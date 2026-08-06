Hitze: Verbände fordern Gipfel und Grundgesetzänderung

36 Organisationen richten einen Aufruf an die Regierung. Sie fordern einen Hitzegipfel, mehr Schutz vor Folgen des Klimawandels sowie eine Änderung des Grundgesetzes.

In diesem Sommer gab es in Deutschland laut Robert-Koch-Institut bereits Tausende Hitzetote. 30.07.2026 | 0:25 min

Ein Zusammenschluss aus 36 Organisationen fordert angesichts der tödlichen Hitzewellen in diesem Sommer von der Bundesregierung mehr Einsatz für Klima- und Hitzeschutz. Konkret fordert das Bündnis:

einen Hitzegipfel

einen bundesweiten Hitzeschutzplan

den Schutz vor Gefährdungen durch die Klimakrise als Gemeinschaftsaufgabe im Grundgesetz zu verankern

die Finanzierung von Klimaschutz und -anpassung

die Abkehr von fossilen Brennstoffen

Unterzeichnet haben den Appell Klimaschutz-, Sozial-, Landwirtschafts-, Mieterschutz- und Blaulichtorganisationen sowie Gewerkschaften und kirchliche Gruppen.

Dazu zählen die AWO, Campact, Fridays for Future, der Bund für Umwelt und Naturschutz (BUND), Greenpeace, der Deutsche Mieterbund und WWF Deutschland.

Die andauernde Hitze birgt in vielen Ländern Europas Gefahren. Tausende Hitzetote werden bereits beklagt, über 80 europäische Gesundheitsorganisationen fordern mehr EU-Maßnahmen zum Hitzeschutz. 06.08.2026 | 1:59 min

Gemeinschaftsaufgabe Klimaschutz ins Grundgesetz

Eine BUND-Sprecherin erläuterte auf Anfrage des Evangelischen Pressedienstes (epd), die Gemeinschaftsaufgaben "Kommunaler Klimaschutz" sowie "Naturschutz und Klimaanpassung" müssten als gemeinsame Verantwortung von Bund und Ländern in Artikel 91a des Grundgesetzes aufgenommen werden, "damit Länder, Kommunen und soziale Einrichtungen dauerhaft mit planbaren und ausreichenden Mitteln ausgestattet werden". Artikel 91a regelt Gemeinschaftsaufgaben von Bund und Ländern.

Aktuelle Daten im Überblick : RKI meldet 11.900 Hitzetote im aktuellen Sommer Das RKI meldet im bisherigen Sommer fast 12.000 Hitzetote. Wie sich die Zahl der hitzebedingten Sterbefälle entwickelt hat und wer besonders bedroht ist - Überblick in Grafiken. von Luisa Billmayer mit Video 0:44 Grafiken

Das Bündnis verwies auf Tausende Hitzetote, Waldbrände und Wasserknappheit in diesem Sommer. Die menschengemachte Klimakrise verschärfe Hitzewellen, Ernteausfälle und Wasserknappheit, heißt es in ihrem Aufruf.

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Quelle: epd