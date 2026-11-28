Trump nennt Putin einen Freund. Zugleich setzt er sich für das Comeback von Jensen Huang bei Nvidia ein - und hält selbst Aktien des Konzerns. So gehen Trumps Freundschaften.

US-Präsident Donald Trump und Russlands Präsident Wladimir Putin treffen sich beim Gipfel in Shenzhen. Quelle: Sven Simon

Guten Morgen aus Brüssel,

der US-Präsident Trump hat einen losen Finger. Nach dem Gipfel von Shenzhen zuckte es wieder im US-Präsidenten. Eine Art Social-Media-Durchfall befiel ihn und die Posts flossen nur aus ihm heraus. Der Tenor: Mein Freund Putin. Eine gefährliche Liebschaft für den Westen.

Staaten haben eigentlich keine Freunde, sondern nur Interessen. So das eiserne Gesetz der Politik. Vielleicht stimmt es dennoch bei Trump. Immer wieder hört man von Geschäftsinteressen des US-Präsidenten mit dem russischen Despoten.

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Trump denkt immer zuerst an Trump. Nur so ist auch sein Einsatz für den Chef von Nvidia, Jensen Huang, zu verstehen. Stolz verkündete Trump, dass er wieder eingesetzt wurde. Der Präsident als oberster CEO Amerikas, der entscheidet, wer wo hingehört. Der US-Präsident verhält sich nach dem berühmten Satz: "Der Staat bin ich", und wandelt so auf den Spuren des Sonnenkönigs. Anführer des freien Westens war gestern.

Mein Name ist Ulf Röller, ich bin ZDF-Studioleiter in Brüssel und mit diesen Gedanken übergebe ich an die auslandsjournal Redaktion mit den wichtigsten News aus den USA in dieser Woche.

USA-News der Woche

Bild der Woche

Trump zeigt diese Woche Erbarmen: bei zwei Truthähnen und Jensen Huang. Quelle: Jim WATSON / AFP via Getty Images

Die Truthähne "Freedom" und "Feathers" landen dieses Jahr nicht als Braten auf einem Thanksgiving-Teller. Sie wurden von US-Präsident Trump diese Woche begnadigt. Auch Nvidia-CEO Jensen Huang durfte sich über Trumps Gnade freuen: Der Präsident setzte sich persönlich für seine Rückkehr an die Konzernspitze ein.

Ich habe den Deal abgeschlossen. „ Donald Trump, US-Präsident

ZDF-Korrespondent Elmar Theveßen ordnet die Rückkehr Jensen Huangs an die Spitze des Chipherstellers Nvidia ein. 23.11.2026 | 2:08 min

Zahl der Woche: 15 Millionen

Trump könnte allein am Montag 15 Millionen Dollar mit Nvidia-Aktien verdient haben. Das berichtete die "Financial Times". Nach der Rückkehr von Jensen Huang an die Spitze des Chipkonzerns Nvidia schoss die Aktie des Unternehmens um mehr als 30 Prozent nach oben. Der US-Präsident ist ein wichtiger Nvidia-Aktionär. Die "Financial Times" leitete aus Trumps Finanzmeldungen ab, dass er am 30. September 2026 bis zu 370.000 Nvidia-Aktien gehalten haben könnte. Scheinbar eine Freundschaft, die auf Gegenseitigkeit beruht.

Kopf der Woche: Jensen Huang

Jensen Huang ist (wie zu erwarten) der Kopf der Woche. Seine Affäre und sein Rücktritt dominierten die Schlagzeilen. Nach nur elf Tagen kehrte Jensen Huang zurück an die Spitze des Chipkonzerns Nvidia, auch auf Druck von Donald Trump.

Bei seinem Comeback vor den Mitarbeitern in Kalifornien trägt er einen neuen Look, verzichtet auf seine Signature-Lederjacke, gibt sich demütig und bedankt sich für eine „zweite Chance“.

Jensen Huang ist zurück als Nvidia-Chef, auch wegen der Einflussnahme durch US-Präsident Trump. Welche Auswirkungen hat der Fall auf Nvidia und die KI-Branche? ZDFheute live ordnet ein. 25.11.2026 | 12:25 min

Doch der Fall ist längst nicht ausgestanden. Es geht um mögliche Sicherheitsrisiken, mutmaßlichen Chipschmuggel nach China und die Frage, warum sich Donald Trump persönlich für den umstrittenen Manager eingesetzt hat. Selbst Republikaner verlangen eine Aufklärung des Falls:

Der Kongress muss umfangreich ermitteln, und wir werden parteiübergreifend Gesetze verabschieden, um den Export von Chips zu verhindern. „ Tom Cotton, republikanischer US-Senator, Vorsitzender des Geheimdienstausschusses im Senat

Huang hat seinen Job zurück, Trump reklamiert den Erfolg für sich.

Zitat der Woche

Auch Nato-Generalsekretär Mark Rutte will die gute Beziehung zum US-Präsidenten scheinbar pflegen. Er war diese Woche zu Besuch bei Donald Trump in Mar-a-Lago. Ein Treffen, das Donald Trump danach als "ausgezeichnet" beschrieben hat. Im Fokus stand der Ukraine-Krieg. Donald Trump schrieb im Anschluss auf seiner Plattform Truth Social:

Ich habe viel Zeit damit verbracht, darüber zu sprechen, dass ich gerne sehen würde, dass Präsident Putin jede militärische Aggression gegen Territorien in ganz Europa beendet. „ Donald Trump, US-Präsident

Seine Hoffnung sei, dass es rasch eine Vereinbarung zwischen Russland und der Ukraine für ein Ende des Ukraine-Kriegs gebe. Es gebe gute Chancen, das "Blutbad" zu beenden, erklärte der US-Präsident einen Tag nach seinem Treffen mit Nato-Generalsekretär Mark Rutte.

Der Einschlag russischer Marschflugkörper in Polen war ein zentrales Thema beim Nato-Treffen in Berlin. Generalsekretär Rutte forderte derweil mehr Unterstützung für die Ukraine. 23.11.2026 | 1:39 min

Noch vergangene Woche hatte sich Trump in China mit Putin und dem chinesischen Präsidenten Xi Jinping getroffen. Die drei Präsidenten verabschiedeten in der chinesischen Stadt Shenzhen eine "Friedenserklärung".

Unser Podcast diese Woche

Was bedeutet Trumps Nähe zu "Freunden" wie Putin oder Nvidia-Chef Jensen Huang? In der neuen Folge von "Der Trump Effekt" ordnen wir persönliche Beziehungen und politische Interessen ein. Hören Sie gerne rein.

Was bedeutet Trumps Nähe zu "Freunden" wie Putin oder Nvidia-Chef Jensen Huang. Die neue Folge von "Der Trump Effekt" ordnet persönliche Beziehungen und politische Interessen ein. 24.11.2026 | 65:43 min

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Ulf Röller und die auslandsjournal-Redaktion