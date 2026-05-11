Update am Abend: Strafe für Attentäter, Niedrigwasser, Hitzetote

Strafe für Attentäter, Niedrigwasser und noch mehr Hitzetote

Guten Abend,

ist Ihnen auch so heiß? Heute ist es zwar noch einigermaßen aushaltbar, die vergangenen Tage im Rhein-Main-Gebiet überschritten die 30-Grad-Marke aber haushoch. Zu schaffen macht die Hitze vielen, für einige stellt sie aber eine echte Gesundheitsgefahr dar. Das ist heute wieder klargeworden, als das RKI seine Zahlen zu den Hitzetoten in Deutschland vorgelegt hat. Zudem macht die Wärme auch der Wirtschaft Probleme: Die Pegel von Deutschlands Flüssen sinken, und das stellt wiederum die Wirtschaft vor neue Herausforderungen.

Doch wir blicken zuerst nach München, wo heute Vormittag das Urteil gegen einen Mann fiel, der im vergangenen Jahr mit seinem Auto einen Anschlag auf die Verdi-Demo in München begangen hat:

Lebenslange Haft für Anschlag auf Verdi-Demo

Das ist passiert: Eine Mutter und ihr Kind starben, mehr als 40 Menschen wurden verletzt, als der Verurteilte Farhad N. im Februar 2025 sein Auto in einen Demozug in München lenkte. Heute wurde er dafür zu lebenslanger Haft verurteilt - das Gericht stellte außerdem die besondere Schwere der Schuld fest.

Das ist der Hintergrund: Das Gericht ist überzeugt davon, dass N. absichtlich von hinten mit seinem Auto in die Verdi-Demo zwischen Seidl- und Karlstraße in München fuhr. Er wurde wegen zweifachen Mordes und 23-fachen versuchten Mordes verurteilt, zudem wegen 19-facher gefährlicher Körperverletzung und dreifacher vorsätzlicher Körperverletzung.

Darum ist das wichtig: Warum genau Farhad N. die Tat beging, wird wohl unklar bleiben. Er selbst machte während des Prozesses keine Angaben zum Motiv. Die Bundesanwaltschaft sieht mehrere Gründe - religiöse und politische, dazu kämen Einsamkeit und diffuse Ängste. Laut Gutachtern sei seine Schuldfähigkeit jedoch nicht eingeschränkt.

Über das Thema berichtete ZDFheute am 06.08.2026 um 14 Uhr. 06.08.2026 | 0:27 min

Schon 11.900 Hitzetote in diesem Sommer

Das ist passiert: Das RKI meldet, dass in diesem Jahr bereits 11.900 Menschen durch Hitze gestorben sind. Mehr zu den Daten und die genaue Aufschlüsselung nach Altersgruppen finden Sie hier.

Das ist der Hintergrund: In Deutschland sterben eigentlich mehr Menschen im Winter als im Sommer. Doch hohe Temperaturen, wie in den vergangenen Wochen und insbesondere den beiden letzten Juni-Wochen, führen zu mehr Sterbefällen. In den letzten zehn Jahren gab es vor allem 2018 viele Hitzetote - nach insgesamt sieben heißen Wochen. Im aktuellen Sommer gab es bisher erst vier heiße Wochen - trotzdem schätzt das RKI die Zahl der Hitzetoten schon jetzt höher ein als 2018.

Das sagen Experten: Die Daten zeigen, dass vor allem ältere Menschen, insbesondere über 85-Jährige von der Hitze bedroht sind. Matthias an der Heiden, Statistiker des RKI, sagt:

Deutschland befindet sich gerade in einer Übergangsphase [...] Weder unsere Gebäude noch unsere Gewohnheiten sind darauf eingestellt. Die Effekte sehen wir in den Sterbefallzahlen. „ Matthias an der Heiden, RKI

Es sei für Deutschland neu, dass Hitzewellen regelmäßig auftreten. Zwar seien die Temperaturen selten die alleinige Todesursache. "Doch wir beobachten an heißen Tagen deutlich höhere Sterbefallzahlen als üblich, vor allem unter älteren Menschen", erklärt an der Heiden weiter.

