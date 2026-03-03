Streit um Anthropic: Hilft Deutschland dem KI-Internehmen?

Streit um US-Unternehmen eskaliert:Rettet Deutschland die Anthropic-KI vor Trump?
von Johannes Lieber
Es herrscht Aufruhr auf dem KI-Markt. Das Unternehmen Anthropic hat sich mit Donald Trump überworfen und steht jetzt vor Problemen. Eine Idee aus der SPD könnte die Firma retten.
Das KI-Unternehmen Anthropic hat mit seinem Sprachmodell "Claude" weltweit Schlagzeilen gemacht. Besonders gelobt werden unter anderem die menschliche Ausdrucksweise und die Programmierfähigkeiten des Modells.
Auch das US-Verteidigungsministerium setzte bis zuletzt auf den ChatGPT-Konkurrenten. Unter anderem soll die Software bei der Entführung des venezolanischen Ex-Präsidenten Nicolás Maduro im Einsatz gewesen sein.
Anthropic-Forderung sorgt für Wut bei Trump
Anthropic wollte dem jetzt Grenzen setzen. Die Technik solle nicht für "Massenüberwachung" in den USA und für vollautonome Waffensysteme genutzt werden. Das schreibt Anthropic-CEO Dario Amodei in einem Statement.
Zudem seien "einige Anwendungen" noch "außerhalb der Grenzen dessen, was die heutige Technologie sicher und zuverlässig leisten kann", so Amodei. Diese Äußerungen führten zum Bruch mit der US-Regierung. US-Präsident Donald Trump wies daraufhin alle US-Behörden an, die Technik von Anthropic nicht mehr zu nutzen.
Auf Anthropic folgt im US-Verteidigungsministerium jetzt wohl der Chatbot "ChatGPT", vom US-Unternehmen OpenAI, auch wenn die Firma von CEO Sam Altman ähnliche Grenzen für den Einsatz der eigenen Software gezogen hat. US-Bürger dürfen beispielsweise "nicht absichtlich" mithilfe von OpenAI-Technik überwacht werden, so Altman auf X.
SPD-Politiker will KI-Firma nach Europa holen
Das Unternehmen stehe jetzt unter "massivem Druck", sagt KI-Experte Daniel Abbou. An diesem Beispiel sehe man, "wie erpressbar amerikanische Tech-Konzerne sind", so der Geschäftsführer des KI-Bundesverbands gegenüber ZDFheute.
Der SPD-Digitalpolitiker und Bundestagsabgeordneter Matthias Mieves schlägt deshalb vor, die Firma doch nach Europa zu "holen". Das fordert er in einem Brief an Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) und die EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen (CDU), der ZDFheute vorliegt.
Antrophic in Europa: Chance für beide Seiten?
Anthropic könne sein Geschäftsmodell ausgerichtet auf "menschenzentrierte, vertrauenswürdige KI" in Europa unter "optimalen Rahmenbedingungen" fortsetzen. Als neuen Standort schlägt Mieves entweder Berlin, Paris oder München vor. In diesen Städten gäbe es die "besten Standortbedingungen".
Doch auch Europa würde von dieser "einmaligen Chance" profitieren. Mit Anthropic wäre es möglich, "eine große Lücke in der KI-Wertschöpfung zu schließen und einen wesentlichen Beitrag zur digitalen und technologischen Souveränität zu leisten", so der Digitalpolitiker. Um das zu finanzieren, bringt Mieves sogar "Euro-Bonds", also gemeinsame EU-Schulden, ins Spiel.
Experte: Vorschlag "nicht realistisch"
KI-Experte Abbou bezeichnet die Idee zwar als "sehr sympathischen Vorschlag", hält ihn aber für "nicht realistisch". In der EU gäbe es noch immer zu viele Standortnachteile für KI-Unternehmen, die eine Ansiedlung von Anthropic verhindern würden.
Ein Sprecher der Bundesregierung wollte den Vorschlag auf Anfrage von ZDFheute nicht kommentieren. Man arbeite aber konsequent daran, Deutschland als "attraktiven Standort für Forschung, Entwicklung und Anwendung von Künstlicher Intelligenz zu stärken" und "exzellente Rahmenbedingungen für KI-Entwicklerinnen und -Entwickler zu schaffen."
Aktuell gibt es in Europa mit Mistral nur ein konkurrenzfähiges KI-Unternehmen. Doch auch an der französischen Firma sind viele US-Investoren beteiligt, so Experte Abbou. Europäische Souveränität bleibt also vorerst ein hehres Ziel.
