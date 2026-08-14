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Thüringen: BSW-Spitze fordert Voigt-Rückzug und Koalitionsende

Thüringen:BSW-Spitze fordert Voigts Rücktritt - und Ende der Koalition

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Das Bündnis Sahra Wagenknecht regiert in Thüringen mit CDU und SPD - sehr zum Missfallen der Parteizentrale. Diese verlangt nun den Rückzug aus der Brombeer-Koalition.

Sitzung im Plenarsaal des Thüringer Landtags am 20.03.2018

Im Thüringer Landtag knirscht es: Die BSW-Spitze fordert den Rücktritt von Ministerpräsident Voigt – und ein Ende der Brombeer-Koalition.

Quelle: dpa

Die BSW-Bundesspitze hat den thüringischen Ministerpräsidenten Mario Voigt (CDU) zum sofortigen Rücktritt aufgefordert. Zugleich mahnte der Parteivorstand den eigenen Landesverband in Thüringen, Voigt die Unterstützung zu entziehen. Der Beschluss des Parteivorstands des Bündnisses Sahra Wagenknecht liegt der Deutschen Presse-Agentur vor. Er wurde nach Parteiangaben einstimmig bei einer Enthaltung gefasst.

Parteigründerin Sahra Wagenknecht und die Parteispitze liegen seit längerem mit dem BSW-Landesverband Thüringen über Kreuz. Dieser regiert in der sogenannten Brombeer-Koalition mit CDU und SPD, was der Bundesspitze missfällt. Jetzt eskaliert der Konflikt.

Sondersitzung des Thüringer Landtags

Die TU Chemnitz hält am Entzug von Mario Voigts Doktortitel fest. Dem Thüringer Ministerpräsidenten wird unsauberes Arbeiten in seiner Dissertation vorgeworfen. Er weist dies zurück.

11.08.2026 | 0:22 min

"Vertrauen beschädigt"

Die Rücktrittsforderung an Voigt wird in dem Vorstandsbeschluss damit begründet, dass die TU Chemnitz dem CDU-Politiker den Doktortitel aberkannt hat. Ihm wird vorgehalten, unsauber gearbeitet zu haben. Voigts Widerspruch dagegen wurde zurückgewiesen. Das Thüringer BSW will keinen Koalitionsbruch.

"Es darf keine doppelten Maßstäbe in der Politik geben", heißt es in dem BSW-Beschluss. "Mario Voigt hat wie schon andere Politiker vor ihm wegen Plagiaten seinen Doktortitel aberkannt bekommen. Dies wurde nun auch im Rahmen einer Nachprüfung bestätigt. Aber er verweigert einen Rückzug und beschädigt so das Amt des Ministerpräsidenten und das Vertrauen in die Politik schwer."

"Nicht Mehrheitsbeschaffer"

An die eigenen Reihen in Thüringen gerichtet heißt es in dem Beschluss: "Das BSW darf sich nicht zum Mehrheitsbeschaffer eines Mannes machen, der seine persönlichen Interessen über das Wohl des Landes stellt. Wir erwarten daher von der BSW-Fraktion im Thüringer Landtag, dass sie Mario Voigt nicht weiter stützt und den Weg für einen überparteilichen Ministerpräsidenten, der mit wechselnden Mehrheiten regiert, auch in Thüringen unterstützt."

Brombeer-Koalition Thüringen

Seit genau einem Jahr führt in Thüringen die Brombeer-Koalition aus CDU, SPD und BSW die Regierungsgeschäfte - und das ohne eigene Mehrheit.

12.12.2025 | 2:22 min

Die TU Chemnitz hatte vor wenigen Tagen bekannt gemacht, dass Voigts Widerspruch zurückgewiesen worden sei. Ein Anwalt Voigts kündigte daraufhin an: "Nach rechtlicher Prüfung werden wir Klage erheben." Die Thüringer BSW-Chefin Katja Wolf hatte erklärt: "Wir arbeiten vertrauensvoll mit Mario Voigt zusammen."

In Thüringen regiert die CDU von Ministerpräsident Mario Voigt seit der Landtagswahl 2024 gemeinsam mit SPD und BSW, jedoch ohne absolute Mehrheit, weshalb sie im Landtag mit der Linken zusammenarbeitet. Die vom Landesverfassungsschutz als gesichert rechtsextremistisch eingestufte AfD um Höcke ist stärkste Fraktion. Die thüringische Landes-BSW liegt mit Wagenknecht und dem Bundes-BSW über Kreuz, weil der Landesverband gegen den Willen der Bundesspitze in Voigts Koalition eingetreten war.

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Über dieses Thema berichtete das ZDF unter anderem in der ZDFheute Xpress am 11.08.2026 um 12:38 Uhr
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