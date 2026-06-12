Warum Jimenez' Tor im WM-Eröffnungsspiel ein ganz besonders ist

Raúl Jiménez köpft im WM-Eröffnungsspiel ein Tor - und die Tränen schießen ihm in die Augen. Der Grund für den Gefühlsausbruch liegt etliche Jahre zurück.

Die WM ist offiziell eröffnet - und beginnt direkt mit einem Fest für Co-Gastgeber Mexiko. Die Südamerikaner schlagen Südafrika zum Auftakt. 11.06.2026 | 8:44 min

Es passierte im November 2020. Bei einem Zweikampf mit David Luiz vom FC Arsenal verletzte sich der mexikanische Stürmer Raúl Jiménez, der damals bei Wolverhampton Wanderers spielte, schwer am Kopf.

So schwer, dass sein Leben auf dem Spiel stand. Jiménez hatte einen Schädelbruch und Verletzungen am Gehirn erlitten. Er musste notoperiert werden. Lebensgefahr.

Im August 2021 feierte Jiménez sein Comeback, seitdem spielt er mit einem Stirnband, das dank einer Polsterung an der rechten Seite seine Narbe schützt.

Vierte WM, erstes Tor für Jiménez

2022 war er wie 2014 und 2018 für Mexiko bei der WM dabei. Ein Tor gelang ihm nicht. Im Eröffnungsspiel dieser WM gegen Südafrika am 11. Juni 2026 war es so weit. Mit einem Kopfball machte Jiménez das 2:0 gegen Südafrika und die ersten drei Punkte klar für den WM-Mitgastgeber.

Beim Jubel danach waren die Tränen in seinen Augen nicht zu übersehen. "Raúl Jiménez’ Karriere stand 2020 kurz vor dem Aus - ebenso wie sein Leben", schrieb die "El País" mal über ihn. "Es sah so aus, als würde seine Karriere nach drei WM-Teilnahmen ohne Torerfolg ausklingen, doch dieses Feuer trieb ihn an, weiterzukämpfen."

Das zweite Tor 11.06.2026 | 396:42 min

Jiménez widmet Tor dem verstorbenen Vater

Im Aztekenstadion, das schon so viele ergreifende Fußball-Momente erlebte, schrie Jiménez seine Torfreude heraus. "Ich bin sehr glücklich und freue mich, diesen Traum leben und hier stehen zu dürfen", sagte er nach dem Spiel.

Sein Tor widmete Jiménez laut mexikanischen Medien seinem Vater. Der war im Alter von 62 Jahren im März gestorben.

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Quelle: dpa