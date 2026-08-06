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Panorama

Flüsse in Deutschland: Ausgetrocknete Ufer, niedrige Pegel

Trockenheit und Hitze:Flüsse in Deutschland: Ausgetrocknete Ufer, niedrige Pegel

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Hohe Temperaturen und wenig Regen lassen das Wasser in mehreren Flüssen in Deutschland zurückgehen. Der Rhein etwa hat einen historisch niedrigen Pegel.

Trockenheit in Sachsen
Niedrigster Rheinpegel seit Messung in Köln
Niedrigwasser am Rhein
Niedrigwasser am deutsch-polnischen Grenzfluss Oder

Dresden: Elbufer ausgetrocknet

Der Wasserstand der Elbe in Dresden liegt bei 56 Zentimetern - knapp ein Meter unter dem Durchschnitt. Die Schifffahrt in Dresden ist eingeschränkt.

Quelle: dpa
Quelle: dpa
Thema
Hitze

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