Arda Güler - Aktuelle Nachrichten und Hintergründe

Arda Güler
|
Arda Güler ist ein türkischer Fußballer, der 2023 im Alter von 17 Jahren sein Debüt in der Nationalmannschaft der Türkei gab. Seit Juli 2023 spielt er bei Real Madrid. Güler ist jüngster Torschütze der Türkei in verschiedenen UEFA-Wettbewerben. Der offensive Mittelfeldspieler gilt als Wunderkind und wird als "türkischer Messi" verehrt. Aktuelle Nachrichten zu Güler und der türkischen Nationalmannschaft im Überblick.
Aktuelle Nachrichten zu Arda Güler
Einzug ins Champions League-Halbfinale:Bayerns Sieg des Charaktersvon Maik Rosnermit Video2:59
Sieg gegen Real Madrid:Spektakel in München: Bayern im CL-Halbfinalevon Sebastian Ungermannsmit Video2:59
Türkei im Playoff-Finale gegen Kosovo:Güler, Yildiz und der Traum von der Weltbühnevon Frank Hellmannmit Video2:59
Duell mit Portugal in Dortmund:Türkei: Mit Feuer ins nächste "Heimspiel"von Patrick Brandenburg
Traumtor bei EM-Spiel:Arda Güler - der "türkische Messi"
Biografie
Arda Güler wurde 2005 in der Ortschaft Altındağ der Großstadtkommune Ankara geboren. Bereits mit 16 Jahren kam er zu seinem ersten Einsatz in der türkischen Süper Lig für Fenerbahce Istanbul. Zur Saison 2023/24 wechselte Güler zu Real Madrid. Seit 2022 gehört der linksfüßige Nachwuchsspieler zur türkischen A-Nationalmannschaft.
Mehr Nachrichten zu Real Madrid
Erstmals in der Geschichte:Spanien verzichtet auf Profis von Real Madrid bei WMmit Video2:28
Trainer Flick trotz Tod des Vaters dabei:Sieg im Clásico gegen Real: Barcelona holt 29. Meistertitelmit Video2:59
Nach Sieg gegen Real Madrid:Verletzte Fotografen: Bayern-Fans "bedauern" Zwischenfallmit Video2:59
Nachrichten | ZDF-Morgenmagazin:Kompany: "Wichtig ist dann die Reaktion"Video1:27
Einzug ins Champions League-Halbfinale:Bayerns Sieg des Charaktersvon Maik Rosnermit Video2:59
ZDF-Schiedsrichter-Experte:Kinhöfer: "Gelb-Rote Karte darf man nicht geben"mit Video2:39
Diskussionen um Camavinga-Platzverweis:Kinhöfer zu Gelb-Rot: "Darf man nicht geben"Video2:39
Die Pressestimmen zu Bayern - Real:"Spektakulär" - Reaktionen auf das Drama von Münchenmit Video2:59