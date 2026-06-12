Türkei, Norwegen, Japan: Das sind die WM-Geheimfavoriten

Frankreich, England, Spanien: Die Favoriten für den WM-Titel sind offensichtlich. Aber welche Teams können überraschen? Die Türkei, Norwegen und Japan sollte man im Blick behalten.

Die Türkei zählt bei der Fußball-WM zu den Geheimfavoriten Quelle: dpa

Schaut man sich die Favoriten für die WM an, tummeln sich darunter die altbekannten Namen: Der amtierende Weltmeister Argentinien, die starbesetzten Nationen Frankreich und England, Rekordweltmeister Brasilien und Europameister Spanien. Im engsten Favoritenkreis sucht man das deutsche Team vergebens, ein echter Außenseiter ist die DFB-Elf aber auch nicht.

Zu groß ist die Historie des viermaligen Weltmeisters und die Qualität im Team. Echte "Geheimfavoriten" sind andere Nationen, doch die könnten bei dieser WM mit ihrem komplizierten Turniersystem weit kommen. Drei Teams, die für dicke Überraschungen sorgen könnten:

Türkei um Arda Güler und Kenan Yildiz

Arda Güler, Kenan Yildiz, Hakan Calhanoglu: Die Türkei ist gespickt mit europäischen Superstars und weist eine interessante Mischung aus erfahrenen Führungsspielern und jungen, aufstrebenden Talenten auf. Zu diesen zählt auch Eintracht Frankfurts Can Uzun, der zum ersten Mal für sein Land bei einem großen Turnier an den Start geht.

Vor allem im offensiven Mittelfeld ist die Türkei hochklassig besetzt und kann sich durch die emotionale Spielweise in einem Turnier auch in einen Rausch spielen. Das gelang schon bei der EM 2024 in Deutschland, als man ins Viertelfinale vorpreschte. Schafft man es durch mannschaftliche Geschlossenheit defensive Schwächen abzustellen, kann mit den Unterschiedsspielern in der Offensive jeder Gegner vor Probleme gestellt werden.

Norwegen um Erling Haaland und Martin Ödegaard

Das erste Statement setzte Norwegen schon vor dem Turnierstart: In Wikinger-Rüstung mit Schwert, Pfeil und Bogen posierte das Team rund um die Superstars Erling Haaland (Manchester City) und Martin Ödegaard (Arsenal) in martialischer Pose. Haaland selbst beschwor unter seinem Post das "Wikinger-Blut".

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Große Worte, große Bilder, doch gleichzeitig ist es wohl auch das beste Team, das Norwegen je vorzuweisen hatte. Nicht nur die Weltstars Haaland und Ödegaard können bei den Gegnern für Angst und Schrecken sorgen. Mit dem Leipziger Antonio Nusa, Alexander Sörloth oder Oscar Bobb stehen weitere torgefährliche Spieler im Kader. Die Spielweise mit schnellem und vertikalem Umschalten ist perfekt auf die Stärken dieser Akteure zugeschnitten.

Von acht WM-Quali-Spielen gewann das Team von Stale Solbakken alle und erzielte dabei 37 Tore. Allein Haaland traf sechzehnmal. Da braucht es keine Wikinger-Rüstung, um den Gegnern Furcht einzuflößen.

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Japan als geschlossene Einheit

Geheimfavorit Japan? In Deutschland sollte man spätestens seit der WM 2022 wissen, zu was die Asiaten fähig sind. In Katar setzte es nach einer 1:0-Führung noch eine Niederlage für die DFB-Elf. Im späteren Verlauf der Gruppenphase gewann Japan auch noch gegen Spanien. Doch auch vier Jahre später hat das Team von Hajime Moriyasu kaum an Qualität eingebüßt.

Das Team hat die vielleicht ausgewogenste und disziplinierteste Spielweise, ist taktisch hervorragend organisiert und extrem unangenehm zu bespielen. Japan hat nicht den einen Superstar in seinen Reihen, aber kann auf eine sehr hohe Dichte an starken Spielern setzen, die zum großen Teil in Europa spielen und sich dort gegen international schlagkräftige Konkurrenz behaupten. Mit Daichi Kamada (Ex-Frankfurter) und Wataru Endo (Ex-Stuttgarter) dürften zwei Spieler zur Stammelf gehören, die vielen auch noch aus der Bundesliga ein Begriff sein dürften.

Im ersten Spiel gegen die Niederlande wartet direkt ein Härtetest, dem die Japaner zwar mit Respekt, aber nicht mit Angst begegnen dürften. Denn das Team hat die letzten sechs Spiele gewonnen - und dabei unter anderem Turnier-Favoriten wie Brasilien und England geschlagen.

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