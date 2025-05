Israels Präsident Herzog: "Terror unterminiert Frieden"

Sehen Sie hier das komplette ZDF-Interview mit dem israelischen Präsident Izchak Herzog. 11.05.2025 | 9:02 min

In diesen Tagen feiern Deutschland und Israel das 60-jährige Jubiläum ihrer diplomatischen Beziehungen - und damit auch viele Jahrzehnte der Aussöhnung und Freundschaft. Anlässlich dieser Feier treffen sich Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und Israels Präsident Izchak Herzog zu einem Doppelbesuch in beiden Ländern.

Doch die Freundschaft steht unter Druck: Es gibt Kritik am Vorgehen Israels im Gazastreifen , seitdem vor eineinhalb Jahren die Hamas bei einem Terroranschlag etwa 1.200 Menschen getötet und viele entführt hat.

Wie denkt Israels Präsident über die Lage der Menschen in Gaza, das Vorgehen der Regierung von Ministerpräsident Benjamin Netanjahu ? Im heute journal spricht er über die Geiseln, das Leid der Bevölkerung und die Hamas.

Das sagt Israels Präsident Izchak Herzog …

... zur Kritik an Israels Kriegsführung im Gazastreifen

Das Hauptproblem in Gaza und der Schlüssel zum Erfolg seien die Geiseln. "59 unserer Brüder und Schwestern werden in Gefangenschaft gehalten, über 580 Tage schon. 21 von ihnen sind noch am Leben. Wir wollen alle nach Hause bringen", so Herzog.

"Das ist das schlimmste Verbrechen in modernen Zeiten, und wir versuchen, alles zu tun, um das hinzubekommen, sowohl mit Gewalt, aber auch mit diplomatischen Mitteln und ich hoffe, dass wir mit Hilfe von Präsident Trump und aber auch mit den anderen Mediatoren dorthin kommen."

... zum Leid der Menschen in Gaza

"Wir schauen immer auf die Schmerzen von Menschen in Konflikten und wir befolgen das humanitäre Völkerrecht. Wir nutzen jetzt neue Mechanismen, um humanitäre Hilfe bereitzustellen. Aber wir müssen auch verstehen, wem wir gegenüberstehen. Das ist eine Infrastruktur des Terrors und die wird gesteuert von der Hamas in den Häusern, in den Wohnzimmern, in den Schlafzimmern."

Wir versuchen, unsere Bevölkerung zu schützen. „ Izchak Herzog, Präsident Israels

"Der 7. Oktober war das schlimmste Massaker gegen Juden seit dem Zweiten Weltkrieg . Seitdem spüren wir diesen Schmerz und versuchen, die Realität zu ändern. Mein Vorschlag an die gesamte Welt lautet, dass wir die Realität vor Ort in Gaza verändern, sodass die Leute in Gaza und Israel in Frieden leben können. Aber dazu muss man stark gegen Terror vorgehen, ohne Kompromisse."

Denn Terror unterminiert die Existenz der Idee von Frieden in unserer Region, das schon seit Jahren. „ Izchak Herzog, Präsident Israels

Es gebe eine "einfache Lösung": "Wenn alle Mediatoren und die USA und alle, die im Gespräch stehen mit der Hamas, es ganz klar machen: Macht die Tür auf und lasst die Geiseln zurück, dann wird sich die Realität vor Ort auch sofort verändern."

... ob er Vertrauen in Israels Premierminister Netanjahu hat

"Ich bin Präsident der gesamten Nation Israel. Der Präsident aller politischen Perspektiven und bin der Präsident einer Vielzahl von Glauben. Ich bin der Präsident einer lebendigen Demokratie, die viele Themen kontinuierlich bespricht und diskutiert, wie alle Demokratien das machen sollten."

Wir stehen aber bei einem Thema zusammen: Wir müssen uns verteidigen, wie jede Nation das Recht hat, sich zu verteidigen. „ Izchak Herzog, Präsident Israels

Das Vorgehen in Gaza sei nicht nur der Plan einer einzigen Person wie Benjamin Netanjahu. "Das ist der Plan eines Sicherheitskabinetts, der Plan des Militärs. Dort wird sorgfältig daran gearbeitet, unsere Geiseln zurückzubringen. Wir dürfen nicht vergessen, dass wir es mit einem dschihadistischen, bösen Feind zu tun haben, der kein Interesse hat an der Bevölkerung in Gaza."

... zur humanitären Hilfe für Gaza

"Wir machen alles, um dafür zu sorgen, dass humanitäre Hilfe nach Gaza kommt und wir werden gleichzeitig alles machen, um die Geiseln zurückzubringen." Seit zwei Monaten lässt Israel keine Nahrungsmitteln mehr in den Gazastreifen - was Herzog bestreitet. Er behauptet, dass viele Falschinformationen im Umlauf seien.

"Wir arbeiten sehr eng zusammen mit den verschiedenen Organisationen, um den verschiedenen Vorgaben zu entsprechen und diese einzuhalten." Ihm sei das Leid in Gaza bewusst. "Das ist eine menschliche Tragödie."

Um die Realität vor Ort zu ändern, müssen wir dafür sorgen, dass die Hamas rauskommt und die Geiseln zurückkommen. „ Izchak Herzog, Präsident Israels

... zur deutsch-israelischen Freundschaft

"Der Schmerz und der Horror des Holocaust , der wird nie vergessen werden", sagt Herzog.

Wir haben nicht das Recht, das zu vergessen oder zu vergeben. Wir haben das Recht, neu aufzubauen. „ Izchak Herzog, Präsident Israels

"In den letzten 60 Jahren haben sich die Beziehungen zwischen Deutschland und Israel unglaublich toll entwickelt, in so vielen Facetten. Darauf dürfen wir stolz sein. Und wir lernen aus der Vergangenheit, arbeiten aktuell zusammen und bauen die Zukunft auf. Das unser Hauptziel."

Das Interview führte heute journal-Moderator Christian Sievers.

