Fußball-WM: Mexiko bejubelt Auftaktsieg gegen Südafrika

Mexiko hat einen gelungenen Start in die Fußball-Weltmeisterschaft hingelegt. Im Aztekenstadion setzte sich der Co-Gastgeber im Eröffnungsspiel gegen Südafrika durch.

Die WM ist offiziell eröffnet - und beginnt direkt mit einem Fest für Co-Gastgeber Mexiko. Die Südamerikaner schlagen Südafrika zum Auftakt. 11.06.2026 | 8:44 min

Co-Gastgeber Mexiko hat das Auftaktspiel der Fußball-WM 2026 gewonnen. Gegen Südafrika siegte die "Tri" ebenso verdient wie unangefochten mit 2:0 (1:0). Julian Quinones (9.) und Raul Jimenez (67.) besorgten die Tore für die Nordamerikaner. Gleich drei Spieler mussten vorzeitig vom Feld: Die Südafrikaner Yaya Sithole (49.) und Themba Zwane (84.) sowie Mexikos Cesar Montes (90.+2) sahen die Rote Karte.

Ich bin sehr glücklich und emotional, denn ich habe das erste Tor geschossen. „ Julian Quinones

Mexiko Durchschnitt, Südafrika schwach

Den Mexikanern genügte eine durchschnittliche Leistung für die drei Punkte. Südafrika war einfach zu schwach, um aus dieser Partie etwas mitzunehmen. Die Elf von Trainer Hugo Broos wirkte im Vergleich geradezu hölzern, die schwerfälligen Angriffsbemühungen entfachten kaum ernsthafte Gefahr für den Gegner. Mexiko bot zwar auch keine überragende Vorstellung, wirkte im Vergleich aber wesentlich kombinationsfreudiger und beweglicher.

Das Auftaktspiel der Fußball-WM im Relive. 11.06.2026

Zu allem Überfluss leisteten sich die extrem defensiv gestaffelten Südafrikaner grobe Patzer. In der 9. Minute bekam Sithole ein Zuspiel seines Keepers Ronwen Williams nicht unter Kontrolle. Erik Lira gewann den folgenden Zweikampf, Julian Quinones schnappte sich den Ball und verwandelte aus 16 Metern zum 1:0.

Fidalgo lässt das 2:0 liegen

Südafrika kam in der Anfangsphase kaum über die Mittellinie - es sei denn, mit langen, ungenauen Schlägen, die Mexiko vor keine Probleme stellten. Allerdings ließen sich die Nordamerikaner von der Spielweise ihres Auftaktgegners ein wenig einlullen. Das Spiel verflachte zunehmend.

Erst kurz vor dem Seitenwechsel zogen die Mexikaner das Tempo nochmal an. Williams rettete gegen Raul Jimenez (42.), wenig später setzte Quinones den Ball an den Pfosten.

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Kurz nach der Pause hatte Alvaro Fidalgo das 2:0 auf dem Fuß, als ihm Williams den Ball völlig unbedrängt in den Fuß spielte. Die Chance verpuffte aber. In der 56. Minute avancierte Sithole endgültig zum Pechvogel des WM-Auftakts: Nach einer Notbremse gegen Brian Gutierrez sah der Südafrikaner völlig zu Recht die Rote Karte vom brasilianischen Schiedsrichter Wilton Sampaio.

Zuschauer murren - Jimenez trifft

Angesichts der Schwäche des Gegners, des Heimvorteils und der eigenen Überzahl war es allerdings über weite Strecken durchaus dürftig, was die Mexikaner zeigten. Die über 80.000 Zuschauer im legendären Aztekenstadion quittierten die Vorstellung ihrer Elf mit zunehmendem Murren. Das Team zeigte darauf eine Reaktion: Jimenez köpfte eine exzellente Flanke von Roberto Alvarado zum 2:0 (67.) ein. Dieses Mal traf Williams keine Schuld.

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Damit war die Partie endgültig entschieden, auch wenn sie für Südafrika noch einen Tiefschlag parat hielt: Zwane griff Alvarado ins Gesicht, Referee Sampaio entschied nach Ansicht der Videobilder auf eine Tätlichkeit (84.). Für die dritte und letzte Rote Karte brauchte Sampaio den VAR nicht: Montes musste nach in der Nachspielzeit nach einer Notbremse gegen Khuliso Mudau vom Platz.

Diesem Wermutstropfen zum Trotz geriet der Abpfiff zum Startschuss für die mexikanischen Jubelfeiern. Um ihr selbstgestecktes Ziel zu erreichen - endlich einmal über das Viertelfinale hinauskommen - werden sich die Mexikaner aber erheblich steigern müssen. Und Südafrika dürfte es in dieser Form schwer haben, gegen die übrigen Gegner in Gruppe A, Südkorea und Tschechien, Punkte einzufahren.

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