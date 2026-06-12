Fußball-WM: Das ist in der Nacht passiert und das steht heute an

Die größte WM aller Zeiten ist gestartet: Mexiko gewinnt das Eröffnungsspiel, heute steigt Kanada ins Turnier ein. Alle Ergebnisse, Highlights und Termine im Überblick.

Das ist in der WM-Nacht passiert und das steht heute an

sportstudio live: FIFA Fußball-WM 2026 Quelle: ZDF/motor

Liebe Fußball-Fans,

die größte WM der Fußball-Geschichte ist gestartet: Co-Gastgeber Mexiko hat sein Eröffnungsspiel 2:0 (1:0) gegen Südafrika gewonnen und ist damit ein perfekter Auftakt in die Fußball-Weltmeisterschaft 2026 gelungen.

Der Überblick über die WM-Nacht und was euch heute noch erwartet:

Auftakt geglückt! Fußball-WM-Gastgeber Mexiko startet mit drei Punkten ins Turnier. In einem, in Teilen, wilden Spiel gegen Südafrika fallen zwei Tore und es gibt drei Platzverweise. 12.06.2026 | 2:05 min

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Das ist in der Nacht passiert

Mexiko hat einen gelungenen Start in die Heim-WM hingelegt. Im Aztekenstadion setzte sich der Co-Gastgeber im Eröffnungsspiel gegen Südafrika durch.

Die WM ist offiziell eröffnet - und beginnt direkt mit einem Fest für Co-Gastgeber Mexiko. Die Südamerikaner schlagen Südafrika zum Auftakt. 11.06.2026 | 8:44 min

Südkorea hat zum WM-Start gegen Tschechien einen Rückstand gedreht und ist dank großer Moral erfolgreich ins Turnier gestartet. In-beom Hwang und Hyeon-gyu Oh trafen für den zweimaligen Asienmeister.

Südkorea hat zum WM-Start gegen Tschechien einen Rückstand gedreht und ist dank großer Moral mit einem Sieg ins Turnier gestartet. Tschechiens Rückkehr auf die WM-Bühne nach 20 Jahren misslingt. 12.06.2026 | 8:01 min

Schlagzeilen

Diese Spiele stehen an

Nach Mexiko steigt heute auch Gastgeber Kanada ins XXL-Turnier ein. Bei der Eröffnungsfeier in Toronto treten unter anderem Michael Bublé und Alessia Cara auf. Beim dritten WM-Auftritt nach 1986 und 2022 wollen die Nordamerikaner erstmals die Vorrunde überstehen. Auf Bayern-Star Alphonso Davies müssen die Kanadier wegen einer Oberschenkelverletzung verzichten.

Bosnien-Herzegowina setzt bei seiner zweiten WM-Teilnahme auf den erfahrenen Kapitän Edin Džeko. Das Team von Sergej Barbarez überraschte mit dem Playoff-Sieg gegen Italien und peilt erstmals die K.o.-Phase an.

Den Amerikanern gehört als drittem Gastgeber die Bühne. Gegen Paraguay würde ein Sieg die noch mäßige Euphorie im Land womöglich etwas befeuern. Gleichwohl wollen auch die Südamerikaner bei ihrer ersten Teilnahme seit 2010 einen guten Start erwischen. Mit Mauricio Pochettino und Alfaro Gustavo kommt es zum Trainerduell zweier Argentinier.

13. Juni, 3:00 Uhr: USA - Paraguay (Magenta) und im ZDF-Liveticker

Was passiert sonst noch?

Der Countdown zum DFB-Spiel läuft: Im deutschen Quartier in Winston-Salem stehen noch einmal Training und Pressekonferenz an, bevor es am Tag danach zur Auftaktpartie gegen Curaçao (Sonntag, 19.00 Uhr, ARD) nach Houston geht.

Hingucker der Nacht

Neues Ritual zum WM-Start: Statt nur der Startelf versammeln sich beim Eröffnungsspiel Mexiko gegen Südafrika alle 52 Kaderspieler zur Hymne auf dem Rasen. Aber schaut selbst:

Neues Ritual zum WM-Start: Statt nur der Startelf versammeln sich beim Eröffnungsspiel Mexiko gegen Südafrika alle 52 Kaderspieler zur Hymne auf dem Rasen. 12.06.2026 | 0:12 min

Sportliche Grüße von der

ZDFsportstudio-Redaktion

Quelle: ZDF