Deutsch-britische Freundschaft bekommt nach Brexit neuen Vertrag

Kaum war Keir Starmer im Amt, entspannte sich die Achse London-Brüssel, auch wenn die EU weiterhin genau darauf achtet, dass Brexit Brexit bedeutet - wie es einst die frühere britische Premierministerin Theresa May sagte - und der Austritt die Briten weiterhin schmerzt. Vor allem in Handelsfragen. Mit dem Vertrag rücken Großbritannien und Deutschland sich nun wieder so nahe, wie es unter den Bedingungen des Brexit möglich ist.