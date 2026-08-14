Waldbrand in Eifel: Waldbrand rückt näher an Hürtgenwald heran

Im Herbst und Winter 1944/45 tobte in der Nordeifel eine der brutalsten Schlachten des Zweiten Weltkriegs, als die US-Armee von Belgien aus Richtung Rhein und Köln vorstoßen wollte. Die Wehrmacht errichtete im Gegenzug Bunker, brachte schwere Geschütze in Stellung und legte Minenfelder an.

Selbst nach dem Krieg blieb es im Hürtgenwald wegen der vielen Minen gefährlich. So bleibt das Gebiet eine Herausforderung für den Kampfmittelräumdienst.