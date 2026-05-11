Update am Abend: SpaceX, WM-Start & Abschied von Hockney

Guten Abend,

von der Tiefsee bis ins All jagt eine Nachricht die nächste. Am Golf droht die US-Iran-Krise zu eskalieren, während in der EU die Asylreform greift. Parallel feiert SpaceX ein Rekord-Börsenfeuerwerk und die Fußball-WM ist gestartet. Wer bei so viel Trubel schon an den Ruhestand denkt, erfährt bei uns, wie sich Rentenabschläge per Sonderzahlung ausgleichen lassen. Derweil trauert die Kunstwelt um den britischen Maler David Hockney.

Mega-Börsengang: Lohnt sich jetzt der Einstieg bei SpaceX?

Die News: Elon Musks SpaceX feiert an der Wall Street den größten Börsengang der Geschichte. Musk dürfte damit auf dem Papier zum weltweit ersten Billionär werden.

Elon Musks SpaceX feiert an der Wall Street den größten Börsengang der Geschichte. Musk dürfte damit auf dem Papier zum weltweit ersten Billionär werden. Das steckt dahinter: SpaceX bricht den alten Rekord von Saudi Aramco. Anleger investieren trotz aktueller Milliardenverluste voll in die Zukunft. Während die Entwicklung der "Starship"-Rakete gigantische Summen verschlingt, bringt das Satelliten-Internet Starlink bereits verlässliche Erlöse.

SpaceX bricht den alten Rekord von Saudi Aramco. Anleger investieren trotz aktueller Milliardenverluste voll in die Zukunft. Während die Entwicklung der "Starship"-Rakete gigantische Summen verschlingt, bringt das Satelliten-Internet Starlink bereits verlässliche Erlöse. Warum das jeden angeht: Der Mega-Börsengang saugt so viel Kapital ab, dass andere Tech-Aktien unter Druck geraten könnten. Kleinanleger bekamen zwar 30 Prozent der Aktien, doch das Investment bleibt hochriskant. Musk behält zudem über 80 Prozent der Stimmrechte und damit die absolute Kontrolle.

Der Mega-Börsengang saugt so viel Kapital ab, dass andere Tech-Aktien unter Druck geraten könnten. Kleinanleger bekamen zwar 30 Prozent der Aktien, doch das Investment bleibt hochriskant. Musk behält zudem über 80 Prozent der Stimmrechte und damit die absolute Kontrolle. Die Stimme: Finanzexperte Jay Woods warnt Kleinanleger vor blindem Hype: "In der Vergangenheit waren diese Anleger besonders gefährdet, wenn sich der Wind gedreht hat. Ich denke, dass es zu einem späteren Zeitpunkt bessere Chancen für einen Einstieg geben wird."

ZDFheute Xpress, 12.06.2026, 08:11 Uhr 12.06.2026 | 0:24 min

Kunstwelt trauert: Jahrhundert-Maler David Hockney ist tot

Das ist passiert: Der legendäre britische Maler David Hockney ist kurz vor seinem 89. Geburtstag gestorben. Er galt als einer der einflussreichsten europäischen Künstler der Gegenwart.

Der legendäre britische Maler David Hockney ist kurz vor seinem 89. Geburtstag gestorben. Er galt als einer der einflussreichsten europäischen Künstler der Gegenwart. Der Hintergrund: Berühmt wurde Hockney vor allem durch seine farbenfrohen Swimmingpool-Gemälde aus Kalifornien. 2018 brach er mit dem 90-Millionen-Dollar-Verkauf von "Pool With Two Artists" den Auktionsrekord für einen lebenden Künstler.

Berühmt wurde Hockney vor allem durch seine farbenfrohen Swimmingpool-Gemälde aus Kalifornien. 2018 brach er mit dem 90-Millionen-Dollar-Verkauf von "Pool With Two Artists" den Auktionsrekord für einen lebenden Künstler. Darum ist es wichtig: Hockney prägte die Kunstwelt über Jahrzehnte und lebte schon früh offen schwul, als Homosexualität in seiner Heimat noch illegal war. Er hinterlässt ein gewaltiges Werk voller Licht und Lebensfreude.

