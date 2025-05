Ihre deutsch-israelische Beziehung gibt es fast so lange wie die diplomatischen. Ruth und Abraham Achlama - sie ist Deutsche, er ist Israeli. Beide sind um die 80 Jahre alt. Es ist eine Verbindung, die durch alle Höhen und Tiefen gewachsen ist, so wie auch die zwischen den beiden Staaten. Am 12. Mai 1965, nahmen Israel und die Bundesrepublik Deutschland diplomatische Beziehungen auf.

Ruth Achlama meint die staatlichen Beziehungen zwischen Deutschland und Israel. Aber wie sie beide da einander anlächelnd auf dem Sofa sitzen in ihrer Wohnung in Tel Aviv, könnte sie genauso gut auch die Beziehung zu Abraham meinen.

Ben-Gurion und Adenauer wagen erste Annäherung

Die Beziehung ist an sich sei quasi heilig und wichtig, so Ruth Achlama. Deutschland habe nach wie vor eine Verantwortung, nicht aus Schuld, sondern als Verantwortung für die Sicherheit, dass so etwas wie der Holocaust nicht noch einmal passiere.

David Ben-Gurion und Konrad Adenauer waren es, die als erste die Annäherung nach dem Horror des Holocaust wagten - bei einem Treffen im Waldorf Astoria Hotel in New York 1960. Fünf Jahre später besiegelten der damalige Kanzler Ludwig Erhard und Israels Ministerpräsident Levi Eschkol die Aufnahme diplomatischer Beziehungen.

Seit den traumatischen Terrorangriffen der Hamas auf Israel am 7. Oktober 2023 haben wir den Krieg beobachtet, Menschen in Israel und Gaza getroffen und ihre Schicksale begleitet.

Deutschland hilft Israel 1967 beim Sechstagekrieg

Krieg in Gaza überschattet deutsch-israelische Beziehungen

"Zu sagen, was uns gefällt, was nicht gefällt und so weiter. Das gehört zur Freundschaft. Wenn nicht, dann ist das keine Freundschaft", so Abraham Achlama.