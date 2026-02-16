Jahr des Feuerpferdes:China zwischen KI und Konflikten
von Elisabeth Schmidt, Peking
Die Wirtschaft schwächelt, politische Konflikte drohen, Chinas KI-Roboter sollen bald alle abhängen. Was vom Jahr des Feuerpferdes zu erwarten ist.
Die neunjährige Shi Xiaoyi holt mit ihrer rechten Hand weit nach hinten aus und schlägt dann dem Pferd auf den Hintern. Das ist eine chinesische Neujahrstradition zum "Jahr des Feuerpferdes", das in der Nacht vom 16. auf den 17. Februar beginnt. Das Pferd ist weiß, seine Mähne pink, der Bauch voller Luft. Es wäre auch nicht ratsam, einem echten Pferd auf den Hintern zu hauen.
So bekommt Shi Xiaoyi keinen Tritt, sondern dem Volksglauben nach viel Glück im neuen Jahr. Sie freue sich darauf, mit ihrer Familie Dumplings zu essen und rote Umschläge, "hong bao", mit Geld zu bekommen.
"Pai ma pi" bedeutet wörtlich "dem Pferd auf den Hintern klopfen". Die Redewendung wird im Sprachgebrauch aber meist im übertragenen Sinne verwendet als "schmeicheln, schleimen, jemanden in den Hintern kriechen". Die Neujahrstradition "pai ma pi" ist ein humorvoller Umgang damit. Immerhin soll das Pferd Glück bescheren. Quelle: ZDF
Chinas erschöpfte junge Generation
Han Lu, Ende 20, will rund um das Neujahrsfest vor allem schlafen, zu Hause faulenzen und in Peking bleiben. "Nach einem Jahr im Job bin ich total erschöpft", sagt sie. Der 24-jährige Chen Shengjuan, der im Jahr des Pferdes geboren ist, erzählt, dass der Druck auf seine Generation "wirklich hoch" sei.
In der Volksrepublik ist knapp jeder fünfte junge Mensch arbeitslos, Studierende nicht mitgerechnet. Dabei handelt es sich nur um die offiziellen Zahlen, deren Überprüfbarkeit schwierig ist.
Chinesische Wirtschaft lahmt
Der Konsum im Land ist weiter schleppend, einige Provinzen haben kürzlich angekündigt, ihre Wachstumsprognose im Vergleich zum vergangenen Jahr erstmalig leicht zu senken. Marina Rudyak vom Institut für Sinologie der Universität Heidelberg erklärt:
Einmal sei das der demografische Wandel, fügt die Sinologin hinzu. "Und es gibt durchaus eine Wirtschaftskrise - die Bevölkerung folgt nicht den Rufen der chinesischen Regierung, mehr zu konsumieren." Mehr Binnenkonsum sei aber wichtig, um die chinesische Produktion aufzufangen.
In China ist es nicht unüblich, von 9 Uhr morgens bis 9 Uhr abends im Büro zu arbeiten. Zwölf-Stunden-Schichten an sechs Tagen die Woche. Viele Arbeitnehmer haben neben den nationalen Feiertagen lediglich zehn Tage im Jahr Urlaub. Wie junge Menschen in China mit dieser leistungsorientierten Arbeitskultur umgehen und wovon sie träumen, sehen Sie in der ZDF-Doku "The Chinese Dream – 24 Stunden junges China"
Quelle: ZDF
Staatsführung legt Fokus auf KI-Service-Roboter
Die im Staatsfernsehen übertragene und von Hunderten Millionen Haushalten gesehene Neujahrsgala bietet stets auch der Staatsführung die Gelegenheit, Botschaften fürs neue Jahr zu platzieren. In diesem Jahr treten humanoide Roboter von gleich vier führenden chinesischen Firmen auf: Galaxy General, Unitree Robotics, Songyan Power und Magic Atom.
Die Regierung fördert im Moment nicht nur Industrie-Roboter, sondern auch deren Einsatz als Haushaltshilfen und Service-Roboter, etwa in der Altenpflege. Passend dazu eine Gala-Einlage, in der sich eine Großmutter mit ihrer Enkelin mit einem Roboter anfreundet. Stolz wird der Übergang von "Made in China" zur "Künstlich-intelligenten Fertigung in China" besungen. Diese soll eine große Rolle spielen im neuen Fünfjahresplan der Kommunistischen Partei, der bald veröffentlicht wird.
Astrologen warnen vor Konflikten im Jahr des Feuerpferdes
Chinesische Astrologen beschreiben das Jahr des Feuerpferdes als energiegeladen. Der bekannte Hongkonger Feng-Shui-Meister Raymond Lo spricht von einem Jahr der "Kreativität und des Wachstums", warnt jedoch zugleich vor übereilten Entscheidungen und offenen Konflikten. Politische Turbulenzen, Machtkämpfe und Protestbewegungen seien ebenso denkbar wie militärische Konflikte.
Das letzte Feuerpferdejahr 1966 markierte in China den Beginn der Kulturrevolution, eine Zeit gewaltiger politischer Erschütterungen. Gleichzeitig betont Lo, Feuer stehe auch für Lebensfreude, Energie und Zuversicht.
So gibt der Astrologe zumindest Han Lu und Chen Shengjuan Hoffnung, die sich für das neue Jahr - wie die meisten Menschen in China - vor allem einen sicheren Job und Wohlstand wünschen. Laut Feng-Shui-Meister Lo bringe das Feuerpferd wirtschaftlichen Schwung. "Mashang you qian" ist ein beliebter chinesischer Neujahrsgruß: "Mögest Du sofort reich werden!" "Ma" ist dabei ein Wortspiel, denn es bedeutet auch "Pferd". Viele Menschen in China hoffen, dass der Gruß kein bloß frommer Wunsch bleibt.
Mit Material von dpa.
Elisabeth Schmidt ist Ostasienkorrespondentin und arbeitet im ZDF-Studio Peking.
