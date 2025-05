Antisemitismus-Definition: Kritik an Linkspartei

Dass die Partei bei ihrem Parteitag die sogenannte Jerusalemer Erklärung zum Antisemitismus angenommen habe, zeige "einen radikalen Kern der Partei, der - getrieben von Israelhass - dazu beiträgt, den Antisemitismus unserer Zeit zu verschweigen", sagte der Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland, Josef Schuster, am Sonntag in Berlin. Die Jerusalemer Erklärung von 2020 differenziert vor allem beim Thema des israelbezogenen Antisemitismus. So sei es zwar antisemitisch, Jüdinnen und Juden kollektiv für das Verhalten Israels verantwortlich zu machen. Boykotte gegen Israel , zu denen etwa die pro-palästinensische BDS-Bewegung aufruft, seien es allerdings nicht.