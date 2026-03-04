Update am Morgen: Es brennt am Golf

Guten Morgen,

es war abzusehen, dass Iran Vergeltung üben wird für die Angriffe Israels und der USA. Fraglich ist allerdings, ob US-Präsident Trump klar war, wie weit diese Gegenangriffe gehen könnten. Im amerikanischen Fernsehen spricht er davon, dass die Angriffe Irans auf arabische Länder in der Region - Bahrain, Jordanien, Kuwait, Katar und die Vereinigten Arabischen Emirate - bislang die größte Überraschung für ihn gewesen seien.

Doch auch in Teheran dürften sie überrascht sein: Falls die iranische Führung darauf gehofft hatte, dass Washington und Israel durch Attacken gegen die reichen Monarchien am Persischen Golf zu einer raschen Deeskalation gezwungen werden könnten, hat sich Teheran getäuscht. Die israelische Luftwaffe hat nach Angaben der Armee am Dienstag erneut eine "groß angelegte" Angriffswelle auf die iranische Hauptstadt gestartet.

Über das Thema berichtete die heute-Sendung am 03.03.2026. 03.03.2026 | 2:01 min

In den Golfstaaten leiden sie zwar unter den iranischen Angriffen auf ihre Hotels, Häfen und Flughäfen, sind sie doch stark von ausländischen Arbeitskräften, Tourismus und Seehandel abhängig. Trotzdem versuchen sie, nach außen Stärke zu demonstrieren. "Wir sind für eine unbestimmte Dauer des Krieges im Nahen Osten gerüstet", kommuniziert das Verteidigungsministerium der Vereinigten Arabischen Emirate. Aus Katar heißt es, Iran habe "rote Linien" überschritten.

Warum, wer, wo gerade angreift und wie es den Menschen in Iran geht? Das wollen wir im auslandsjournal heute Abend um 23:15 Uhr beantworten. Und wir werden auch auf ein Thema schauen, das durch die Eskalation im Nahen Osten aus vielen Nachrichten verdrängt wurde: die Epstein-Akten. Vergangenen Freitag sagte Ex-Präsident Bill Clinton vor Abgeordneten des Repräsentantenhauses zu seinen Kontakten mit dem Sexualstraftäter Jeffrey Epstein aus.

Über das Thema berichtete ZDFheute Xpress am 28.02.2026. 28.02.2026 | 0:20 min

Gert Anhalt berichtet über die neuesten Entwicklungen im Fall Epstein und beschäftigt sich um 1:15 Uhr noch einmal intensiv mit der Frage: "Wer war Jeffrey Epstein?" Die Dokumentation zeigt detailliert, wer seine finanziellen Förderer und Kunden waren.

Ich freue mich auf Sie am Mittwochabend im auslandsjournal,

Alica Jung, Moderatorin des auslandsjournals

Ausführlich informiert

Bundeskanzler Merz gibt sich nach dem Treffen mit US-Präsident Trump im ZDF-Interview optimistisch: Es gebe die gemeinsame Hoffnung, den Terror des iranischen Regimes zu beenden.

Das Interview mit Friedrich Merz vom 03.03.2026 im heute journal in voller Länge. 03.03.2026 | 7:03 min

Was im Iran-Krieg passiert ist

Wie die Mullahs ihre Bürger überwachen: Irans Regime setzt eine leistungsfähige Gesichtserkennungs-Software aus Russland ein, um seine Bürger zu verfolgen. Dies geht aus einem Datenleak hervor, das ZDF frontal vorliegt.

"Regime in Iran war komplett unterwandert": Für den Schlag gegen Iran haben amerikanische und israelische Geheimdienste eng kooperiert, sagt Iran-Experte Schindler. Das Regime in Teheran sei "komplett unterwandert" gewesen.

Wenn die steigenden Ölpreise an der Zapfsäule ankommen: Rohöl verteuerte sich binnen vier Tagen um 16 Prozent - doch Sprit, Heizöl und Erdgas legten noch deutlich stärker zu. Das ist kein Zufall, sondern System.

Weitere News-Updates zur Lage und zu Reaktionen erhalten Sie jederzeit auch in unserem Liveblog zum Angriff auf Iran. Alle Berichte rund um Iran finden Sie hier.

Was heute noch wichtig ist

Industrie-Beschleunigungsgesetz / Koalition Brandenburg / Berlinale 04.03.2026 | 0:54 min

Bundestag debattiert über Iran-Krieg: In einer Aktuellen Stunde befasst sich der Bundestag heute Nachmittag mit der Lage in Iran und der ganzen Region. Beantragt haben den Tagesordnungspunkt die Regierungsfraktionen.

EU will Industrie stärken: Die EU-Kommission stellt ihren Vorschlag zur Stärkung der europäischen Industrie vor. Erwartet wird, dass staatliche Förderungen in kritischen Bereichen an die Produktion in Europa gekoppelt werden sollen. Über die Ausgestaltung dieses "Buy European"-Ansatzes wurde in den vergangenen Wochen viel diskutiert.

SPD und CDU stellen Koalitionsvertrag in Brandenburg vor: Rund zwei Monate nach dem Bruch der Koalition aus SPD und BSW in Brandenburg stellen nun SPD und CDU ihren Koalitionsvertrag für ein gemeinsames Bündnis vor. Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) und CDU-Landeschef Jan Redmann wollen ihre Ziele erläutern.

Beratungen über Berlinale-Leiterin Tuttle: Die Zukunft der Berlinale und ihrer Intendantin Tricia Tuttle stehen bei einer Aufsichtsratssitzung erneut auf der Tagesordnung. Das Treffen des Aufsichtsrats der zuständigen Kulturveranstaltungen des Bundes in Berlin GmbH (KBB) ist am Mittag geplant. Auch Tuttle soll bei den Gesprächen anwesend sein.

Sport

Am Freitag beginnen die Winter-Paralympics in Italien. Im deutschen Aufgebot stehen viele Profis - aber auch ein Lehrer oder eine Psychologin. Ein Blick hinter die Kulissen.

Sportler aus Russland und Belarus sind bei den Paralympics zugelassen. Der Deutsche Behindertensportverband DBS kritisiert das deutlich - und reagiert:

Weitere Schlagzeilen

Die Nachrichten im Video

Kurznachrichten im ZDF - immer auf dem Laufenden 04.03.2026 | 2:52 min

Wenn Sie unser ZDFheute Update abonnieren möchten, können Sie das hier tun oder in Ihrer ZDFheute-App unter Meine News / Einstellungen / ZDFheute-Update-Abo.

So wird das Wetter heute

Am Mittwoch ist es nach teilweise zögernder Auflösung von Nebel- und Hochnebelfeldern oft sonnig. Über der nördlichen Mitte liegen Wolkenfelder. Die Temperaturen erreichen 9 Grad auf den Inseln und 18 Grad westlich des Rheins.

Den aktuellen Wetterbericht der ZDF-Meteorologen finden Sie hier im Video.

Quelle: ZDF

Zusammengestellt von der ZDFheute-Redaktion.