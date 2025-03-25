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Arda Güler - Aktuelle Nachrichten und Hintergründe

Arda Güler

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Arda Güler ist ein türkischer Fußballer, der 2023 im Alter von 17 Jahren sein Debüt in der Nationalmannschaft der Türkei gab. Seit Juli 2023 spielt er bei Real Madrid. Güler ist jüngster Torschütze der Türkei in verschiedenen UEFA-Wettbewerben. Der offensive Mittelfeldspieler gilt als Wunderkind und wird als "türkischer Messi" verehrt. Aktuelle Nachrichten zu Güler und der türkischen Nationalmannschaft im Überblick.

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Biografie

Arda Güler wurde 2005 in der Ortschaft Altındağ der Großstadtkommune Ankara geboren. Bereits mit 16 Jahren kam er zu seinem ersten Einsatz in der türkischen Süper Lig für Fenerbahce Istanbul. Zur Saison 2023/24 wechselte Güler zu Real Madrid. Seit 2022 gehört der linksfüßige Nachwuchsspieler zur türkischen A-Nationalmannschaft.

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