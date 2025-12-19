Update am Abend: Ukraine-Milliarden, viele Gesetze, vages Weiß

Guten Abend,

"entweder heute Geld oder morgen Blut" - mit eindringlichen Worten hatte Polens Regierungschef Donald Tusk gefordert, die Ukraine weiter finanziell zu unterstützen. Und er bezog den Satz ausdrücklich auch auf Europa. Nach einer langen Nacht schließlich einigen sich die EU-Staats- und Regierungschefs auf einen zinslosen Kredit über 90 Milliarden Euro für Kiew. Der drohende Staatsbankrott: vorerst abgewendet.

Brüssel nimmt dafür gemeinsame Schulden auf, abgesichert über den EU-Haushalt. Mehrere EU-Länder hatten Bedenken gegen den ursprünglichen Vorschlag der EU-Kommission, das eingefrorene russische Vermögen zu nutzen. Dieses bleibt eingefroren. Die EU behält sich vor, es für die Rückzahlung des Kredits heranzuziehen, falls Russland für Kriegsschäden keine Entschädigung an die Ukraine leistet.

Über das Thema berichtete unter anderem das Mittagsmagazin am 19.12.2025 ab 13 Uhr. 19.12.2025

Ein guter Kompromiss? Tusk, der zuvor so eindringlich gemahnt hatte, lobt: Die Ukraine gehe nun mit "starken Argumenten" in die Verhandlungen mit Moskau. Kanzler Merz spricht von einem "großen Erfolg" - obwohl auch er lieber das festgesetzte russische Geld einsetzen wollte. Grünen-Chefin Franziska Brantner spricht im ZDF-Mittagsmagazin dagegen von einer vertanen Chance. "Europa ist einen Schritt weiter in die Bedeutungslosigkeit gegangen."

Ein "nicht ganz so guter Tag für Friedrich Merz", resümiert Brüssel-Korrespondent Ulf Röller. Klarer Gewinner aber sei der ukrainische Präsident Selenskyj, der sein Land die nächsten zwei Jahre lebensfähig halten könne. Und "ein bisschen" auch die EU, denn "am Ende hat es Europa hinbekommen".

ZDF-Korrespondent Ulf Röller im Mittagsmagazin vom 19.12.2025 ab 13 Uhr. 19.12.2025 | 1:24 min

Die EU-Milliardenhilfen für die Ukraine sind auch Thema in unserem Podcast Militär & Macht:

Nachrichten | In eigener Sache : Militär & Macht - die Analyse von ZDFheute Hintergründig blicken wir mit Experten auf Militärpolitik, Verteidigungsstrategien und Machtverhältnisse.

Bundesrat mit vollem Programm

Vorweihnachtlicher Schlussspurt im Bundesrat: Die Länderkammer ackert sich in ihrer letzten Sitzung des Jahres durch eine umfangreiche Tagesordnung. So kann das Rentenpaket der Bundesregierung in Kraft treten, auch billigt der Bundesrat den neuen Wehrdienst. Berufspendler und Gastronomie können sich über Steuererleichterungen freuen, Landwirte bekommen wieder die volle Steuervergünstigung für Agrardiesel. Und Lachgas ist künftig für Kinder und Jugendliche verboten. Die Beschlüsse im Überblick:

Schneeflöckchen an Weihnachten?

Wer auf eine extradicke Schneedecke zu Weihnachten hofft, jetzt nicht weiterlesen. Immerhin: Nach aktueller Datenlage könnte sich die Wetterlage "pünktlich zu den Festtagen ändern", erklärt ZDF-Meteorologin Katja Horneffer. Will heißen: "Die Chancen auf Schnee steigen - vorausgesetzt, aus den Wolken fällt Niederschlag". Große Mengen an Neuschnee erwartet die Expertin nicht. "Ein leichtes Schneeflöckeln pünktlich zu Heiligabend könnte aber durchaus möglich sein."

