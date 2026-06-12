Fußball-WM: Das ist in der Nacht passiert und das steht heute an

Newsletter zur Fußball-WM:Das ist in der WM-Nacht passiert und das steht heute an
Die größte WM aller Zeiten ist gestartet: Mexiko gewinnt das Eröffnungsspiel, heute steigt Kanada ins Turnier ein. Alle Ergebnisse, Highlights und Termine im Überblick.
Liebe Fußball-Fans,
die größte WM der Fußball-Geschichte ist gestartet: Co-Gastgeber Mexiko hat sein Eröffnungsspiel 2:0 (1:0) gegen Südafrika gewonnen und ist damit ein perfekter Auftakt in die Fußball-Weltmeisterschaft 2026 gelungen.
Der Überblick über die WM-Nacht und was euch heute noch erwartet:
ZDFsportstudio Update:Dein Newsletter zur Fußball-WM 2026Alle Highlights der WM-Spiele aus der Nacht, Updates zum DFB-Team und die wichtigsten Nachrichten zur Fußball-WM 2026 – kompakt und aktuell. Jetzt abonnieren!
Das ist in der Nacht passiert
Mexiko hat einen gelungenen Start in die Heim-WM hingelegt. Im Aztekenstadion setzte sich der Co-Gastgeber im Eröffnungsspiel gegen Südafrika durch.
Südkorea hat zum WM-Start gegen Tschechien einen Rückstand gedreht und ist dank großer Moral erfolgreich ins Turnier gestartet. In-beom Hwang und Hyeon-gyu Oh trafen für den zweimaligen Asienmeister.
Schlagzeilen
Diese Spiele stehen an
Nach Mexiko steigt heute auch Gastgeber Kanada ins XXL-Turnier ein. Bei der Eröffnungsfeier in Toronto treten unter anderem Michael Bublé und Alessia Cara auf. Beim dritten WM-Auftritt nach 1986 und 2022 wollen die Nordamerikaner erstmals die Vorrunde überstehen. Auf Bayern-Star Alphonso Davies müssen die Kanadier wegen einer Oberschenkelverletzung verzichten.
Bosnien-Herzegowina setzt bei seiner zweiten WM-Teilnahme auf den erfahrenen Kapitän Edin Džeko. Das Team von Sergej Barbarez überraschte mit dem Playoff-Sieg gegen Italien und peilt erstmals die K.o.-Phase an.
- Wer spielt eigentlich wann und gegen wen? Den kompletten WM-Spielplan und alle Ergebnisse findet ihr hier.
- Alle WM-Livestreams im Überblick
Den Amerikanern gehört als drittem Gastgeber die Bühne. Gegen Paraguay würde ein Sieg die noch mäßige Euphorie im Land womöglich etwas befeuern. Gleichwohl wollen auch die Südamerikaner bei ihrer ersten Teilnahme seit 2010 einen guten Start erwischen. Mit Mauricio Pochettino und Alfaro Gustavo kommt es zum Trainerduell zweier Argentinier.
- 13. Juni, 3:00 Uhr: USA - Paraguay (Magenta) und im ZDF-Liveticker
Was passiert sonst noch?
Der Countdown zum DFB-Spiel läuft: Im deutschen Quartier in Winston-Salem stehen noch einmal Training und Pressekonferenz an, bevor es am Tag danach zur Auftaktpartie gegen Curaçao (Sonntag, 19.00 Uhr, ARD) nach Houston geht.
Hingucker der Nacht
Neues Ritual zum WM-Start: Statt nur der Startelf versammeln sich beim Eröffnungsspiel Mexiko gegen Südafrika alle 52 Kaderspieler zur Hymne auf dem Rasen. Aber schaut selbst:
Sportliche Grüße von der
ZDFsportstudio-Redaktion
- Alle Spiele und Tore der Fußball-WM kurz nach Abpfiff
- Ausgewählte Livestreams der WM-Topspiele
- Hintergründe und Dokumentationen rund um die Fußball-WM 2026
- WM-Spielplan mit allen Partien, Gruppen und Anstoßzeiten