Die Bundestagsabgeordnete Franziska Hoppermann soll neue CDU-Generalsekretärin werden. Die Hamburgerin folgt auf Carsten Linnemann, der neuer Gesundheitsminister werden soll.

Merz baut sein Team um: Auf CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann soll nach ZDF-Informationen die Abgeordnete Franziska Hoppermann folgen. ZDFheute live zeigt die Pressekonferenz mit Merz. 27.07.2026

Das Personalkarussell bei der CDU dreht sich weiter. Jetzt soll die CDU-Schatzmeisterin und Bundestagsabgeordnete Franziska Hoppermann neue Generalsekretärin der Partei werden, wie ZDFheute aus Parteikreisen erfuhr. Sie folgt damit auf Carsten Linnemann (CDU), der als neuer Gesundheitsminister nominiert wurde.

Die 44-jährige Hamburgerin leitet aktuell als Obfrau die Unionsfraktion im Digitalausschuss und ist zudem Mitglied in der Arbeitnehmergruppe der CDU im Bundestag. Intern wird sie eher dem linken Flügel der Partei zugerechnet. Nach Angela Merkel und Annegret Kramp-Karrenbauer wird Hoppermann die dritte Frau im Amt der CDU-Generalsekretärin.

Bereits 2021 als Generalsekretärin vorgesehen

Für Hoppermann ist es nicht das erste Mal, dass sie mit dem Amt in Berührung kommt. 2021 kandidierte die damals frisch in den Bundestag eingezogene Hamburgerin im Team von Norbert Röttgen (CDU) gegen Friedrich Merz (CDU) um den Parteivorsitz.

Hätte Röttgen sich damals durchgesetzt, wäre Hoppermann Generalsekretärin geworden. Am Ende gewann Merz, Generalsekretärin wird die Digitalpolitikerin jetzt trotzdem - unter dem ehemaligen Kontrahenten Merz.

Laut ZDF-Korrespondentin Ines Trams wollte Bundeskanzler Merz mit der Kabinettsumbildung "neuen Schwung" in die Regierung bringen. Der Anfang wurde allerdings "verstolpert". 27.07.2026 | 1:02 min

Unterstützung vom Arbeitnehmerflügel

Unterstützung bekommt Hoppermann aus dem Arbeitnehmerflügel der Partei, der Christlich-Demokratischen Arbeitnehmerschaft (CDA). Die CDU könne sich "auf die neue Generalsekretärin freuen", sagte der CDA-Chef Dennis Radtke gegenüber der Nachrichtenagentur AFP.

Sie habe "eine gute Chance, die Kommunikation der Partei zu verändern und die inhaltliche Engführung zu durchbrechen". Radtke hatte CDU-Chef und Bundeskanzler Merz in den vergangenen Monaten mehrfach öffentlich als zu wirtschaftsfreundlich kritisiert.

Erste Bewährungsprobe steht bevor

Viel Eingewöhnungszeit wird Hoppermann nicht bekommen. Bereits in knapp sechs Wochen steht die Landtagswahl in Sachsen-Anhalt an, bei der die CDU nach aktuellen Umfragen mit heftigen Verlusten rechnen muss, während die AfD sogar auf eine absolute Mehrheit hofft.

Ihre Aufgabe als Generalsekretärin wird es sein, die Partei während dieser turbulenten Zeit zu managen und dem Parteichef Merz den Rücken freizuhalten. Zudem übernimmt Hoppermann ein Amt, das deutlich mehr in der Öffentlichkeit steht als ihre bisherigen Aufgaben.

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Quelle: ZDF