Darüber berichtete ZDFheute am 06.08.2026 um 11 Uhr. 06.08.2026 | 0:44 min

Was Flusspegel mit LKW zu tun haben

Das ist passiert: Es ist eine der ersten Amtshandlungen des neuen Verkehrsministers Steffen Bilger: Wegen der sinkenden Gewässerpegel lädt er zu einem Krisentreffen nach Bonn. Eine erste Überlegung: die Aufhebung des Fahrverbots für LKW an Sonntagen.

Volle Kanne vom 06.08.2026 um 9:05 Uhr. 06.08.2026 | 2:13 min

Das ist der Hintergrund: Die Flusspegel in Deutschland sind mancherorts niedrig wie nie. Frachtschiffe können bei Niedrigwasser nicht so voll beladen werden wie üblich. Das bedeutet im Umkehrschluss, dass weniger Rohstoffe oder Waren über den Wasserweg transportiert werden können.

Darum ist das wichtig: Für die Kunden wird das teuer, denn Unternehmen müssen mehr Schiffe ordern, um die Waren transportieren zu können. Um Abhilfe zu schaffen, ist nun ein vorübergehendes Ende des Sonn- und Feiertagsverbots für LKW im Gespräch. Man werde mit den Ländern darüber sprechen, dass man für besonders betroffene Güter Ausnahmen vornehme, so Bilger. Logistik-Verbände sehen den Vorschlag allerdings skeptisch. Die Fahrer müssten dann einen anderen freien Tag nehmen - womit kaum etwas gewonnen wäre, sagt unter anderem Dirk Engelhardt, Vorstandssprecher des Bundesverbands Güterkraftverkehr und Logistik.

phoenix vom 06.08.2026 um 15:45 Uhr. 06.08.2026 | 11:31 min

Sport

Wellbrock krönt eine schwierige Saison: Nach vielen Krankheitspausen und einer schwierigen Saison befindet sich Deutschlands Top-Schwimmer bei der EM in Paris in starker Verfassung: Darüber spricht Florian Wellbrock im ZDF-Interview.

Das gemeinsame morgenmagazin von ARD und ZDF vom 06.08.2026 ab 5:30 Uhr. 06.08.2026 | 4:04 min

Infantino will nicht zurücktreten: Nach der Notfallsitzung der FIFA zeigt sich Präsident Gianni Infantino gestärkt. Auf Instagram sprach er von "konstruktiven und positiven Gesprächen mit Mitgliedern der FIFA-Geschäftsleitung".

Einen Bericht, wonach der FIFA-Chef Marokko das WM-Endspiel 2030 versprochen habe, dementierte der Fußball-Weltverband derweil.

heute xpress vom 06.08.2026 um 9 Uhr. 06.08.2026 | 0:22 min

Schlagzeilen

Das sollten Sie sich mal anschauen

Bis zu 6.000 Grad heiße Feuerwirbel: Diese spektakulären Aufnahmen zeigen neue Bilder der Sonne, die bisher unsichtbare Details sichtbar machen.

Darüber berichtete ZDFheute am 06.08.2026 um 12:30 Uhr. 06.08.2026 | 0:47 min

Song des Tages

"Dai dai" ist nicht nur der offizielle Fußball-WM-Song, sondern auch der Hit des Sommers in Deutschland. Laut Angaben des Marktforschungsinstituts GfK Entertainment wurde der Shakira-Song bereits 60 Millionen Mal gestreamt und steht seit fünf Wochen auf Platz eins der deutschen Singlecharts.

Quelle: ZDF

Streaming-Tipps für den Abend

Ramses der Große gilt als einer der legendärsten Pharaonen. Sein Mythos überdauert bis heute. In sechs Episoden rekonstruiert die Doku-Reihe "Mythos Ramses II." das Leben und die Erfolge des Mannes, der durch seine Regentschaft unsterblich geworden ist. (6 Folgen, je rund 45 Minuten)

Ramses der Große im ZDF Streamingportal 26.07.2026 | 42:41 min

Rezept des Tages: Garnelenspieße mit Chili-Mayo

ZDF, Volle Kanne, 06.08.2026, 09:05 Uhr. 06.08.2026 | 5:43 min

Heute haben wir ein Gericht für alle im Angebot, die es etwas schärfer mögen: Mario Kotaska macht Garnelenspieße mit hausgemachter Chili-Mayo. Das ganze Rezept zum Nachkochen und zum Download finden Sie hier.

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