Hockney prägte die Kunstwelt über Jahrzehnte und lebte schon früh offen schwul, als Homosexualität in seiner Heimat noch illegal war. Er hinterlässt ein gewaltiges Werk voller Licht und Lebensfreude. Das sagt sein Publizist: Er würdigt Hockneys bleibendes Vermächtnis. Dieses spiegele seine fundamentale Lebensfreude, seinen ausgeprägten Humor, immense Großzügigkeit und eine unerschöpfliche Neugierde wider.

Der britische Maler David Hockney ist im Alter von 88 Jahren in seiner Londoner Wohnung gestorben. Er galt als einer der einflussreichsten europäischen Künstler der Gegenwart. 12.06.2026 | 1:27 min

Asylreform in Kraft: Fallen jetzt die Grenzkontrollen?

Die Lage: Das neue EU-Asylsystem (GEAS) ist offiziell in Kraft getreten. Bundesinnenminister Dobrindt lobt die Reform als historischen Durchbruch für eine geordnete Migration und schnellere Verfahren.

Das neue EU-Asylsystem (GEAS) ist offiziell in Kraft getreten. Bundesinnenminister Dobrindt lobt die Reform als historischen Durchbruch für eine geordnete Migration und schnellere Verfahren. Die Vorgeschichte: Die EU-Staaten hatten zwei Jahre Zeit für die Umsetzung, die jedoch noch nicht überall fertig ist. Geplant sind härtere Außengrenzen, Schnell-Checks, Fingerabdruck-Datenbanken und Grenzlager für Geflüchtete.

Die EU-Staaten hatten zwei Jahre Zeit für die Umsetzung, die jedoch noch nicht überall fertig ist. Geplant sind härtere Außengrenzen, Schnell-Checks, Fingerabdruck-Datenbanken und Grenzlager für Geflüchtete. Die Relevanz: Es ist die größte Reform des EU-Asylrechts seit Jahren. Funktioniert das System, könnten die aktuellen deutschen Grenzkontrollen schrittweise enden. Menschenrechtler warnen dagegen vor haftähnlichen Zuständen.

Es ist die größte Reform des EU-Asylrechts seit Jahren. Funktioniert das System, könnten die aktuellen deutschen Grenzkontrollen schrittweise enden. Menschenrechtler warnen dagegen vor haftähnlichen Zuständen. Die Stimme: Bundesinnenminister Dobrindt weist die Kritik an harten Lagern zurück. Er betont, es gehe meist um alleinreisende Männer. Die Reform bringe endlich wieder eine faire Lastenverteilung nach Europa.

ZDF-Morgenmagazin, 12.06.2026, ab 05:30 Uhr 12.06.2026 | 5:42 min

Drama um Buckelwal Timmy: Er lebte nur noch fünf Tage

Die News: Der im Mai befreite Buckelwal "Timmy" überlebte seine Rettung kaum. Neue Senderdaten belegen, dass das Tier nur vier bis fünf Tage nach der Aussetzung in der Nordsee verendete.

Der im Mai befreite Buckelwal "Timmy" überlebte seine Rettung kaum. Neue Senderdaten belegen, dass das Tier nur vier bis fünf Tage nach der Aussetzung in der Nordsee verendete. Das steckt dahinter: Der geschwächte Wal wurde von einer Privatinitiative per Lastkahn in die Nordsee transportiert. Ein Sender zeichnete auf, dass Timmy danach sofort wieder 215 Kilometer zurück Richtung Ostsee schwamm. Wenig später trieb der Kadaver vor Dänemark.

Der geschwächte Wal wurde von einer Privatinitiative per Lastkahn in die Nordsee transportiert. Ein Sender zeichnete auf, dass Timmy danach sofort wieder 215 Kilometer zurück Richtung Ostsee schwamm. Wenig später trieb der Kadaver vor Dänemark. Warum das jeden angeht: Die Tragödie entfacht heftigen Streit über private Tierrettungen. Während der Fall nun die Justiz beschäftigt, werden Timmys Reste in Dänemark zu Biodiesel verwertet.

