Update am Abend: Verschlossene Akten und Fake-Umfragen

die Anhänger von Donald Trump sind eigentlich für ihre Treue bekannt - sie haben ihn schließlich auch zwei Mal zum US-Präsidenten gewählt. Ausgerechnet beim Epstein-Skandal - einem Thema, das Trump selbst immer wieder angefacht hat - scheint diese Treue nun zu wanken. Vor seiner erneuten Wahl hatte Trump versprochen, Licht ins Dunkel zu bringen und die Akten zum Fall Epstein zu veröffentlichen.

Von einer Veröffentlichung der Akten will er nun nichts mehr wissen. Das sorgt für Unruhe im MAGA-Lager. Denn der Epstein-Fall ist vor allem mit dem von Trump immer wieder kritisierten "Establishment" verwoben - mit den obersten Kreisen der US-amerikanischen Elite. Epstein soll minderjährige Mädchen angelockt, missbraucht und seinen reichen Freunden zugeführt haben.

Nach dem Bruch mit seinem ehemaligen "First Best Friend" warf Elon Musk Trump sogar eine Verwicklung in den Fall vor. Trump komme in den Epstein-Akten vor - deshalb veröffentliche er sie nicht.

Trumps Kehrtwende sei jedenfalls "Futter für alle Verschwörungstheorien", sagt ZDF-Korrespondentin Heike Slansky in Washington:

Mehr zu dem Fall und dem Riss zwischen Trump und seinen Anhängerinnen und Anhängern lesen Sie hier:

Warum Israel Syrien bombardiert hat

Israelischer Beschuss auf Damaskus: Tagelang eskalierte die Gewalt zwischen Drusen und sunnitischen Beduinen im Süden Syriens, gestern griff dann Israel in Damaskus an. Ziele waren das militärische Hauptquartier und auch das Verteidigungsministerium.

Bei den Kämpfen zwischen Sunniten und Drusen sollen seit Sonntag rund 360 Menschen getötet worden sein. Die Opferzahlen lassen sich nicht unabhängig überprüfen.

Im Internet kursieren Videos - mutmaßlich aus der umkämpfen Region Suwaida. Sie sollen zeigen, wie regierungsnahe Kämpfer Drusen die Schnurrbärte abrasierten, auf drusischen Flaggen und Fotos von drusischen Geistlichen herumtrampelten. Es gibt aber auch Videos davon, auf denen zu sehen sein soll, wie drusische Kämpfer Gewalt gegen Regierungssoldaten ausüben oder neben Leichen ihrer toten Gegner posieren.

Aber warum greift Israel in den Konflikt ein? Die israelische Regierung will mit dem Eingriff die Drusen schützen. Denn sie bilden auch in Israel eine große Minderheit, viele dienen in der Armee. Israels Verteidigungsminister Katz fordert, die syrische Regierung müsse die Drusen in Ruhe lassen und seine Truppen abziehen.

Gewalt in Suwaida: Warum Israel Syriens Hauptstadt bombardiert

Alle Entwicklungen finden Sie jederzeit auf unserer Themenseite zum Nahost-Konflikt und hier im Liveblog.

Das Militär drohte, seine Angriffe noch verstärken, "wenn die Botschaft nicht ankommt". Israel will so auch eine Eskalation an der eigenen Grenze und auf den Golanhöhen verhindern, die das Land besetzt und annektiert hat.

Deutsch-britischer Freundschaftsvertrag

Nach dem Brexit im Jahr 2020 nähert sich Großbritannien nun wieder an die EU-Staaten an. Heute haben Premier Keir Starmer und Bundeskanzler Friedrich Merz einen neuen "Freundschaftsvertrag" unterschrieben, um die gemeinsame Zusammenarbeit zu stärken.

Wie mit Fake-Umfragen auf TikTok Stimmung gemacht wird

Straßenumfragen, bei denen mit voller Absicht rassistische Ressentiments geschürt werden - denn sie sind nicht echt. KI-generierte Videos fluten zurzeit die Video-App TikTok und erreichen mit gefälschten Tönen Millionen Menschen. Sie sollen vor allem eine Botschaft transportieren: Angst.

Mein Kollege Jan Schneider hat sich mit den rhetorisch zugespitzten und emotional aufgeladen Clips beschäftigt und eine Expertin gefragt, wie sich solche Videos auf unsere Gesellschaft auswirken können. Den ganzen Text lesen Sie hier:

Fußball-EM der Frauen

Das zweite Viertelfinalspiel der Frauen-EM beginnt heute um 21 Uhr: Schweden trifft auf England. Die ARD strahlt das Match aus, unseren Liveticker finden Sie hier.

Alle Spiele der UEFA Frauen-EM 2025 bieten wir in einer ausführlichen Zusammenfassung an. Dazu Livestreams, Partien in voller Länge, Interviews und Hintergründe zum DFB-Team und zum Turnier in der Schweiz.

In der Volleyball-Nations-League haben die deutschen Männer auch ihr nächstes Spiel verloren. Nun wird es eng mit der Finalrunde:

Volleyball Nations League: DVV-Männer verlieren überraschend gegen Türkei

Die Fußball-Bundesliga startet am 22. August in die neue Saison. Ob RefCam, neue Regeln für den Torwart und beim Elfmeter. Das sind Neuerungen, die ab der nächsten Spielzeit der Fußball-Bundesliga gelten:

Saisonstart am 22. August: Das ist neu in der Fußball-Bundesliga

Bild des Tages

Zum ersten Mal weltweit haben Forschende einer aktuellen Studie zufolge die Geburt eines Sonnensystems festgehalten. Die Entdeckung könnte Aufschluss über die Anfänge unseres Sonnensystems geben.

Das beobachtete Planetensystem bildet sich um den jungen Stern Hops-315, der sich rund 1.300 Lichtjahre von der Erde entfernt im Orionnebel befindet. Laut der in der Fachzeitschrift "Nature" veröffentlichen Studie ähnelt Hops-315 unserer Sonne in ihrer Jugendzeit.

Weitere Schlagzeilen

Zahl des Tages

Die Geburtenrate in Deutschland ist 2024 erneut zurückgegangen - allerdings deutlich langsamer als in den Jahren zuvor. Mit 1,35 Kinder je Frau war die Geburtenrate zwei Prozent niedriger als im Jahr davor, wie das Statistische Bundesamt mitteilte. 2022 und 2023 war sie demnach noch um acht und sieben Prozent zurückgegangen.

Zahlen für 2024 in Deutschland: Berlin ist Schlusslicht bei der Geburtenrate

Gesagt

Man kann es der heutigen Generation nicht verübeln, dass sie sich nicht mehr mit den Verbrechen identifizieren will. Aber ein Leugnen darf nicht sein. „ Anita Lasker-Wallfisch, Holocaustüberlebende

Ihr Cellospiel rettete Anita Lasker-Wallfisch im Konzentrationslager Auschwitz das Leben, in Bergen-Belsen erlebte sie die Befreiung durch britische Truppen. Die "Cellistin von Auschwitz", die seit 1994 als Zeitzeugin von den Gräueltaten der Nazis berichtet, wird heute 100 Jahre alt.

