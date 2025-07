Immobilienpreise: Wo ein Eigenheim noch bezahlbar ist

Das für Immobilienkäufer erschwinglichste Bundesland ist demnach das Saarland mit einem Indexwert von 151, das unerschwinglichste Bayern mit 84 Punkten, gefolgt von Berlin (87). Holzminden in Niedersachsen liegt in der Rangliste der leistbaren Kommunen mit einem Indexwert von 174 an der Spitze, das bayerische Miesbach ist mit 52 Zählern Schlusslicht. Die Erklärung: Zu der Stadt zählt der Tegernsee, an dessen Ufern sich Ex-FC Bayern-Präsident Uli Hoeneß und etliche weitere Millionäre niedergelassen haben.