung und dem Thüringer Landesverband ist eskaliert. Die BSW-Spitze fordert den Rücktritt von Thüringens Ministerpräsident Mario Voigt (CDU), mit dem das Thüringer BSW in der Regierungskoalition zusammenarbeitet. Die eigenen Leute ermahnt die Parteispitze, das BSW dürfe sich "nicht zum Mehrheitsbeschaffer eines Mannes machen, der seine persönlichen Interessen über das Wohl des Landes stellt".

Der Streit im Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) zwischen der Parteiführung und dem Thüringer Landesverband ist eskaliert. Die BSW-Spitze fordert den Rücktritt von Thüringens Ministerpräsident Mario Voigt (CDU), mit dem das Thüringer BSW in der Regierungskoalition zusammenarbeitet. Die eigenen Leute ermahnt die Parteispitze, das BSW dürfe sich "nicht zum Mehrheitsbeschaffer eines Mannes machen, der seine persönlichen Interessen über das Wohl des Landes stellt". Das ist der Hintergrund: Der BSW-Parteispitze ist Voigt ein Dorn im Auge - die TU Chemnitz hatte dem CDU-Politiker seinen Doktortitel aberkannt, wogegen sich Voigt gerichtlich wehrt. Bisher hatte der Streit keine politischen Konsequenzen. Mit dem eigenen Landesverband liegt die BSW-Führung schon seit Beginn der sogenannten "Brombeer-Koalition" über Kreuz, weil die Thüringer gegen den Willen der Bundespartei in die Regierung eingetreten waren.

Der BSW-Parteispitze ist Voigt ein Dorn im Auge - die TU Chemnitz hatte dem CDU-Politiker seinen Doktortitel aberkannt, wogegen sich Voigt gerichtlich wehrt. Bisher hatte der Streit keine politischen Konsequenzen. Mit dem eigenen Landesverband liegt die BSW-Führung schon seit Beginn der sogenannten "Brombeer-Koalition" über Kreuz, weil die Thüringer gegen den Willen der Bundespartei in die Regierung eingetreten waren. Das sagt ZDF-Korrespondentin Melanie Haack: Schon seit der Regierungsbildung 2024 mache Wagenknecht den Thüringer Landesverband immer wieder für schlechte Umfrageergebnisse verantwortlich. Den "Bruch auf offener Bühne" vollziehe die Parteispitze nun auch mit Blick auf die bevorstehenden Landtagswahlen in Sachsen-Anhalt, wo das BSW hoffen muss, die Fünf-Prozenthürde überspringen zu können. Der Thüringer Landesverband habe die Konfrontation für "erwartbar" gehalten, die Landtagsfraktion wolle sich am Montag zu einer Sondersitzung treffen. Im Moment wolle man "die Landesregierung zusammenhalten". Unklar sei, was folgt, wenn der Landesverband der Parteispitze eben nicht folgt.

heute in Deutschland, 14.08.2026, ab 14 Uhr 14.08.2026 | 2:37 min

Schlechte Zustände auf US-Flugzeugträger?

Das ist passiert: Verstopfte Toiletten, Hungerrationen, psychische Probleme: Berichten zufolge herrschen auf dem US-Flugzeugträger "USS Abraham Lincoln", der im Iran-Krieg eingesetzt wurde, dramatische Zustände. Das US-Militär spricht von Falschberichterstattung, tauscht die "Lincoln" dennoch gegen die "USS George Washington" aus.

Verstopfte Toiletten, Hungerrationen, psychische Probleme: Berichten zufolge herrschen auf dem US-Flugzeugträger "USS Abraham Lincoln", der im Iran-Krieg eingesetzt wurde, dramatische Zustände. Das US-Militär spricht von Falschberichterstattung, tauscht die "Lincoln" dennoch gegen die "USS George Washington" aus. Das ist der Hintergrund: Die "Lincoln" war zuletzt über 260 Tage am Stück auf See. Mehrere demokratische Politiker hatten wegen der Zustände, über die unter anderem das "Wall Street Journal" berichtete, eine Stellungnahme der US-Regierung gefordert. Der Minderheitsführer der Demokraten im US-Senat, Chuck Schumer, forderte sogar den sofortigen Rauswurf des US-Verteidigungsministers Pete Hegseth.

