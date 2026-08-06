Appell an Regierung:Hitze: Verbände fordern Gipfel und Grundgesetzänderung
36 Organisationen richten einen Aufruf an die Regierung. Sie fordern einen Hitzegipfel, mehr Schutz vor Folgen des Klimawandels sowie eine Änderung des Grundgesetzes.
Ein Zusammenschluss aus 36 Organisationen fordert angesichts der tödlichen Hitzewellen in diesem Sommer von der Bundesregierung mehr Einsatz für Klima- und Hitzeschutz. Konkret fordert das Bündnis:
- einen Hitzegipfel
- einen bundesweiten Hitzeschutzplan
- den Schutz vor Gefährdungen durch die Klimakrise als Gemeinschaftsaufgabe im Grundgesetz zu verankern
- die Finanzierung von Klimaschutz und -anpassung
- die Abkehr von fossilen Brennstoffen
Unterzeichnet haben den Appell Klimaschutz-, Sozial-, Landwirtschafts-, Mieterschutz- und Blaulichtorganisationen sowie Gewerkschaften und kirchliche Gruppen.
Dazu zählen die AWO, Campact, Fridays for Future, der Bund für Umwelt und Naturschutz (BUND), Greenpeace, der Deutsche Mieterbund und WWF Deutschland.
Gemeinschaftsaufgabe Klimaschutz ins Grundgesetz
Eine BUND-Sprecherin erläuterte auf Anfrage des Evangelischen Pressedienstes (epd), die Gemeinschaftsaufgaben "Kommunaler Klimaschutz" sowie "Naturschutz und Klimaanpassung" müssten als gemeinsame Verantwortung von Bund und Ländern in Artikel 91a des Grundgesetzes aufgenommen werden, "damit Länder, Kommunen und soziale Einrichtungen dauerhaft mit planbaren und ausreichenden Mitteln ausgestattet werden". Artikel 91a regelt Gemeinschaftsaufgaben von Bund und Ländern.
Das Bündnis verwies auf Tausende Hitzetote, Waldbrände und Wasserknappheit in diesem Sommer. Die menschengemachte Klimakrise verschärfe Hitzewellen, Ernteausfälle und Wasserknappheit, heißt es in ihrem Aufruf.
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