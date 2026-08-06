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Politik
Deutschland

Hitze: Verbände fordern Gipfel und Grundgesetzänderung

Appell an Regierung:Hitze: Verbände fordern Gipfel und Grundgesetzänderung

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36 Organisationen richten einen Aufruf an die Regierung. Sie fordern einen Hitzegipfel, mehr Schutz vor Folgen des Klimawandels sowie eine Änderung des Grundgesetzes.

ARCHIV - 03.02.2025, Niedersachsen, Hannover: Blaulichter leuchten an einer Einsatzstelle auf einem Notarzt Fahrzeug und einem Rettungswagen (Symbolbild).

In diesem Sommer gab es in Deutschland laut Robert-Koch-Institut bereits Tausende Hitzetote.

30.07.2026 | 0:25 min

Ein Zusammenschluss aus 36 Organisationen fordert angesichts der tödlichen Hitzewellen in diesem Sommer von der Bundesregierung mehr Einsatz für Klima- und Hitzeschutz. Konkret fordert das Bündnis:

  • einen Hitzegipfel
  • einen bundesweiten Hitzeschutzplan
  • den Schutz vor Gefährdungen durch die Klimakrise als Gemeinschaftsaufgabe im Grundgesetz zu verankern
  • die Finanzierung von Klimaschutz und -anpassung
  • die Abkehr von fossilen Brennstoffen

Unterzeichnet haben den Appell Klimaschutz-, Sozial-, Landwirtschafts-, Mieterschutz- und Blaulichtorganisationen sowie Gewerkschaften und kirchliche Gruppen.

Dazu zählen die AWO, Campact, Fridays for Future, der Bund für Umwelt und Naturschutz (BUND), Greenpeace, der Deutsche Mieterbund und WWF Deutschland.

Hitze

Die andauernde Hitze birgt in vielen Ländern Europas Gefahren. Tausende Hitzetote werden bereits beklagt, über 80 europäische Gesundheitsorganisationen fordern mehr EU-Maßnahmen zum Hitzeschutz.

06.08.2026 | 1:59 min

Gemeinschaftsaufgabe Klimaschutz ins Grundgesetz

Eine BUND-Sprecherin erläuterte auf Anfrage des Evangelischen Pressedienstes (epd), die Gemeinschaftsaufgaben "Kommunaler Klimaschutz" sowie "Naturschutz und Klimaanpassung" müssten als gemeinsame Verantwortung von Bund und Ländern in Artikel 91a des Grundgesetzes aufgenommen werden, "damit Länder, Kommunen und soziale Einrichtungen dauerhaft mit planbaren und ausreichenden Mitteln ausgestattet werden". Artikel 91a regelt Gemeinschaftsaufgaben von Bund und Ländern.

Aktuelle Daten im Überblick
:RKI meldet 11.900 Hitzetote im aktuellen Sommer

Das RKI meldet im bisherigen Sommer fast 12.000 Hitzetote. Wie sich die Zahl der hitzebedingten Sterbefälle entwickelt hat und wer besonders bedroht ist - Überblick in Grafiken.
von Luisa Billmayer
mit Video0:44
Sonnenuntergang zwischen Häusern und einer Brücke unter der Menschen drunter durch laufen.
Grafiken

Das Bündnis verwies auf Tausende Hitzetote, Waldbrände und Wasserknappheit in diesem Sommer. Die menschengemachte Klimakrise verschärfe Hitzewellen, Ernteausfälle und Wasserknappheit, heißt es in ihrem Aufruf.

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Quelle: epd
Über dieses Thema berichteten mehrere Sendungen, etwa das gemeinsame Morgenmagazin von ARD und ZDF am 04.08.2026 ab 05:30 Uhr und ZDFheute Xpress am 30.07.2026 um 09:00 Uhr.
Themen
KlimawandelSchwarz-rote Koalition

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