Die Tragödie entfacht heftigen Streit über private Tierrettungen. Während der Fall nun die Justiz beschäftigt, werden Timmys Reste in Dänemark zu Biodiesel verwertet. Klartext: Umweltminister Till Backhaus (SPD) zeigte sich sichtlich bewegt über das traurige und schnelle Ende des Dramas: "Er hat die Chance nicht nutzen können."

ZDFheute live, 12.06.2026, 14:00 Uhr 12.06.2026 | 79:44 min

CSD-Fahne abgelehnt: Klöckner attackiert ihre Kritiker

Die News: Bundestagspräsidentin Klöckner lehnt die Regenbogenfahne auf dem Reichstag zum Berliner CSD erneut ab. Kritikern, die ihr deshalb Homophobie vorwerfen, wirft Klöckner fehlende "intellektuelle Tiefe" vor.

Bundestagspräsidentin Klöckner lehnt die Regenbogenfahne auf dem Reichstag zum Berliner CSD erneut ab. Kritikern, die ihr deshalb Homophobie vorwerfen, wirft Klöckner fehlende "intellektuelle Tiefe" vor. Der Kontext: Klöckner ließ die Flagge bereits am 17. Mai wehen. Sie betont, dass es CSDs in ganz Deutschland gibt, nicht nur in Berlin. Zudem verteidigte Kanzler Merz sie: Der Bundestag sei "kein Zirkuszelt".

Klöckner ließ die Flagge bereits am 17. Mai wehen. Sie betont, dass es CSDs in ganz Deutschland gibt, nicht nur in Berlin. Zudem verteidigte Kanzler Merz sie: Der Bundestag sei "kein Zirkuszelt". Das Problem: Die Debatte zeigt den harten Streit um LGBTQ-Symbole. Klöckner gerät von zwei Seiten unter Druck: Queer-Verbände attackieren das CSD-Flaggenverbot, während die AfD schon das Hissen im Mai anfeindete.

Die Debatte zeigt den harten Streit um LGBTQ-Symbole. Klöckner gerät von zwei Seiten unter Druck: Queer-Verbände attackieren das CSD-Flaggenverbot, während die AfD schon das Hissen im Mai anfeindete. Klartext: Klöckner kritisiert, dass viele Gruppen keine andere Meinung akzeptieren. Tue man nicht zu 100 Prozent, was gefordert wird, komme sofort die "große Keule", man sei queerfeindlich.

Experte zur Golf-Krise: "Wie eine Kneipenschlägerei"

Das ist passiert: Die USA und Iran greifen sich gegenseitig an. Und das, obwohl US-Präsident Trump auf ein baldiges Abkommen hofft. Geplante US-Militärschläge sagte er kurzfristig wieder ab.

Die USA und Iran greifen sich gegenseitig an. Und das, obwohl US-Präsident Trump auf ein baldiges Abkommen hofft. Geplante US-Militärschläge sagte er kurzfristig wieder ab. Das ist der Hintergrund: Die Straße von Hormus ist eine der wichtigsten Schifffahrtsrouten für Öl weltweit. Die Sicherheit dort ist seit Wochen angespannt. Mehrere Staaten, darunter auch europäische Länder, beraten über mögliche Schutzmissionen.

Die Straße von Hormus ist eine der wichtigsten Schifffahrtsrouten für Öl weltweit. Die Sicherheit dort ist seit Wochen angespannt. Mehrere Staaten, darunter auch europäische Länder, beraten über mögliche Schutzmissionen. Darum ist das wichtig: Die Lage bleibt extrem gefährlich. Ohne klare Ziele droht die Gewalt völlig zu eskalieren. Europa kann den Konflikt nicht stoppen.

Die Lage bleibt extrem gefährlich. Ohne klare Ziele droht die Gewalt völlig zu eskalieren. Europa kann den Konflikt nicht stoppen. Das sagt der Experte: Der Politologe Thomas Jäger kritisiert beide Seiten deutlich: Für ihn wirkt der Konflikt "komplett planlos" und eher wie eine "Kneipenschlägerei" als internationale Politik.

