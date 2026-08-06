Trockenheit und Hitze:Flüsse in Deutschland: Ausgetrocknete Ufer, niedrige Pegel
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Hohe Temperaturen und wenig Regen lassen das Wasser in mehreren Flüssen in Deutschland zurückgehen. Der Rhein etwa hat einen historisch niedrigen Pegel.
Quelle: dpa
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