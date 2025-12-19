Update am Abend:Ukraine-Milliarden, viele Gesetze, vages Weiß - der Tag
von Thorsten Duin
"entweder heute Geld oder morgen Blut" - mit eindringlichen Worten hatte Polens Regierungschef Donald Tusk gefordert, die Ukraine weiter finanziell zu unterstützen. Und er bezog den Satz ausdrücklich auch auf Europa. Nach einer langen Nacht schließlich einigen sich die EU-Staats- und Regierungschefs auf einen zinslosen Kredit über 90 Milliarden Euro für Kiew. Der drohende Staatsbankrott: vorerst abgewendet.
Brüssel nimmt dafür gemeinsame Schulden auf, abgesichert über den EU-Haushalt. Mehrere EU-Länder hatten Bedenken gegen den ursprünglichen Vorschlag der EU-Kommission, das eingefrorene russische Vermögen zu nutzen. Dieses bleibt eingefroren. Die EU behält sich vor, es für die Rückzahlung des Kredits heranzuziehen, falls Russland für Kriegsschäden keine Entschädigung an die Ukraine leistet.
Ein guter Kompromiss? Tusk, der zuvor so eindringlich gemahnt hatte, lobt: Die Ukraine gehe nun mit "starken Argumenten" in die Verhandlungen mit Moskau. Kanzler Merz spricht von einem "großen Erfolg" - obwohl auch er lieber das festgesetzte russische Geld einsetzen wollte. Grünen-Chefin Franziska Brantner spricht im ZDF-Mittagsmagazin dagegen von einer vertanen Chance. "Europa ist einen Schritt weiter in die Bedeutungslosigkeit gegangen."
Ein "nicht ganz so guter Tag für Friedrich Merz", resümiert Brüssel-Korrespondent Ulf Röller. Klarer Gewinner aber sei der ukrainische Präsident Selenskyj, der sein Land die nächsten zwei Jahre lebensfähig halten könne. Und "ein bisschen" auch die EU, denn "am Ende hat es Europa hinbekommen".
Die EU-Milliardenhilfen für die Ukraine sind auch Thema in unserem Podcast Militär & Macht:
Bundesrat mit vollem Programm
Vorweihnachtlicher Schlussspurt im Bundesrat: Die Länderkammer ackert sich in ihrer letzten Sitzung des Jahres durch eine umfangreiche Tagesordnung. So kann das Rentenpaket der Bundesregierung in Kraft treten, auch billigt der Bundesrat den neuen Wehrdienst. Berufspendler und Gastronomie können sich über Steuererleichterungen freuen, Landwirte bekommen wieder die volle Steuervergünstigung für Agrardiesel. Und Lachgas ist künftig für Kinder und Jugendliche verboten. Die Beschlüsse im Überblick:
Schneeflöckchen an Weihnachten?
Wer auf eine extradicke Schneedecke zu Weihnachten hofft, jetzt nicht weiterlesen. Immerhin: Nach aktueller Datenlage könnte sich die Wetterlage "pünktlich zu den Festtagen ändern", erklärt ZDF-Meteorologin Katja Horneffer. Will heißen: "Die Chancen auf Schnee steigen - vorausgesetzt, aus den Wolken fällt Niederschlag". Große Mengen an Neuschnee erwartet die Expertin nicht. "Ein leichtes Schneeflöckeln pünktlich zu Heiligabend könnte aber durchaus möglich sein."
Weitere Schlagzeilen
- BND: Kanzleramt plant angeblich mehr Befugnisse
- TikTok: Teil-Verkauf von US-Geschäft angeblich besiegelt
- Kernfusion: Trump-Medienfirma will einsteigen
- Mette-Marit: Norwegens Kronprinzessin braucht neue Lunge
- Menschenhandel-Vorwürfe: Gladbach beendet Kooperation mit Wettanbieter
Der sportliche Abend
Borussia gegen Borussia: Zum Auftakt des letzten Bundesliga-Spieltags in diesem Jahr hofft Dortmund, sich mit einem Heimsieg im Prestigeduell gegen Mönchengladbach in die Winterpause zu verabschieden. In der Bundesliga ist der BVB seit sieben Spielen ungeschlagen, die Fohlen gewannen die letzten drei Gastspiele ohne ein einziges Gegentor. Anpfiff ist um 20:30 Uhr.
Nachrichten | Sport:Bundesliga
Vorweihnachtliches
Noch nicht genug Shoppingglitzer? Dann empfiehlt sich ein Blick nach Großbritannien. Weihnachtskommerz, das können sie dort. Londons ältester und größter Spielzeugladen etwa macht die Enthüllung der Weihnachtsdeko gleich zum Show-Event. Auch beim Kampf um den besten Weihnachtswerbespot werden keine Kosten gescheut und Top-Stars vor die Kamera geholt, wie Kollege Yacin Hehrlein berichtet:
Und nicht nur in Großbritannien gehört Whams "Last Christmas" schon fest zu den Weihnachtscharts. Wie sieht es musikalisch bei uns aus mit den Weihnachtsalben zum Fest? Eine Übersicht über beliebte Klassiker und aktuelle Empfehlungen hat Marcus Schönhoff zusammengestellt:
Gesagt
Jacques Tilly ist berühmt für seine ausdrucksstarken Mottowagen zum Düsseldorfer Rosenmontagszug. Aber offenbar geht es Moskau zu weit, wie der Bildhauer den russischen Präsidenten Wladimir Putin satirisch aufs Korn nimmt. Ein russisches Gericht leitet ein Strafverfahren gegen Tilly ein. Zu einer ersten Anhörung wird er - wenig überraschend - nicht in Moskau anwesend sein, kündigt aber an, in "irgendeiner Weise" vielleicht motivisch darauf zu reagieren.
Streaming-Tipps für den Feierabend
Übernachten bei Privatleuten, als persönlichere Alternative zum Hotel - mit dieser Idee ist Airbnb bekannt geworden. Aber wie viel "authentisches Reisen" steckt noch im Geschäft des Unternehmens? Die neue Folge der Wiso-Dokureihe Deals beleuchtet die Deals rund um Airbnb. (21 Minuten)
Die erfolgreiche Immobilienmaklerin Linda genießt ihr Leben in Helsinkis High Society - bis ihr Mann spurlos verschwindet und ihr einen Millionenberg an Schulden hinterlässt. Trotz Insolvenz versucht sie ihren Lebensstil weiter zu inszenieren. Die erste Staffel der Serie Queen of Fucking Everything. (sechs Folgen à ca. 55 Minuten)