Experte Thomas Jäger erklärt, warum Europa kaum Einfluss hat - und kritisiert den Konflikt als ziellos. 12.06.2026 | 5:22 min

Weitere News-Updates zur Lage und zu Reaktionen erhalten Sie jederzeit auch in unserem Liveblog zum Angriff auf Iran. Alle Berichte rund um Iran finden Sie auf unserer Themenseite.

Früher in Rente gehen? So kaufen Sie Rentenpunkte

Die Lage: Früher in Rente gehen kostet Geld. Die Rentenversicherung bietet Versicherten ab 50 Jahren daher den Kauf zusätzlicher Rentenpunkte an. Damit lassen sich Abschläge gezielt ausgleichen und die spätere Rente dauerhaft erhöhen.

Früher in Rente gehen kostet Geld. Die Rentenversicherung bietet Versicherten ab 50 Jahren daher den Kauf zusätzlicher Rentenpunkte an. Damit lassen sich Abschläge gezielt ausgleichen und die spätere Rente dauerhaft erhöhen. Das steckt dahinter: Rentenpunkte bestimmen die Rentenhöhe. Wer drei Jahre früher in Rente will, muss für den vollen Ausgleich bei 1.600 Euro Bruttorente fast 46.000 Euro einzahlen. Diese Sonderzahlungen lassen sich jedoch zu 100 Prozent steuerlich absetzen.

Rentenpunkte bestimmen die Rentenhöhe. Wer drei Jahre früher in Rente will, muss für den vollen Ausgleich bei 1.600 Euro Bruttorente fast 46.000 Euro einzahlen. Diese Sonderzahlungen lassen sich jedoch zu 100 Prozent steuerlich absetzen. Warum das jeden angeht: Die Einzahlung ist sicher und garantiert eine lebenslange Rente. Experten raten Geringverdienern mangels Kapital jedoch ab. Für Menschen unter 50 Jahren sind private Alternativen wie ETFs meist die lukrativere Vorsorge-Variante.

Die Einzahlung ist sicher und garantiert eine lebenslange Rente. Experten raten Geringverdienern mangels Kapital jedoch ab. Für Menschen unter 50 Jahren sind private Alternativen wie ETFs meist die lukrativere Vorsorge-Variante. Auf den Punkt: Rentenberaterin Afrodite Hartorian betont das Langlebigkeitsrisiko: "Ein ETF-Depot kann Vermögen aufbauen, garantiert aber keine lebenslange Auszahlung. Wer sehr alt wird, muss selbst sicherstellen, dass das Kapital ausreicht."

ZDFheute Xpress, 12.06.2026, 15:28 Uhr 12.06.2026 | 0:55 min

Digital unabhängiger werden - in nur fünf Schritten

Vom E-Mail-Konto bis zur Cloud: So gewinnen Sie in wenigen einfachen Schritten die volle Kontrolle über Ihre Daten zurück:

WISO-Sendung, 08.06.2026, 19:25 Uhr 08.06.2026 | 8:07 min

Fußball-WM 2026

Jiménez: Vom Schädelbruch zum Tordebüt bei der WM: Raúl Jiménez köpft im WM-Eröffnungsspiel ein Tor - und die Tränen schießen ihm in die Augen. Der Grund für den Gefühlsausbruch liegt etliche Jahre zurück.

Raúl Jiménez köpft im WM-Eröffnungsspiel ein Tor - und die Tränen schießen ihm in die Augen. Der Grund für den Gefühlsausbruch liegt etliche Jahre zurück. Alles zur WM auch im Newsletter: Fußball-WM: Das ist in der Nacht passiert und das steht heute an.

Bisher standen immer die Startelf-Spieler beider Teams auf dem Rasen und sangen die Nationalhymne. Bei der WM ist das anders. Alle Kaderspieler versammeln sich zur Hymne auf dem Rasen.

sportstudio, 12.06.2026, 08:49 Uhr 12.06.2026 | 0:12 min

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12.06.2026 | 0:56 min

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Rezept des Tages: Frittierte Zanderfilets mit süß-saurer Sauce

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Der Panade des Zanders verleiht Mario Kotaska eine leichte Wasabi-Schärfe und die selbst gemachte süß-saure Soße strotzt nur so von asiatischen Aromen wie Ingwer, Koriander, Ananas und Paprika. Das Rezept zum Download.

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