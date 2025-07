Anita Lasker-Wallfisch: Die "Cellistin von Auschwitz" wird 100

Lasker-Wallfisch: 100. Geburtstag ist eine Zahl mehr

"Belsen Camp, 16. Juli 1945" steht über einem Brief, drei Monate nach der Befreiung des NS-Konzentrationslagers Bergen-Belsen. Anita schreibt darin an ihre Schwester Marianne vor ihrem 20. Geburtstag: "Heute ist mein letzter Tag 19. Nun werde ich nie wieder eine 1 als erste Zahl haben (falls ich nicht 100 Jahre alt werde), und ich bin eigentlich sehr unglücklich darüber, denn ich bin nun eigentlich schon rechtschaffen alt."

Befreiung von Bergen-Belsen im April 1945

Am 15. April 1945 befreiten britische Truppen die Überlebenden aus der Hölle von Bergen-Belsen. Unter ihnen waren Anita Lasker und ihre Schwester Renate, Marianne harrte in Großbritannien aus. Die Eltern überlebten nicht. In ihrer Rede vor dem Deutschen Bundestag sagte sie 2018:

Orchestergründung in London

Im November 1944 waren die Schwestern ins Konzentrationslager Bergen-Belsen gebracht worden. "Auschwitz war ein Lager, in dem man Menschen systematisch ermordete", schrieb Lasker-Wallfisch später: "In Belsen krepierte man einfach." Sie und Renate überlebten trotz Hunger, Durst und Seuchen, die sich unter den katastrophalen hygienischen Verhältnissen ausbreiteten - auch weil beide einander Halt gaben

Erinnern für Schüler in Deutschland

Ihre Erinnerungen an die Lager hatte Lasker-Wallfisch erst nur für ihre Kinder und Enkel aufgeschrieben, woraus schließlich das Buch wurde. Ihre Tochter, eine Psychoanalytikerin, beschreibt in einem anderen Buch "Briefe nach Breslau" eindrucksvoll, wie Traumata von Überlebenden oft an Nachkommen weitergegeben werden.

Anita Lasker-Wallfisch reiste immer wieder durch Deutschland, um über ihre Erlebnisse zu sprechen - auch in Schulen, was ihr immer wichtig war. Sie ist darüber hinaus in dem Dokumentarfilm "Der Schatten des Kommandanten" in einer außergewöhnlichen Begegnung zu sehen: Zusammen mit ihrer Tochter trifft sie Hans-Jürgen Höss und dessen Sohn Kai - Sohn und Enkel von Rudolf Höß, Kommandant von Auschwitz.