Antisemitische Vorfälle um 77 Prozent gestiegen - 24 Fälle pro Tag

Seit dem Angriff der Hamas auf Israel am 7. Oktober 2023 verzeichnet die Recherchestelle einen ungebremsten Anstieg antisemitischer Vorfälle in Deutschland heißt es in dem am Mittwoch in Berlin vorgestellten Bericht. "Mit dem 7. Oktober 2023 begann für viele Jüdinnen und Juden eine neue Zeitrechnung". "Ihr Leben teilt sich in ein Davor und ein Danach." Inzwischen werde der "tiefe Einschnitt", den der Hamas-Angriff und die darauf folgenden Entwicklungen markierten, "immer greifbarer".