heute Xpress, 14.08.2026, ab 9 Uhr 14.08.2026 | 0:24 min

Ratgeber: Neue Modelle für die Pflege im Alter

Die Zahl der Pflegebedürftigen steigt. Doch wie können sie künftig altersgerecht versorgt und angemessen gepflegt werden? Neue Wohn- und Betreuungskonzepte sollen dabei helfen, wie meine Kollegin Christina-Maria Pfersdorf zeigt.

Der sportliche Tag

Leichtathletik-EM: Die Höhepunkte des Tages kompakt zusammengefasst - unter anderem mit Frauen-Siebenkampf und Männer-Stabhochsprung:

14.08.2026 | 7:20 min

Morgen beginnt in Belgien und den Niederlanden die Hockey-WM. Sowohl Frauen als auch Männer spielen um den Titel. Außerdem findet zum ersten Mal eine Para-Hockey-WM statt. Was Sie zu den Weltmeisterschaften wissen sollten, erfahren Sie hier von Mareile Scheidemann.

ZDF-Mittagsmagazin, 14.08.2026, 12 Uhr 14.08.2026 | 2:53 min

Fußball: Die dubiosen Investorenpläne rund um die FIFA bringen Gianni Infantino immer weiter in Bedrängnis. Nun hat sich auch Neuseeland gegen den FIFA-Boss positioniert.

Schlagzeilen

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In einem Safari Park in New Jersey haben sich das Känguru Penny und das Bisonkalb Gertie angefreundet. Es sei das erste Mal, dass Mitarbeiter dieses Verhalten beobachtet hätten:

ZDFheute Xpress, 14.08.2026, 09:24 Uhr 14.08.2026 | 0:36 min

Ein Lichtblick

"Abpflastern" heißt der Wettbewerb, in dem Kommunen in Deutschland gegeneinander antreten: Er soll dazu beitragen, dass mehr Flächen entsiegelt werden, um die Hitze zu senken, wie Isabel de la Vega beschreibt.

heute in Deutschland, 07.08.2026, ab 14 Uhr 07.08.2026 | 1:58 min

Auf die Ohren

"heute journal - der Podcast": Die AfD könnte bei den Landtagswahlen in Sachsen-Anhalt stärkste Kraft werden. Helene Reiner und Christian Sievers blicken auf die Zeit danach: Was würde eine Alleinregierung der AfD bedeuten? Zu Gast: YouTuber und Autor Alexander Prinz alias "Der Dunkle Parabelritter" und der Politikwissenschaftler Marcel Lewandowsky:

13.08.2026 | 45:21 min

Streaming-Tipps für den Abend

"Doppelhaushälfte": Das tägliche Drama, Wand an Wand: Die Comedy-Serie geht in die fünfte Runde und lässt wieder gänzlich unterschiedliche Nachbarn aufeinander los. Na das kann ja heiter werden! (5 Staffeln mit 8-10 Folgen à 30-40 Min.)

Sehen Sie hier die erste Folge der neuen Staffel: "Daily Drama" 14.08.2026 | 37:55 min

"Überleben hinter Gittern": Die ZDFinfo-Dokureihe blickt auf den Alltag der Insassen und Wärter in den härtesten Gefängnissen der Welt. Staffel 2 schaut nach Japan, Brasilien und Frankreich. (4 Folgen à 45 Min.)

Sehen Sie hier die erste Folge: "Japan: Disziplin, Drill und Sprechverbote" 11.08.2026 | 43:50 min

Rezept des Tages: Pastitsáda

Aromatische Gewürze, zart geschmortes Fleisch und lange Makkaroni: Nadia-Alexia Challah zeigt, wie die traditionelle Pastitsáda aus Korfu gelingt und was den Klassiker so besonders macht. Für das Rezept finden Sie hier den Download.

Volle Kanne, 14.08.2026, ab 09:05 Uhr 14.08.2026 | 6:44 min

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