Waldbrand in Eifel: Waldbrand rückt näher an Hürtgenwald heran

Waldbrand in der Eifel:Waldbrand rückt näher an Hürtgenwald heran - News im Blog
Die Feuerwehr kämpft in der Eifel gegen einen heftigen Waldbrand. Ein Ortsteil der Gemeinde Hürtgenwald wurde evakuiert. Alle Entwicklungen im Liveticker.
Warum in Hürtgenwald so viel Weltkriegsmunition liegt
Im Herbst und Winter 1944/45 tobte in der Nordeifel eine der brutalsten Schlachten des Zweiten Weltkriegs, als die US-Armee von Belgien aus Richtung Rhein und Köln vorstoßen wollte. Die Wehrmacht errichtete im Gegenzug Bunker, brachte schwere Geschütze in Stellung und legte Minenfelder an.
Selbst nach dem Krieg blieb es im Hürtgenwald wegen der vielen Minen gefährlich. So bleibt das Gebiet eine Herausforderung für den Kampfmittelräumdienst.
Feuer rückt näher an Ortsteil Gey heran
Der Waldbrand rückt an Hürtgenwald heran. Das Feuer sei näher an den Ortsteil Gey gerutscht, sagt Landrat Ralf Nolten. Nach Angaben einer Kreissprecherin sei das Feuer noch rund 150 bis 200 Meter von der Ortschaft entfernt.
Solange das Feuer nicht in die Baumkronen schlage, seien die Meterangaben allerdings noch nicht entscheidend, erläutert Nolten. "Wir haben unten Löschzüge im Einsatz, die auch versuchen, den nassen Riegel davorzuschieben."
ZDF-Reporter: "Das Ganze ist noch lange nicht vorbei"
Polizeihubschrauber im Einsatz
Ein Polizeihubschrauber hilft bei dem Großbrand in der Gemeinde Hürtgenwald im Kreis Düren bei den Löscharbeiten. Etwa 300 Einsatzkräfte sind insgesamt vor Ort, berichten ZDF-Reporter.
NRW-Minister warnen, Wälder nicht zu betreten
Aufgrund der akuten Trockenheit kommt es derzeit neben Hürtgenwald auch an anderen Orten in Nordrhein-Westfalen zu Waldbränden. Die Minister für Inneres und für Landwirtschaft, Herbert Reul und Silke Gorißen (beide CDU), appellieren daher eindringlich an die Bevölkerung, sich von den Brandherden fernzuhalten und betroffene Wälder nicht zu betreten.
"Brände können sich rasant schnell ausbreiten und Fluchtwege abschneiden", mahnen sie.
Lage in Hürtgenwald laut Landrat stabil
Die Lage stabilisiert sich nach Angaben der örtlichen Behörden. Zusätzliche Evakuierungen seien nach seiner Einschätzung "erstmal" nicht nötig, sagt Landrat Ralf Nolten. Das gelte auf jeden Fall, so lange der Wind nicht auffrische. Das Brandgeschehen beschränke sich auf den am Vortag betroffenen Bereich.
Düren: Bewohner mehrerer Stadtteile sollen sofort nach drinnen
Die Bewohner mehrerer Stadtteile Dürens sollen sofort geschlossene Räume aufsuchen. Wegen der Brandes im Hürtgenwald komme es zu Rauchniederschlag, teilt der Kreis Düren mit. Gesundheitliche Beeinträchtigungen könnten nicht ausgeschlossen werden.
Die Aufforderung gilt für die Stadtteile Gürzenich, Derichsweiler, Rölsdorf, Birgel, Lendersdorf, Konzendorf, Echtz, Mariaweiler, Merken und Berzbuir.
ZDF-Reporterin berichtet über aktuelle Lage vor Ort
Panzer im Einsatz in der Eifel
Wie das ZDF berichtet, sind auch Panzer und Forstunternehmer im Einsatz. Sie sollten Schneisen in dem dicht bewaldeten Gebiet legen, um die Ausbreitung des Feuers einzudämmen.
Landrat informiert über Lage vor Ort
Landrat Ralf Nolten informiert über die aktuelle Lage in der Gemeinde Hürtgenwald. Die wechselnden, teils starken Winde in der Nacht hätten dazu geführt, dass sich die Einsatzkräfte streckenweise hätten zurückziehen müssen, um nicht eingekesselt zu werden, sagt Nolte.
Wie geht es weiter in Hürtgenwald?
