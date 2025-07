Aber auch die politische Stimmungslage in Großbritannien hat sich verändert. Seit einem Jahr ist dort die Labour Partei an der Macht - eine Partei, die grundsätzlich europafreundlicher ausgerichtet ist als die Konservativen, die in den 14 Jahren zuvor regiert haben und in dieser Zeit das EU -Referendum und den nachfolgenden Brexit zu verantworten haben.