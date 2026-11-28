Verstehen, wie Trump die USA verändert:Gefährliche Liebschaften
von Ulf Röller, Brüssel
Trump nennt Putin einen Freund. Zugleich setzt er sich für das Comeback von Jensen Huang bei Nvidia ein - und hält selbst Aktien des Konzerns. So gehen Trumps Freundschaften.
Guten Morgen aus Brüssel,
der US-Präsident Trump hat einen losen Finger. Nach dem Gipfel von Shenzhen zuckte es wieder im US-Präsidenten. Eine Art Social-Media-Durchfall befiel ihn und die Posts flossen nur aus ihm heraus. Der Tenor: Mein Freund Putin. Eine gefährliche Liebschaft für den Westen.
Staaten haben eigentlich keine Freunde, sondern nur Interessen. So das eiserne Gesetz der Politik. Vielleicht stimmt es dennoch bei Trump. Immer wieder hört man von Geschäftsinteressen des US-Präsidenten mit dem russischen Despoten.
ZDFheute USA-Update:Dein Newsletter zum Trump-EffektVerstehen, was in den USA passiert: Alles Wichtige zu den Midterms, Trumps Politik und den Folgen für Europa und die Welt – eingeordnet von unseren Korrespondenten. Jetzt abonnieren!
Trump denkt immer zuerst an Trump. Nur so ist auch sein Einsatz für den Chef von Nvidia, Jensen Huang, zu verstehen. Stolz verkündete Trump, dass er wieder eingesetzt wurde. Der Präsident als oberster CEO Amerikas, der entscheidet, wer wo hingehört. Der US-Präsident verhält sich nach dem berühmten Satz: "Der Staat bin ich", und wandelt so auf den Spuren des Sonnenkönigs. Anführer des freien Westens war gestern.
Mein Name ist Ulf Röller, ich bin ZDF-Studioleiter in Brüssel und mit diesen Gedanken übergebe ich an die auslandsjournal Redaktion mit den wichtigsten News aus den USA in dieser Woche.
USA-News der Woche
Bild der Woche
Die Truthähne "Freedom" und "Feathers" landen dieses Jahr nicht als Braten auf einem Thanksgiving-Teller. Sie wurden von US-Präsident Trump diese Woche begnadigt. Auch Nvidia-CEO Jensen Huang durfte sich über Trumps Gnade freuen: Der Präsident setzte sich persönlich für seine Rückkehr an die Konzernspitze ein.
Zahl der Woche: 15 Millionen
Trump könnte allein am Montag 15 Millionen Dollar mit Nvidia-Aktien verdient haben. Das berichtete die "Financial Times". Nach der Rückkehr von Jensen Huang an die Spitze des Chipkonzerns Nvidia schoss die Aktie des Unternehmens um mehr als 30 Prozent nach oben. Der US-Präsident ist ein wichtiger Nvidia-Aktionär. Die "Financial Times" leitete aus Trumps Finanzmeldungen ab, dass er am 30. September 2026 bis zu 370.000 Nvidia-Aktien gehalten haben könnte. Scheinbar eine Freundschaft, die auf Gegenseitigkeit beruht.
Kopf der Woche: Jensen Huang
Jensen Huang ist (wie zu erwarten) der Kopf der Woche. Seine Affäre und sein Rücktritt dominierten die Schlagzeilen. Nach nur elf Tagen kehrte Jensen Huang zurück an die Spitze des Chipkonzerns Nvidia, auch auf Druck von Donald Trump.
Bei seinem Comeback vor den Mitarbeitern in Kalifornien trägt er einen neuen Look, verzichtet auf seine Signature-Lederjacke, gibt sich demütig und bedankt sich für eine „zweite Chance“.
Doch der Fall ist längst nicht ausgestanden. Es geht um mögliche Sicherheitsrisiken, mutmaßlichen Chipschmuggel nach China und die Frage, warum sich Donald Trump persönlich für den umstrittenen Manager eingesetzt hat. Selbst Republikaner verlangen eine Aufklärung des Falls:
Huang hat seinen Job zurück, Trump reklamiert den Erfolg für sich.
Zitat der Woche
Auch Nato-Generalsekretär Mark Rutte will die gute Beziehung zum US-Präsidenten scheinbar pflegen. Er war diese Woche zu Besuch bei Donald Trump in Mar-a-Lago. Ein Treffen, das Donald Trump danach als "ausgezeichnet" beschrieben hat. Im Fokus stand der Ukraine-Krieg. Donald Trump schrieb im Anschluss auf seiner Plattform Truth Social:
Seine Hoffnung sei, dass es rasch eine Vereinbarung zwischen Russland und der Ukraine für ein Ende des Ukraine-Kriegs gebe. Es gebe gute Chancen, das "Blutbad" zu beenden, erklärte der US-Präsident einen Tag nach seinem Treffen mit Nato-Generalsekretär Mark Rutte.
Noch vergangene Woche hatte sich Trump in China mit Putin und dem chinesischen Präsidenten Xi Jinping getroffen. Die drei Präsidenten verabschiedeten in der chinesischen Stadt Shenzhen eine "Friedenserklärung".
Unser Podcast diese Woche
Was bedeutet Trumps Nähe zu "Freunden" wie Putin oder Nvidia-Chef Jensen Huang? In der neuen Folge von "Der Trump Effekt" ordnen wir persönliche Beziehungen und politische Interessen ein. Hören Sie gerne rein.
Wenn Ihnen gefällt, was Sie an dieser Stelle Woche für Woche lesen, dann erzählen Sie doch auch gerne anderen von dem Newsletter und leiten Sie ihn weiter - an Freunde, Familie und alle, die News aus den USA genauso spannend finden wie wir.
Viele Grüße
Ulf Röller und die auslandsjournal-Redaktion
Lassen Sie sich Beiträge von ZDFheute bevorzugt bei Google anzeigenJetzt aktivierenMehr erfahren