Wie geht es jetzt weiter? "Im Laufe des Nachmittags rechnen wir damit, dass aufgrund der steigenden Temperaturen wieder eine gewisse Thermik entsteht, und das kann dazu führen, dass wir wieder ein Anfachen, ein Aufflammen von einzelnen Feuern haben", erklärt der Dürener Landrat Ralf Nolten.
Feuerwehr spricht von "Red Flag Day"
Die Feuerwehr vor Ort erklärt, dass das Feuer heute an einem sogenannten "Red Flag Day" stattfinde. Feuerwehrleute hätten nicht gerne Temperaturen von mehr als 30 Grad und starke, wechselnde Winde. "Leider haben wir heute genau einen solchen Tag", sagt Feuerwehrsprecher Peter Berndgen.
Deswegen seien Prognosen auch so schwierig: "Wir stellen uns auf alle Szenarien ein."
Neue Anlaufstelle für Betroffene des Waldbrands
Zwei Betreuungsstellen für Betroffene des Waldbrandes werden verlegt. Laut Feuerwehr gebe eine starke Rauchentwicklung und Ascheaustrag. Die bisherigen Anlaufstellen in einer Grundschule im Ortsteil Straß sowie einem nahen Sport- und Schützenheim im selben Ortsteil müssten deshalb geräumt werden, teilt der Kreis mit.
Neue Anlaufstelle sei eine Förderschule in Düren. Betroffene würden dorthin gebracht.
Auch Bundeswehr mit Hubschraubern im Einsatz
Auch die Bundeswehr ist mit Löschhubschraubern im Einsatz, um den Waldbrand zu bekämpfen. Dazu seien vormittags zunächst zwei Maschinen vom Typ NH-90 von Faßberg in Niedersachsen gestartet, sagt eine Sprecherin des Verteidigungsministeriums.
Die Transporthubschrauber sind mit einem sogenannten Bambi Bucket bestückt, einem faltbaren Löschwasser-Außenlastbehälter für Hubschrauber. Mit jedem einzelnen Flug können damit 2.000 Liter Löschwasser abgelassen werden.
Ministerpräsident Wüst lobt Einsatzkräfte
Erst wenn Sie hier klicken, werden Bilder und andere Daten von X nachgeladen. Ihre IP-Adresse wird dabei an externe Server von X übertragen. Über den Datenschutz dieses Social Media-Anbieters können Sie sich auf der Seite von X informieren. Um Ihre künftigen Besuche zu erleichtern, speichern wir Ihre Zustimmung in den Datenschutzeinstellungen. Ihre Zustimmung können Sie im Bereich „Meine News“ jederzeit widerrufen.
Wo liegt Hürtgenwald?
Hürtgenwald liegt im Westen Nordrhein-Westfalens nahe der belgischen Grenze. In der gesamten Gemeinde leben knapp 9.000 Menschen.
Experte: Deutschland schlecht auf Waldbrände vorbereitet
Deutschland ist nach Einschätzung des Waldbrandexperten Ulrich Cimolino nur bedingt auf größere Vegetationsbrände vorbereitet. Eine Stärke sei das flächendeckende Feuerwehrsystem. "Wir schaffen es, sehr viele Feuer klein zu halten, weil wir Feuerwehr in der Fläche haben", sagt der Vorsitzende des Arbeitskreises Waldbrand im Deutschen Feuerwehrverband (DFV).
Ausfahrten der Autobahn 4 gesperrt
Wegen des Waldbrandes sind zwei Ausfahrten der Autobahn 4 gesperrt. Die Ausfahrten Düren und Langerwehe seien ab sofort gesperrt, teilt die Autobahn GmbH mit. Die Ausfahrten würden als Rettungszufahrten für die Einsatzkräfte benötigt.
Derzeit könne keine Dauer der Sperrung genannt werden. Die Auffahrten seien an beiden Anschlussstellen weiter möglich.
Hubschrauber aus mehreren Bundesländern im Einsatz
Beim Waldbrand in Hürtgenwald kommen immer mehr Hubschrauber auch aus anderen Bundesländern zum Einsatz. Nach Angaben des Innenministeriums von Nordrhein-Westfalen sind aktuell schon fünf Hubschrauber mit ihren Besatzungen bei dem Einsatz eingebunden.
Dabei handele es sich im Detail um einen Hubschrauber der NRW-Polizei, einen Hubschrauber der Bundespolizei sowie drei Hubschrauber aus Rheinland-Pfalz und Hessen, sagt eine Sprecherin des NRW-Innenministeriums der dpa.