ZDF-Meteorologin Katja Horneffer in der Sendung Volle Kanne am 19.12.2025 ab 9 Uhr. 19.12.2025 | 5:24 min

Weitere Schlagzeilen

Der sportliche Abend

Borussia gegen Borussia: Zum Auftakt des letzten Bundesliga-Spieltags in diesem Jahr hofft Dortmund, sich mit einem Heimsieg im Prestigeduell gegen Mönchengladbach in die Winterpause zu verabschieden. In der Bundesliga ist der BVB seit sieben Spielen ungeschlagen, die Fohlen gewannen die letzten drei Gastspiele ohne ein einziges Gegentor. Anpfiff ist um 20:30 Uhr.

Nachrichten | Sport : Bundesliga Aktuelle Nachrichten zu Teams, Spielen und Toren sowie Analysen zur aktuellen Saison der Fußball-Bundesliga. Alle News und Hintergründe zur Bundesliga in der Übersicht.

Vorweihnachtliches

Noch nicht genug Shoppingglitzer? Dann empfiehlt sich ein Blick nach Großbritannien. Weihnachtskommerz, das können sie dort. Londons ältester und größter Spielzeugladen etwa macht die Enthüllung der Weihnachtsdeko gleich zum Show-Event. Auch beim Kampf um den besten Weihnachtswerbespot werden keine Kosten gescheut und Top-Stars vor die Kamera geholt, wie Kollege Yacin Hehrlein berichtet:

Der Beitrag zum Thema aus der Sendung heute in Europa am 17.12.2025, 16:21 Uhr 17.12.2025 | 2:08 min

Und nicht nur in Großbritannien gehört Whams "Last Christmas" schon fest zu den Weihnachtscharts. Wie sieht es musikalisch bei uns aus mit den Weihnachtsalben zum Fest? Eine Übersicht über beliebte Klassiker und aktuelle Empfehlungen hat Marcus Schönhoff zusammengestellt:

Der Beitrag zum Thema lief am 11.12.2025, 10:15 Uhr, in der Sendung Volle Kanne 11.12.2025 | 3:39 min

Gesagt

Ich habe erst mal gegrinst von einem Ohr zum anderen, weil ich dachte: das sei erst mal ein Scherz! „ Jacques Tilly, Bildhauer

Jacques Tilly ist berühmt für seine ausdrucksstarken Mottowagen zum Düsseldorfer Rosenmontagszug. Aber offenbar geht es Moskau zu weit, wie der Bildhauer den russischen Präsidenten Wladimir Putin satirisch aufs Korn nimmt. Ein russisches Gericht leitet ein Strafverfahren gegen Tilly ein. Zu einer ersten Anhörung wird er - wenig überraschend - nicht in Moskau anwesend sein, kündigt aber an, in "irgendeiner Weise" vielleicht motivisch darauf zu reagieren.

Über das Thema berichtete ZDFheute Xpress am 19.12.2025, 13:31 Uhr 19.12.2025 | 1:34 min

Wenn Sie unser ZDFheute Update abonnieren möchten, können Sie das hier tun oder in Ihrer ZDFheute-App unter Meine News / Einstellungen / ZDFheute-Update-Abo.

Streaming-Tipps für den Feierabend

Übernachten bei Privatleuten, als persönlichere Alternative zum Hotel - mit dieser Idee ist Airbnb bekannt geworden. Aber wie viel "authentisches Reisen" steckt noch im Geschäft des Unternehmens? Die neue Folge der Wiso-Dokureihe Deals beleuchtet die Deals rund um Airbnb. (21 Minuten)

15.12.2025 | 20:04 min

Die erfolgreiche Immobilienmaklerin Linda genießt ihr Leben in Helsinkis High Society - bis ihr Mann spurlos verschwindet und ihr einen Millionenberg an Schulden hinterlässt. Trotz Insolvenz versucht sie ihren Lebensstil weiter zu inszenieren. Die erste Staffel der Serie Queen of Fucking Everything. (sechs Folgen à ca. 55 Minuten)

12.12.2025 | 55:06 min

Genießen Sie Ihren Abend!

Thorsten Duin und das gesamte ZDFheute-Team