Im Ruhrgebiet sind viele Mietwohnungen trotz erheblicher Mängel bewohnt, darunter auch der "Weiße Riese" in Duisburg.

Schuttberge, zertrümmerte Scheiben, in den Ecken Fäkalien - mitten in der Essener Innenstadt steht eine verwahrloste Schrottimmobilie: Das ehemalige Hauptquartier des Roten Kreuzes ist heute ein Albtraum für die Nachbarn.

Nachbarschaft: Angst um die Sicherheit

Nathalie Nikolaus arbeitet gleich nebenan - in einem schicken Design-Hotel. Sie hat Angst um die Sicherheit, denn es hat hier schon drei Mal gebrannt. Mehrfach rückten hier Polizei und Feuerwehr an.

Da kam schon mal ein Mann rausgerannt und der wurde von der Polizei verfolgt. Wir haben schon öfter in den letzten Wochen Brände gehabt.

Manche Fälle seien weniger schlimm gewesen - wegen anderen seien ganze Straßenzüge abgesperrt worden, so Nikolaus.

Verwahrloste Häuser: Müll zieht Ungeziefer an

In 320 Wohnungen sind viele Geflüchtete aus Bulgarien und Rumänien untergekommen. Die wehren sich nicht gegen Vermieter, gegen üble Wohnverhältnisse, sagen Anwohner. Und fügen hinzu: Viele seien außerdem mitverantwortlich für das Müllproblem.

Der Wohnungsmarkt ist hart umkämpft, viele haben kaum eine Chance auf Wohnraum. Die Caritas versucht mit ihrer Initiative "Türöffner" etwas dagegen zu tun: Sie mietet Wohnungen an, die sie dann Bedürftigen als Untermieter zur Verfügung stellt.

Hagen kauft Schrottimmobilien

Die Stadt Hagen hat in der Wehringhauser Straße ähnliche Probleme. Zwischen verwahrlosten Häusern treffen sich Trinker und Junkies. Viele Hagener sind frustriert - so wie Katja Mautz: "Weil es wirklich so vermüllt ist. Die Leute, die spucken auf die Straße, schmeißen ihre Verpackungen dahin… ."